Качество и скорость В столице Прикамья выявили лучших каменщиков и штукатуров региона Поделиться Твитнуть

Фото: Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей»

В Перми на строительной площадке нового ЖК «Нео» по ул. 3-й Нейвинской, 5 состоялся региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер». Своё мастерство и профессионализм демонстрировали 10 штукатуров и каменщиков из различных строительных компаний Пермского края.

Участники должны были выполнить задание за пять часов. Например, каменщикам было предложено выполнить кирпичную кладку двух цветов. В честь юбилея Великой Победы кладка должна была содержать орнаменты в виде цифры 80, а также имитацию дверного и оконного проёмов. При работе конкурсантам необходимо было следить за ровностью и чистотой шва, правильным расходом материалов, соблюдать чистоту на рабочем месте и требования правил техники безопасности. Соответствие работ всем технологическим требованиям, качество кладки и скорость выполнения задания оценивала экспертная комиссия.

Фото: Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей»

В министерстве строительства Пермского края рассказали, что по итогам конкурсных состязаний лучшим каменщиком был признан Андрей Половников из ООО «Ингрупп-Девелопмент» (АСРО «СтройГарант»), «серебро» завоевал Андрей Ремянников из ГК «Кинетика» (АСРО «СтройГарант»), «бронзу» — сотрудник ИП Виноградов А.В. (АСРО «Гильдия Пермских строителей») Михаил Кислицын.

Для штукатуров было предусмотрено своё задание. Сначала они должны были выполнить гладкое оштукатуривание поверхностей, а затем нанести на другой стороне стены декоративную штукатурку на гипсокартонные листы.

Фото: Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей»

По результатам в номинации «Лучший штукатур» «золото» завоевал специалист ООО «Ингрупп-Девелопмент» (АСРО «СтройГарант») Дмитрий Крыласов. На втором месте — Андрей Еловиков из ООО «НС-ИНЖИНИРИНГ» (АСРО «Гильдия пермских строителей»), на третьем — представительница ГК «Кинетика» (АСРО «СтройГарант») Надежда Харина.

Александр Кашеваров, вице-президент ассоциации «Гильдия пермских строителей»:

— Несколько лет мы активно поддерживаем данное мероприятие, так как считаем популяризацию строительных специальностей важной миссией. Приятно, что наравне с опытными мастерами соревнуются и начинающие работники отрасли, у которых ещё всё впереди.

Он отметил также, что достойный уровень профессионализма и умение на практике применять современные строительные технологии продемонстрировали все конкурсанты.

Награды победителям — денежные призы и дипломы — вручил первый заместитель министра строительства Пермского края Михаил Сарвилин. В этом году призовой фонд конкурса на две номинации составил 120 тыс. руб.

Кроме того, участники, показавшие лучшие результаты, представят Прикамье на окружном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в Самаре. Он запланирован на 1-2 июля 2025 года.

Фото: Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия Пермских Строителей»

Напомним, конкурс проходит в Перми уже второй раз. В прошлом году победителем в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» стал сотрудник ООО «НС-ИНЖИНИРИНГ» (АСРО «Гильдия пермских строителей») Андрей Еловиков. Мастер занял первое место в Приволжском федеральном округе и выступил на финале России в Екатеринбурге.

Организаторами конкурса выступили Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Минстрой России, АСРО «Гильдия пермских строителей» при поддержке министерства строительства Пермского края. Партнёрами регионального этапа конкурса стали девелоперская компания «ИНГРУПП», Ассоциация СРО «Стройгарант» и АНО «Пермский центр ценообразования и компетенций в строительстве».





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