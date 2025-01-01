Алина Наумова Инвестиционный вектор В Перми прошёл Семинар для акционеров и клиентов ВТБ Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено банком ВТБ (ПАО)

В Перми 29 мая состоялся Семинар для акционеров и клиентов ВТБ. На встрече, где обсуждались итоги минувшего года и перспективы на рынке инвестиций, выступил управляющий региональным операционным офисом «Пермский» Банка ВТБ Владимир Стрельников, а также Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ. Он поделился основными преимуществами для акционеров ВТБ и рассказал о проходящих выборах в Координационный совет акционеров.

Владимир Стрельников отметил, что по итогам 1 квартала 2025 года банк показал среднерыночную динамику. При этом ВТБ не только сохранил рыночные доли по своим банковским продуктам как для физических, так и юридических лиц, но и активно развивает каналы доставки и онлайн-технологии. В результате почти половина экономически активного населения Пермского края является клиентами ВТБ. Кроме того, банк входит в топ-5 крупнейших инвестиционных компаний в стране.

Банк ВТБ представил статистику по числу акционеров-физлиц в России, в том числе данные по Пермскому краю. Как рассказал Владимир Хоткин, в настоящее время на фондовом рынке страны 35-37 млн человек имеют брокерские счета. За год, с марта 2024 года по аналогичный период 2025 года, количество частных акционеров ВТБ в стране увеличилось на 20,9% и превысило 1,1 млн человек.

По статистике территориального присутствия акционеров, в столичных регионах, где проживает около 50% инвесторов-физических лиц, доля акционеров в Москве и Московской области составила 13,3% и 7,1% соответственно, в Санкт-Петербурге — 6%. При этом больше 70% акционеров живёт в других регионах.

Пермский край продемонстрировал особенно высокую динамику: число акционеров ВТБ в регионе за год выросло на треть— до 24 тысяч человек. Регион занимает 11-е место среди субъектов Российской Федерации по числу акционеров банка и, по словам Хоткина, количество акционеров и темпы их роста превышают средние по стране.

В Пермском крае средний возраст акционера — 41 год, среди них преобладают мужчины (58%) по сравнению с женщинами (42%). Средний пакет акций в регионе составляет 292 штуки.

На мероприятии также обсудили важное событие для банка и его инвесторов — ежегодное собрание акционеров ВТБ. На этой встрече акционеры могут высказать своё мнение и проголосовать по ключевым вопросам развития компании. Как подчеркнул Владимир Хоткин, акционер — это человек, который купил акции и стал совладельцем бизнеса, что даёт ему право на информацию о корпоративной жизни банка и его планах.

«В зависимости от того, какое будет принято решение, у общества определяются стратегии и направления развития. На годовом общем собрании принимается отчёт и выбирается наблюдательный совет», — добавил Хоткин.

Очередное собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года. Кроме того, в настоящее время идёт голосование за новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ. Финалисты представлены из 12 регионов. Победители будут объявлены 27 июня.

Как подытожил Владимир Хоткин, стать членом совета может любой акционер банка, даже владеющий одной акцией ВТБ. Для рассмотрения кандидатуры необходимо подать заявку, затем экспертное жюри отбирает кандидатов, после чего составляется шорт-лист и начинается голосование акционеров банка.

В качестве практических советов для частных инвесторов края выступили эксперты брокерского подразделения ВТБ. Эксперты ВТБ Мои Инвестиции рекомендуют начинать наращивание позиций в длинных ОФЗ, не дожидаясь снижения ключевой ставки, и диверсифицировать портфель — иметь и акции, и облигации в зависимости от риск-профиля. Также стоит обратить внимание на валютные активы (замещающие облигации) для хеджирования от возможного ослабления рубля.

Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия № 1000 от 08 июля 2015 г.





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