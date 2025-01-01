Наталья Гришина руководитель юридического агентства «Статский Советник» Право на уважение Наталья Гришина, руководитель юридического агентства «Статский советник», — об уважении и ответственности Поделиться Твитнуть

Право на уважение. Каждый понимает такое выражение по-своему, через призму своего воспитания, образования и опыта. Но право на уважение у сотрудников образовательной сферы всегда было и является неотъемлемой частью образовательного процесса. Уважительное отношение к педагогам и образовательной организации должно основываться на действиях и поступках самих учителей, а задача семьи и государства — помочь обучающемуся раскрыться как личность и проявить самые положительные человеческие качества.

К чему я подняла эту тему? В силу своего юридического и педагогического опыта, я за последние два года очень часто встречаюсь с проявлением неуважения, высокомерного поведения, некого правового нигилизма по отношению к школам, колледжам, лицеям и сотрудникам образовательных учреждений со стороны обучающихся. Является ли это плодом нашего «современного образования» или это отголоски его отсутствия? Почему-то модное «Вы обязаны и это моё право» перечёркивает «Я обязан и это ваше право».

Вот и сейчас в работе и в суде находится дело о привлечении пермского колледжа к ответственности за нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приёме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ. На первый взгляд, всё понятно, если бы не фактические обстоятельства, которые, по мнению общеобразовательного учреждения, суд первой инстанции проигнорировал.

Проверки образовательных организаций вправе проводить прокуратура и иные надзорные органы. Любая проверка любых государственных органов не может иметь предварительно обвинительный уклон. Обстоятельства должны быть рассмотрены всесторонне, и внимание должно уделяться каждому факту.

Обращаю внимание, что не все родители знают обязанности обучающихся, не говоря уже о самих обучающихся. Напомню, за нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов образовательная организация имеет право применить меры дисциплинарного взыскания. К ним относят замечание, выговор и отчисление из образовательной организации. При этом в ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что такая мера дисциплинарного взыскания, как отчисление может быть применена как самостоятельная. При выборе меры дисциплинарного взыскания оценивается и учитывается тяжесть дисциплинарных проступков в их совокупности, причины и обстоятельства, при которых они были совершены, предшествующее поведение обучающихся, психофизическое и эмоциональное состояние. Помимо этого, дисциплинарный проступок и дисциплинарное взыскание — это не одно и то же.

И что же получается в рассматриваемом деле? Два студента в рамках рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» приняли решение не реагировать должным образом на требование администрации колледжа и самовольно поехать на военные сборы и вернуться со сборов. Военные сборы, а не какое-либо бездумное развлечение. А за доставку обучающихся до места сборов и обратно, безусловно, ответственность несёт образовательная организация. Ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся напрямую возложена на образовательную организацию и её должностных лиц.

Отмечу, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 2.07.2021 № 400, для достижения целей обороны страны особое внимание уделяется решению задач по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе. В настоящее время начальная военная подготовка в общеобразовательных организациях предусмотрена федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в редакции от 27.12.2023). Подзаконные нормативные правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции, и указанные нормы не могут никем трактоваться как внутренние нормативно-правовые акты для образовательных организаций, а носят общеобязательный к исполнению характер для всех участников образовательного процесса, включая образовательные организации и обучающихся этих организаций. Помимо этого, в колледже утверждены учебные и воспитательные планы, частью которых является военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе. Но именно эти положения были проигнорированы и истолкованы как преувеличенное видение образовательной организацией императивных норм права.

Правовой рычаг как презумпция виновности образовательной организации не должен позволять принимать незаконные и необоснованные решения.

Если следовать логике и сложившейся ситуации, то, привлекая образовательную организацию к ответственности за правонарушение, которое она не совершала, поощряется неповиновение национальной политике, ставятся под сомнение распоряжения колледжа, а также проявляется неуважение к педагогам и учителям.

А теперь представьте, что во время следования на своём транспорте, вне организованной группы, студенты попали в ДТП — кто стал бы отвечать? И какие бы наказания понесли ответственные за мероприятие лица? Какое решение принял бы суд? Вопросы остаются открытыми.

За ситуацией уже следят представители образовательного сообщества РФ, и все мы надеемся на законное и справедливое разрешение ситуации.





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