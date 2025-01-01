Алина Наумова Формула молодости В Перми прошла очередная встреча клуба Компаньон wellness Поделиться Твитнуть

Клуб Компаньон wellness был создан ИД «Компаньон» в апреле 2025 года, и проект продолжает собирать вокруг себя людей, приверженных здоровому образу жизни. Очередная встреча клуба прошла 27 мая в ресторане «Дом Третьяковой».

На мероприятии обсудили тему «Секреты молодости»: возможности современной медицины и фармацевтики в сохранении молодости и здоровья. В ходе встречи у гостей была уникальная возможность измерить биологический возраст с помощью единственного в Перми аппарата AGE-reader.

Спикерами очередной встречи стали эксперты в области женского здоровья и красоты, спорта и питания, а также БАДов. Среди них — врач-косметолог и врач-гинеколог клиники «БьютиМед», директор компании по производству биодобавок и тренер фитнес-клуба «World Class Пермь».

Открыла мероприятие врач-косметолог клиники «БьютиМед» Ксения Серебрякова. Она поделилась с гостями принципами работы коллагена, способствующего сохранению молодости и здоровья.

«Коллаген содержится во всех тканях и органах организма. С 35 лет мы видим первые возрастные изменения, и дефицит коллагена составляет уже 10%. Чем старше мы становимся, тем больше теряем структурных волокон. Для того чтобы максимально сохранить молодость, необходимо вести здоровый образ жизни, исключить вредные привычки, заниматься спортом, защищаться от УФ-излучения и принимать БАДы (магний, коллаген, витамин С и аминокислоты)», — отметила врач-косметолог.

Следующим спикером стала врач-гинеколог клиники «БьютиМед» Ксения Карлышева с темой «О чём молчат женщины». Врач рассказала гостям о важных этапах в жизни женщины — беременности, родах, послеродовом восстановлении, менопаузе.

«Беременность — это ресурсозатратный процесс для организма женщины, поэтому перед ней необходимо восполнить дефицит витаминов, заниматься профилактикой хронических заболеваний. В послеродовой период самое важное — это коррекция психологического состояния женщины, а также восстановление тонуса мышц», — отметила Карлышева.

Третий спикер встречи — кандидат медицинских наук, врач, коуч по здоровью и основатель компании «Миламед» Дмитрий Кулаков. Эксперт поделился особенностями современных БАДов, рассказал об их составах и влиянии на здоровье человека.

«Есть определённые компоненты, в которых испытывает потребность наш организм. От них зависит то, как мы себя чувствуем. Приём БАДов актуален в связи с тем, что за последние 30 лет количество микронутриентов в продуктах питания уменьшилось на 30—70%. БАДы содержат витамины, минералы, аминокислоты и экстракты растений. Это те вещества, которые нам крайне необходимы», — подчеркнул Кулаков.

Завершила встречу старший специалист фитнес-тестирования и тренер фитнес-клуба «World Class Пермь» Ольга Патракова. Она рассказала о том, как спорт и питание сохраняют красоту и обеспечивают долголетие.

«В последнее время люди стали очень много сидеть и очень мало двигаться. Человек умирает, конечно, не от этого, а из-за нарушений работы сердечно-сосудистой системы, которая приходит в негодность при сидячем образе жизни. Выход — больше двигаться», — подчеркнула Патракова.

В конце встречи все гости мероприятия по­участвовали в лотерее. В качестве призов были презентованы сертификаты от «СПА & Баня» на парение и классический спа-массаж, а также брендированный мерч для занятий спортом от фитнес-клуба World Class. Спикерам встречи вручили букеты от цветочной студии Astra.

Клуб Компаньон wellness — это встречи и практикумы с экспертами индустрии красоты и здоровья, спорта и моды, обсуждение актуальных вопросов из этих сфер, живое общение в приятной атмосфере.

Встречи Компаньон wellness будут проводиться на регулярной основе. Очередное мероприятие клуба состоится в июне.

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