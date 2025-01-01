Елена Синица Запрет на финансирование экстремистов и новые правила продажи лекарств Что изменится в России с июня 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2025 года в России вступит в силу ряд законодательных изменений. В их числе меры по блокировке подозрительных операций, увеличение выплат на детей и запрет на финансирование экстремистов.

Увеличение выплат на детей

С 1 июня в России увеличатся детские выплаты для некоторых семей, испытывающих финансовые трудности. Это связано с ежегодным пересчётом единого пособия. Данная финансовая поддержка предназначена для родителей и опекунов детей до 17 лет, а также для женщин, стоящих на учёте по беременности не менее шести недель.

Если кормилец, столкнувшийся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами, подаст повторное заявление в орган социальной защиты, будет проведён перерасчёт без необходимости дополнительных заявлений, и сумма выплаты будет увеличена. Однако размер пособия не вырастет автоматически, так как его расчёт основан на установленном в январе прожиточном минимуме.

Блокировка подозрительных операций

С 1 июня банки начнут более строго контролировать денежные переводы и снятие наличных в банкоматах в рамках борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством. Финансовые учреждения будут обязаны удостовериться, что клиент совершает операцию по своей воле, а не под давлением мошенников.

Признаки, которые могут вызвать подозрения у системы, указаны в приказе Банка России от 27 июня 2024 года №ОД-1027. К ним относятся необычные операции, использование нового устройства для транзакции, наличие информации о мошеннических действиях в базе данных ЦБ относительно получателя средств или устройства и другие факторы. В таких случаях клиент сможет снять не более 50 тыс. руб. в день. Если финансовые организации получат дополнительные рекомендации от ЦБ, они могут установить месячный лимит на снятие наличных через банкоматы — не более 100 тыс. руб.

Ожидается, что эти нововведения позволят гражданам лучше осмысливать свои действия и снизят риски кражи значительных сумм злоумышленниками.

Запрет на финансирование экстремистов

С 1 июня вступает в силу обновленный закон «О противодействии легализации преступных доходов» (ФЗ № 115), который усиливает меры по борьбе с финансированием экстремистской деятельности. Теперь под экстремизмом понимаются любые осознанные действия, связанные с предоставлением финансовых услуг, а также сбор или передача средств в пользу экстремистских организаций или для совершения преступлений подобного характера.

Список таких организаций доступен на сайте Росфинмониторинга.

Кроме того, закон расширяет основания для внесения физических и юридических лиц в специальные списки, фиксирующие их связь с экстремизмом.

Новые правила продажи лекарств

С 1 июня в России начнёт функционировать специальная система, которая будет предотвращать продажу просроченных медикаментов. Кассовые аппараты аптек будут интегрированы с платформой мониторинга, содержащей данные о лекарствах. Каждое средство имеет уникальный идентификационный код, который позволяет проверить его подлинность и соответствие стандартам безопасности.

При попытке реализации препарата система автоматически проверит его статус в единой базе данных. Если окажется, что лекарство просрочено, его лицензия отозвана или оно является подделкой, продажа будет немедленно заблокирована.

Кроме того, фармацевт обязан удостовериться в наличии глобального идентификационного номера лекарства, чтобы исключить возможность продажи фальсификата. Новые правила запрещают реализацию медикаментов, информация о которых отсутствует в системе мониторинга.

Въезд в Россию по QR-коду

С 30 июня этого года иностранцы, планирующие въезд в Россию, обязаны будут пройти предварительную цифровую регистрацию через приложение «Госуслуги RuID» за 72 часа до прибытия. В результате этой регистрации они получат специальный QR-код, который необходимо будет предъявить на границе. Это нововведение касается граждан стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, таких как Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и других, за исключением Белоруссии — для граждан этой страны правила останутся прежними. Также изменения не коснутся детей младше шести лет.

Для получения QR-кода иностранному гражданину необходимо установить приложение «Госуслуги RuID», зарегистрироваться и создать личный кабинет, загрузив свою фотографию и персональные данные. Не позже чем за 72 часа до планируемого въезда нужно заполнить заявление о поездке и сроках пребывания в России. В экстренных случаях, таких как болезнь или смерть близкого человека, можно подать заявление не позднее чем за четыре часа до пересечения границы.

Выданное разрешение будет действовать в течение 90 дней. Если за это время иностранец не въедет в страну, ему потребуется заполнить новое заявление. Подать документы за несовершеннолетнего или недееспособного человека может только его родитель или опекун, имеющий действующее разрешение на въезд.

Данный сервис позволит иностранным гражданам получать государственные услуги онлайн, записываться на приём в МВД, оформлять страховку и другие документы, а также предоставлять паспортные данные и информацию о поездке в виде QR-кода.

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