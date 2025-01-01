Проверка на уязвимость «Белые хакеры» проверят защищённость информационных систем Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края

Для повышения уровня защищённости информационной структуры Пермского края с 3 июня в регионе начнётся программа по поиску уязвимостей в информационных системах Прикамья.

В частности, «белые хакеры» проверят на ошибки и уязвимость официальный сайт губернатора и правительства Пермского края, систему «Обращения граждан», платформу «Управляем вместе», Электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) и другие информационные ресурсы, пользователями которых являются жители региона.

В министерстве информационного развития и связи рассказали, что в программе могут принять участие независимые эксперты в области информационной безопасности со всей России. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе BI.ZONE Bug по ссылке. От критичности найденных уязвимостей будет зависеть размер вознаграждения экспертов.

Как отметил министр информационного развития и связи региона Пётр Шиловских, количество пользователей социально значимых услуг в электронном виде постоянно увеличивается, и информационные системы должны работать стабильно, с высоким уровнем защищённости.

Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Одним из эффективных методов модернизации систем защиты является независимый анализ на наличие уязвимостей сервисов и веб-сайтов. Использование такой платформы является новым и крайне важным опытом для региона, так как оценка уровня защищённости проводится независимыми специалистами, а перечень выявленных уязвимостей позволит своевременно их устранять и укреплять устойчивость инфраструктуры к возможным киберугрозам.

Андрей Лёвкин, руководитель платформы BI.ZONE Bug Bounty, подчеркнул, что решение о проверке региональных информационных систем независимыми экспертами в области информационной безопасности укрепляет культуру цифровой зрелости в госсекторе. Таким образом власти Прикамья демонстрируют ответственный подход к вопросам кибербезопасности.

«Это решение позволит выявить потенциальные уязвимости до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники», — объяснил Андрей Лёвкин.

Добавим, что в регионе на регулярной основе ведётся работа по повышению цифровой грамотности населения. Так, в 2024 году по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина были разработаны брошюры «Защити себя и своих близких от кибермошенников», содержащие информацию о распространённых схемах мошенничества и рекомендации по защите личных данных.

В буклете также размещён QR-код, по которому можно попасть на специальную страницу о кибербезопасности на «Госуслугах», где есть тест, проверяющий уровень знаний пользователей об уловках кибермошенников. Брошюры распространяются бесплатно через Почту России, многофункциональные центры и территориальные общественные самоуправления.

Напомним, защита информационных систем Прикамья проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных». Во всех ресурсах используются исключительно отечественные средства защиты информации.

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