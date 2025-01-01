Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детские премьеры, день рождения Альберта Макарова и фестиваль Владимира Спивакова Афиша на неделю 2–8 июня Поделиться Твитнуть

Бэби-спектакль о летнем путешествии. Удивительная история об Улитке и её детях, которые расползлись в четыре разные стороны света. Одна маленькая улитка уползла на юг и научилась летать, как бабочка. Другая малышка уползла на север, к морю. Третья побывала на западе и попала в шумный город муравьёв. Четвёртая — на востоке, где всю ночью танцевала со светлячками. После большого летнего путешествия улитки торопятся вернуться домой к своей маме Улитке. Красочный спектакль, где на каждом шагу поджидают открытия.

Пётр Артемьевич и Галина Фёдоровна Оборины — пермские художники классической школы. Познакомились они в Пермском художественном техникуме в 1935 году, в 1938-м поженились и с тех пор всё делали вместе. «Галя, поставь чайник», — записка на этюде с фиалками говорит об их отношениях больше, чем что бы то ни было… На выставке представлены живописные произведения, в которых легко угадываются традиции реалистической школы, но и не только. Продолжая традиции реализма, Галина Оборина писала широкие панорамы и камерные уголки природы, точно передавая особенности места и времени. Способность видеть и чувствовать таинственное в обычном и даже заурядном стала пластическим языком Петра Оборина. Его интересовали поиски, ведущие в сторону новых образных решений. Художник чувствовал себя глубоко причастным к уральской земле, её недрам, её сказам и её людям.

Новый проект Ассоциации «Россия – моя история» рассказывает о Великой Отечественной войне посредством документов, фотоснимков, музейных экспонатов, передаваемых в цифровом виде. В экспозиции представлены текст знаменитой речи В.М. Молотова 22 июня 1941 года, завершившейся пророческими словами, с которыми жили и сражались советские люди все долгие четыре года: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»; исторический акт о капитуляции Германии от 8 мая 1945 года; текст речи маршала Советского Союза Г.К. Жукова на Параде Победы 24 июня 1945 года – на страницах с пометками полководца от руки заметны следы дождя, шедшего в Москве в тот знаменательный день. Для создания экспозиции использовано более 400 документов.

Концерт к 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Исполнители: Наталья Кириллова (сопрано), Евгений Синицын (виола да гамба), Алексей Сучков (клавесин) и Кристина Рассадникова (клавесин). В программе: сонаты для виолы да гамба и клавесина, арии из светских и духовных кантат.

Первый летний джазовый концерт сезона. Трио Дениса Сона выступает с певицей из Екатеринбурга Натальей Дмитришиной. В программе произведения Мишеля Леграна, Телониуса Монка, Грегори Портера и Майлза Дэвиса: свинг, босса-нова, джазовые баллады, самба; а также авторские произведения Дениса Сона на стихи Натальи Дмитришиной.

Как бы выглядел Моцарт, если бы жил в наши дни? Чем болен Скупой рыцарь? Зачем Дону Гуану супрегеройский плащ? Творческий тандем режиссёра Александра Янушкевича и художника Татьяны Нерсисян знаком даже тем, кто далёк от мира кукольников. Их постановка «Толстая тетрадь» (18+) в Пермском театре кукол получила «Золотые маски» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая работа художника». «Маленькие трагедии» обещают стать не менее громким событием. По замыслу постановщиков, истории цикла развернутся во время пира на грани жизни и смерти. Здесь каждый герой встретится со своей тенью — образом, которым напомнит: зло не всегда приходит извне. Что происходит с человеком, когда рушится внешний мир, а внутри остаётся лишь шёпот соблазна? В центре внимания — планшетные куклы и артисты, играющие в живом плане.

Александр Янушкевич, режиссёр: «Александр Сергеевич во многом был разбойником — и в своих произведениях, и в жизни, поэтому нам бы хотелось, чтобы диалог с классиком обошёлся без ненужного пафоса. Всё будет немного по-хулигански».

Тем не менее, тест Пушкина прозвучит в хрестоматийном авторском варианте.

Музыкальный спектакль-прогулка, созданный Пермской оперой и творческим объединением Audiodoc. Проект исследует звучание города, его темп, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. Это спектакль о внимании — к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Режиссёр Дмитрий Мульков, композитор Андрей Платонов и драматург Лиза Булаева создают аудиоспектакли, основанные на документальных записях. Музыкальная прогулка будет начинаться в фойе Театра оперы и балета и пройдёт как через самые шумные городские перекрёстки, так и через самые тихие, уединённые городские локации.

Легендарный французский фильм, который не потерял своей остроты даже спустя три десятилетия со времени создания. История о трёх друзьях из парижского пригорода, проживающих сутки после массовых беспорядков, вызванных полицейским насилием. Гетто, социальное напряжение, взрывоопасная смесь ненависти и отчаяния, где одно случайное событие может изменить всё. «Ненависть» стал голосом целого поколения, не получившего своего места в обществе, и до сих пор звучит пугающе актуально. Фильм принёс режиссёру Матьё Кассовицу мировое признание, получил приз за лучшую режиссуру в Каннах и стал культовым символом европейского социального кино 1990-х. После просмотра — обсуждение с семейным и детским психологом Натальей Овчинниковой.

Ведущий артист Театра-Театра приглашает на настоящую танцплощадку, где под живую музыку 1980-х можно перенестись во времена детства, молодости или зрелости и от души потанцевать под любимые мелодии. В программе вечера, приуроченного к дню рождения актёра, — лучшие песни групп и исполнителей 1980-х: романтичный поп, социально-философский рок, космические синтезаторы и ритмичная электроника. Танцплощадка расположится в верхнем фойе большой сцены, поэтому кроме живой музыки и зажигательных хитов гостей ждёт шикарный вид на ночную эспланаду.

Традиционный летний фестиваль народного артиста СССР Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. В течение пяти дней состоится пять больших симфонических концертов под управлением дирижёров Владимира Спивакова и Арсентия Ткаченко. Выступят пианисты Илья Папоян и Александр Гиндин, певцы Игорь Подоплелов, Алексей Неклюдов, Полина Шамаева, Анна Агалакова и, конечно, национальный герой Перми скрипач Павел Милюков. Прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Алемдара Караманова, Рихарда Вагнера, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе, Габриеля Форе, Жака Ибера, Мориса Равеля, Вольфганга Амадея Моцарта и Альфреда Шнитке.

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