Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестивали фольклорные, экологические и музыкальные Афиша уикенда 6–8 июня Поделиться Твитнуть

Центральный выставочный зал и Государственный архив Пермского края открыли стендовую уличную выставку, основанную на архивных материалах, иллюстрирующих тесные связи пермяков с Камой. Показаны места, связанные с судоходством — затоны, пристани, причалы, мосты, предприятия, осуществлявшие строительство и ремонт судов. Представлены люди — ключевые фигуры в истории судостроения и судоходства на Каме. Рассказано о видах речного транспорта конца XIX — XX веков; особое место уделяется истории появления в Перми в 1960 году скоростных речных судов на подводных крыльях. Особая тема — эвакуация в годы Великой Отечественной войны жителей Ленинграда и сокровищ из ленинградских музеев: они прибывали на Речной вокзал Перми. Среди использованных материалов можно увидеть работы знаменитых пермских фотографов Ивана Кисарева, Анатолия Зернина, Юрия Силина и рисунок художника Анатолия Тумбасова.

В программе экофеста — лектории на актуальные природоохранные темы, в том числе лекции об уссурийском полиграфе и об изменениях климата; мастер-классы по уходу за комнатными растениями, по изготовлению сувениров из природных материалов и другие; конкурс арт-объектов; волонтёрские экологические акции, экскурсии по долинам малых рек и другим природным локациям Перми; экологические квесты и викторины. Весь день на площади — музыкальная программа: 6 июня — электронная музыка, 7 июня — фольклорные проекты (среди прочих — выступление Даши Калиной). В фестивальном городке установлены инсталляция «Лес в городе» — около 60 деревьев, которые позже будут высажены в парках Перми, и «трухлявый заповедник» — бордюр из сухих веток и брёвен, которые служат пищей и домом для насекомых.

Каждый человек — это отдельная вселенная. В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится и повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной. «Жизнь Чака» — мечта синефила: фильм по рассказу Стивена Кинга с участием культовых актёров Тома Хиддлстона, Карен Гиллан и Чиветела Эджиофора. В маленькой роли сам «Люк Скайуокер» — актёр Марк Хэмилл.

Ведущий артист Театра-Театра приглашает на настоящую танцплощадку, где под живую музыку 1980-х можно перенестись во времена детства, молодости или зрелости и от души потанцевать под любимые мелодии. В программе вечера, приуроченного к дню рождения актёра, — лучшие песни групп и исполнителей 1980-х: романтичный поп, социально-философский рок, космические синтезаторы и ритмичная электроника. Танцплощадка расположится в верхнем фойе большой сцены, поэтому кроме живой музыки и зажигательных хитов гостей ждет шикарный вид на ночную эспланаду.

Имена передвижников большинство из нас помнит с детства, именно эти художники сформировали представление о русском национальном искусстве. В 1878 году историк искусства Владимир Стасов писал: «И какое славное название у этих молодых людей — товарищество! Как они хорошо себя назвали! Какими добрыми товарищами стоят все рядом!» Кто такие передвижники: борцы за свободу творчества или первые бизнесмены в русской живописи? Автор и ведущая — Ольга Гусева, культуролог, научный сотрудник Пермской художественной галереи. Art Lunch даёт возможность поговорить об искусстве и погрузиться в особенности художественного процесса разных стран и эпох легко и с юмором.

В программе — игры, сказки, мастер-классы, квесты для детей и взрослых, музыка природы, и конечно, одуванчиковые вкусности. Кроме того: рассказ про интересные пермские места обитания одуванчика, чем эти места знамениты. Учасники фестиваля сплетут венок дружбы, заведут хоровод и споют «Каравай» в честь пятого дня рождения фестиваля. Дресс-код — венок из одуванчиков.

«О любви: путь победителей» — масштабная театрально-гимнастическая постановка известного режиссера Ильи Авербуха, которая объединяет в себе спорт и искусство и красоту. На сцене встретятся сильнейшие российские спортсмены: Олимпийские чемпионы, звезды гимнастики и победители международных турниров в том числе Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Артур Далалоян и чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко. В постановке примут участие более 70 артистов, в том числе воспитанники пермских спортивных федераций. Зрители смогут услышать подлинные истории спортсменов, прошедших через многочисленные испытания, и увидеть, как любовь и верность стали их главным двигателем на пути к победе.

«Синва» — единственный в истории мюзикл на коми-пермяцком языке, музыку к которому написал коми-пермяцкий композитор Александр Иванович Клещин. Спектакль был поставлен по пьесе коми-пермяцкого драматурга Марии Сторожевой «Дочь седого тумана» в Коми-Пермяцком драматическом театре несколько десятилетий назад и давно ушёл из актуального репертуара, но остался в воспоминаниях и сам стал легендой: «О, была «Синва»! Там была прекрасная музыка!» Руководитель пермского камерного оркестра «Орфей» Петр Юрков создал музыкальные аранжировки на 12 номеров, написанных для «Синвы», и исполнит их в природной локации — на берегу Иньвы. Место для концерта выбрано не случайно: пьеса «Дочь седого тумана» написана на основе легенды о Пере и Зарани, и считается, что именно в местах возле современного села Верх-Иньва Зарань спустилась к Пере по радуге, и там появилось первое племя легендарного народа чудь. Кроме концерта, в программе события выставка, посвящённая жизни и творчеству Александра Клещина, активные игры и ремесленные национальные мастер-классы, просмотр видеозаписи спектакля «Синва», коми-пермяцкие угощения.

День Святой Троицы — один из главных христианских праздников. В народной традиции на Троицу весенний цикл обрядов завершался, а летний — начинался. Это была граница весны и лета. Гости музея разучат троицкие песни, будут водить хороводы и украшать берёзку, как в Ильинском районе, наряжать девочку-берёзку и делать кукол из березовых веток, как в Октябрьском районе, красить яйца в зелёный цвет и катать их с горки, играть в пермские молодёжные и детские игры. Девушки смогут поучаствовать в старинном обряде кумления, женщины завьют венки на берёзах, а затем погадают на них, мужчины и мальчики померятся силой. Кроме того, в программе праздника — экскурсии по музею, мастер-классы по набойке, по украшению избы, по текстильной кукле; танцы под гармошку, деревенские забавы: ходули, бои мешками и другие; шествие с берёзовыми ветками по набережной и общая трапеза.

Традиционный летний фестиваль Народного артиста СССР Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. В течение пяти дней фестиваля состоится пять больших симфонических концертов под управлением дирижёров Владимира Спивакова и Арсентия Ткаченко. Выступят пианисты Илья Папоян и Александр Гиндин, певцы Игорь Подоплелов, Алексей Неклюдов, Полина Шамаева, и Анна Агалакова; им, конечно же, национальный герой Перми скрипач Павел Милюков. Прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Алемдара Караманова, Рихарда Вагнера, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе, Габриеля Форе, Жака Ибера, Мориса Равеля, Вольфганга Амадея Моцарта и Альфреда Шнитке.

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