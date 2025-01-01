Дороги к творчеству и спорту В Мотовилихинском районе Перми в текущем сезоне отремонтируют три улицы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Мотовилихинском районе Перми отремонтируют улицы Тургенева и Уинскую и бульвар Гагарина. Как подчёркивают в министерстве транспорта Прикамья, речь идёт об участках, вдоль или вблизи которых расположены детские досуговые учреждения и кружки.

Так, на ул. Тургенева будет отремонтирован участок от ул. Макаренко до ул. Дружбы общей протяжённостью 560 м. По чётной стороне улицы запланирована замена асфальта и бортового камня. Вблизи этого участка расположены «Станция юных техников» и «Детский клуб имени Валентины Терешковой», кроме того, дорога ведёт к крупному спортивному объекту района — стадиону «Трудовые резервы», где спортом занимаются и дети, и взрослые. Подрядная организация уже вышла на объект.

В минтранса региона пояснили также, что на нечётной стороне ул. Тургенева в текущем сезоне ресурсоснабжающая организация будет проводить реконструкцию сетей, поэтому она не вошла в план. Работы здесь будут выполнены после переустройства коммунальной инфраструктуры.

На бульваре Гагарина обновят участок от площади Дружбы до Южной дамбы длиной 2,1 км. Подрядная организация заменит асфальт и бортовой камень в местах разрушения. На этом участке бульвара расположены Федерация тайского бокса, частный летний IT-лагерь «Прогвартс», школа баскетбола.

Ул. Уинскую отремонтируют на участке протяжённостью 600 м от ул. Макаренко до ул. Юрша. Здесь также запланирована замена асфальта и бортового камня в местах разрушений. Кроме того, подрядчик частично отремонтирует тротуар. На этой улице расположен детский клуб «Шанс» и его филиал — клуб «Эльдорадо». В обоих учреждениях дополнительного образования танцами, творчеством, спортом и английским языком занимаются дети всех возрастов. Ребята Мотовилихинского района проводят здесь каникулы. Также на ул. Уинской находится «Академия ушу», которую посещают дети от трёх лет.

«Все три улицы будут приведены в порядок в 2025 году. Их обновление повысит безопасность дорожного движения, а также комфорт передвижения по ним автомобилистов и жителей района, в том числе детей», — рассказали в министерстве транспорта Пермского края.

Добавим, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в 2025 году в столице Прикамья будут отремонтированы участки 17 улиц. Общая протяжённость обновлённого асфальта составит 15,4 км. Благодаря заблаговременной контрактации, которая по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ведётся сразу на два года, в этом сезоне будут отремонтированы объекты, входящие в план ремонтов 2026 года.

Ранее глава региона подчёркивал, что «своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени».

«Чем раньше мы выбираем подрядчика, тем быстрее реализуем планы дорожного ремонта без ухудшения качества работ», — отмечал Дмитрий Махонин.

По данным администрации Перми, работы на части объектов дорожно-уличной сети города уже начались.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.