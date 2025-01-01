Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День защиты детей и первые выходные на набережной Афиша уикенда 30 мая — 1 июня, ежедневно с 10:00 Поделиться Твитнуть

В программу фестиваля вошло более 30 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Победителей будут выбирать в конкурсах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мультсериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильмы для подростков, 12+). Премьеры кинофестиваля: сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» (12+), мультфильмы «Кунг-фу кот» (12+) и «Три богатыря: Ни дня без подвига-2» (6+), полнометражные фильмы «Ритмы мечты» (6+), «Поле чудес» (6+), «Легенда о золоте скифов» (6+), «Артек. Сквозь столетия» (6+). На фестивале покажут фильмы и мультфильмы, только-только вышедшие на экраны: «Геройчики. Незваный гость» (0+), «Легенды наших предков» (12+), «Каруза» (6+) и новый сезон сериала «Многодетство» (6+). 30 мая в 15:00 состоится открытие фестивального городка с участием специальных гостей Владимира Левченко, Марии Янковской и Виолетты Антоновой. В программе городка — фан-встречи с артистами, мастер-классы по актёрскому мастерству и гриму, специальный кинопоказ от студии «Союзмультфильм», розыгрыши призов и многое другое. 1 июня — подведение итогов фестиваля, лекции, мастер-классы, угощение мороженым и встречи с Ильёй Учителем, Елизаветой Ищенко, Андреем Ткаченко, Марком-Маликом Мурашкиным. В 17:00 выступит Chris Yank.

Студенты четвёртого курса ПГИК приглашают увидеть их первые серьёзные режиссёрские и актёрские работы. 30 мая — спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Житие» — о трёх поколениях женщин, потерявших общий язык во время пандемии. 31 мая — популярная французская комедия «Блэз». 1 июня — детский спектакль «Золотой петушок», остроумная игра со скоморохами по сказке Пушкина о цене беззаботной жизни. 2 и 3 июня в двух составах будет сыграна военная баллада о вчерашних школьницах «Не покидай меня».

Участники фестиваля хоровой музыки — 15 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, Твери, Северодонецка, Перми и Пермского края. Специальными гостями станут коллективы из Китая и Беларуси. Из города Циндао приедет детский хор, из Москвы — хор студентов Perpetuum Mobile, из Северодонецка — казачий хор. Открытие состоится на площади перед Театром-Театром 30 мая в 19:00. 31 мая все четыре фестивальные площадки будут работать с 14:00 до 19:00. 1 июня — закрытие фестиваля в амфитеатре на набережной, начало в 19.00. Хор «Млада» поклонники смогут увидеть и услышать на открытии и закрытии фестиваля, а также 31 мая в 14:00 у Театра-Театра, в 15:00 на набережной, в 16:30 в парке им. Чехова и в 18:00 — в парке «Счастье есть».

В рамках ежегодного открытого семейного велофестиваля пройдёт веломарафон на дистанции 15, 30 и 60 км по пересечённой местности, командная гонка, детская гонка. Трасса расположена в живописных окрестностях п. Юг, что делает путешествие не только функциональным, но и эмоционально насыщенным. Выделен памп-трек для экстремалов, не содержащий ровных участков на всём протяжении. Кроме того, в программе фестиваля — мастер-классы, выступления артистов и музыкантов из Пермского края, интерактивный спектакль-бродилка «Велоход», велосипедные, автобусные и пешеходные экскурсии по старинному посёлку с посещением музея, розыгрыши призов. «Фишка» этого года — возможность прокатиться на кастомном велосипеде. Будет работать «Улица мастеров» с уникальными сувенирами и стряпнёй юговских бабушек.

Скрипичные соло веками считались идеальной метафорой неподцензурного частного высказывания. Именно эта интенция красной линией проходит сквозь концерт скрипачки Елены Ревич. Её сольная программа под названием «Не бойся быть один» выглядит подчёркнуто разнообразной. Это философский концерт, размышление о том, как важно во все, особенно смутные, времена сохранить состояние творческого уединения и сосредоточенности на примерах музыки Баха и композиторов ХХI века — Фелдмана, Ван дер Аа и других, а также текстов Терстегена, Монтеня, Беккета и Фелдмана.

В этом году «Выходные на набережной» впервые пройдут не только на основной городской набережной, но и на обновлённой набережной Кировского района. Летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» проводит автономное учреждение культуры «ПермьКонцерт». Фестиваль откроется Большим хоровым собором: сводный детский хор вместе с камерным оркестром «Орфей» под управлением Петра Юркова исполнит песни Евгения Крылатова. Концертная программа продолжится выступлениями ансамблей «Воскресение» и «Ярмарка», балалаечника Андрея Кирякова с проектом «Три балалайки», ансамбля «Иваны» и певицы Марии Савостиной. Завершится первый фестивальный день танцевальным DJ-сетом с 20.00 до 21.00.

Пермский краеведческий музей и экоотель «Ерёмичи» устраивают семейный воскресный обед «ПриСЛОНись к истории». В программу события входят палеонтологический обед от шефа Сергея Юрина с тематическим меню, вдохновлённым раскопками трогонтериевого слона, и элементами полевой кухни; развлекательная программа с мастер-классом по созданию «палеослона» из природных материалов, раскопками «ископаемых» (для детей и взрослых), интерактивным рассказом о том, как в Пермском крае нашли трогонтериевого слона.

Мастер-классы по речи, актёрскому мастерству, сценическому движению, фотографии, диджеингу, созданию арт-объектов. В финале — мини-дискотека и праздник в честь Дня защиты детей. Детский день с театральной школой — возможность развить свои таланты и познакомиться с новыми друзьями. Педагоги «Так-то да» — ведущие актёры Театра-Театра и театра «Новая драма».

В честь Дня защиты детей состоится встреча с Ксенией Зубакиной, хранителем коллекции пермской деревянной скульптуры и автором детской книги о ней. Небольшой компанией (всего 10 билетов «взрослый плюс ребёнок») гости будут читать «Ангельские истории», послушают рассказ о том, как создавался сюжет книги и появился её главный герой, познакомятся с изображениями ангелов из коллекции галереи, придумают и создадут образ своего ангела, который можно будет унести с собой.

По многолетней традиции в День защиты детей с большим симфоническим оркестром Пермской оперы под управлением Валерия Платонова выступят лучшие юные музыканты из детских музыкальных школ и школ искусств Пермского края. В этом году основными солистами станут лауреаты краевого конкурса инструментальных концертов, который впервые прошёл в Пермской краевой музыкальной школе 17-20 мая. Во время мероприятия состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса.

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