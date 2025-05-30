Сергей Сигерсон Книжки, от которых не заснёшь Детское чтение: подборка книжного магазина «Пиотровский» Поделиться Твитнуть

К международному Дню защиты детей и началу летних каникул независимый книжный магазин «Пиотровский» подготовил подборку детских книг — разнообразных, от разных издательств, для читателей разного возраста. В «Пиотровском» считают, что «своя» книга найдётся для каждого ребёнка: и для тех, кого с детства тянет к творчеству, и для тех, кому с палкой да криком «Ура!» побегать хочется, и даже для тех, кто только про поесть-поспать думает.

Виктория Новикова

Мифы северных народов России для детей

Оформление Алёны Соломатиной

12+

Шаман — это не тот, кто по телевизору выступает с популярными песнями. Песни, конечно, присутствуют, но совсем другого рода: магические, энергетические, чудесные. На их звуки откликаются медведи в тайге, олени в тундре, звёзды в небе, красавицы в чуме. Власть шамана сильнее власти вождя. Его песня строить и жить помогает, даже космос задевает. Особенно внутренний.

Обитают в бескрайней тундре северного сознания и боги с героями, и духи с чудовищами, и существа самой разной природы. У всех народов, даже самых малочисленных, есть свои мифологические вселенные, скелетом стоящие в основе мира, — от якутов с современной численностью около 5 тыс. до кереков, которых осталось 23 человека.

Матс Страндберг

Чумные цветы

12+

Осень 1710 года. Чума расправляет над Стокгольмом свои чёрные крылья. Даже самые привилегированные дома в городе не защищены от болезни, которую некоторые считают божьей карой. У Магдалены и Эббы умирает мама, и девочек отсылают пережидать эпидемию в замок Свардтдамм, где живет их тётка, баронесса Катарина. Она хоть и сестра-близнец их матери, но оказывается её полной противоположностью — безжалостной и властной ханжой. У баронессы есть 16-летний пасынок Аксель, но его давно уже никто не видел… Однажды ночью Магдалена случайно встречает Акселя, и они становятся друг для друга утешением и опорой в суровом и тёмном замке, хранящем не одну страшную тайну.

Новый роман мастера скандинавского хоррора Матса Страндберга, замечательный детектив для подростков, показывает не столько силу зла, сколько его бессилие перед настоящими человеческими чувствами — родственными, дружескими, любовными. Юный барон не будет таким же холодным безжалостным ханжой, как его приёмная мать. Близнецы не смогут больше быть противоположностью друг другу. Призраки не станут непреодолимой преградой на пути реальных страстей…

Екатерина Васильева, Маша Пряничникова Московские истории 6+

Василий — простой таракан, живущий в кармане бродячего репортёра; но это только на первый взгляд! А вообще он не так прост, потому что — сам репортёр и, может, сам первым узнаёт все новости. Конечно, вместе с дядей Гиляем. Тот ещё непоседа! Его ноги словно задались целью ускорить движение земного шара — так часто отталкиваются от земли, так быстро перемещаются с места на место, так редко находят пристанище надолго.

Книжка современных авторов по мотивам занимательных рассказов столетней давности Владимира Гиляровского показывает быт москвичей во всей его ароматности, цветистости, пышности. Даже в нищенстве присутствует своя яркость, даже в обжорстве — свой шик, даже в юродстве — свой артистизм.

Элен Дельфорж, Квентин Гребан Сумеречные мушкетёры 0+

С лёгкой руки (точнее, лёгкого пера) Александра Дюма-отца соскочил в мир неумирающий сюжет со знакомыми всем персонажами. Провинциал, мечтающий надеть мушкетёрскую шляпу, становится главным героем в романе (где он даже в название не вместился — «Три мушкетёра») и его многочисленных продолжениях.

Дартаньянская история на все лады обыгрывается во всех мыслимых жанрах, поджанрах, кроссоверах — от детективов до комедий. Вот ещё один вариант — про зверей и для детей; весёлый, ужасный, опасный, счастливый. Длинные уши отважного главного героя только и успевают унимать дрожь при очередных виражах сюжета! Башни, подземелья, колокольни ждут героев. И читателей.

Игорь Окунев, Анастасия Смирнова Чему я могу научиться у Николая Миклухо-Маклая 6+

Потомок польских повстанцев, русских коллежских секретарей, скотландских офицеров, украинских казаков, немецких инженеров, выросший в пёстром культурном замесе, не мог взойти на дрожжах квасного патриотизма. Он с детства понимает равноправие всех народов, ценность любой культуры, значимость всякой истории.

Подобно своему любимому персонажу Дон Кихоту Миклухо-Маклай практически в одиночку пытался воевать с несколькими могучими империями, когда те делили земли беззащитных папуасов, рвали когтями-клыками своей цивилизации презренное тело «дикарской» жизни. По примеру барона Мюнхаузена он без надлежащих оснований называет себя бароном Маклаем (или де Миклухо-Маклаем), мечтает о кругосветных путешествиях, но оседает в Новой Гвинее, где его имя вошло в ходящие до сих пор поговорки и стало символом надёжности и верности своему слову.

Виталий Губарев Королевство кривых зеркал Художники — Вениамин Лосин, Игорь Ушаков 12+

Раздвоение личности — это не всегда страшно: есть собеседник, с которым можно обсудить спорные моменты, который протянет руку помощи в трудную минуту, отгонит мрачные мысли да вражескую армию. Сложнее дело обстоит с зеркальными отражениями, но и тут можно найти свои плюсы.

Легендарная сказка, что воспринималась порою лишь как пионерская версия «Алисы в Зазеркалье», с годами обретает особый вкус. Стильная готическая экранизация с неповторимыми Лидией Вертинской, Георгием Милляром и Андреем Файтом внесла свой вклад. Её автор памятен не единым «Зазеркальем»: в его активе — увлекательные повести про путешествия сквозь время, пространство, реальность. В объёмный сборник произведений Виталия Губарева поместились астронавты, великаны, волхвы, генералы, дикари, динозавры, князья, королевы, мамонты, привидения и прочая, прочая… И, конечно, отважные почемучки, мальчишки да девчонки, которым во все времена было больше всех надо.

Григорий Кружков Далеко не заплывай Художник — Алиса Кологриева 6+

Не утихают споры между буквами: какая из них важнее? Зато комары точно знают, что такое лучший бутерброд! Они делятся своими знаниями с мухами, у которых, впрочем, наверняка немного другая точка зрения, хотя великий поэт знает заклинание, от которого засыпают на сто лет (не на столе)! Текст про это есть в книжке великого поэта Григория Кружкова, но от его стихов точно не заснёшь. Ни на минутку! Бодрые, ритмичные, весёлые, загадочные, игровые, букволаскательные, словолюбительские. Хорошие стихи.

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