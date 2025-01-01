Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» То, что делает нас сильнее Пермское землячество вручило Строгановские премии 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского землячества

Строгановская премия Пермского землячества отмечает юбилей: в этом году она вручалась в 20-й раз. Наверное, поэтому в торжественной церемонии 25 мая, которая по традиции прошла на съезде Пермского землячества, не было ничего случайного: всё было продумано, всё имело значение.

Церемонию открыли ключевые фигуры — и для Пермского землячества, и для Пермского края: полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, первый губернатор Пермского края Юрий Трутнев, нынешний губернатор Дмитрий Махонин и председатель Пермского землячества Андрей Кузяев.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Строгановская премия — это выражение гордости за ту землю, где ты родился, где ты рос, учился, получил возможность работать. Это народная премия. Каждый раз, когда на сцене вручается эта награда, я вижу, что все в зале испытывают гордость за тех людей, которые работают а развитие Пермского края, а значит, на развитие всей нашей страны. Пермское землячество объединяет людей, которые уехали из Пермского края в Москву и по всей стране, но они не забывают малую родину, часто приезжают и делают всё для процветания Прикамья. Благодаря Пермскому землячеству их связь с родной землёй не теряется.

Главная общественная награда Пермского края вручалась на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, которым вот уже шесть лет с успехом руководит пермяк — Андрей Борисов. Ведущими церемонии были популярные пермские артисты — поющие звёзды Театра-Театра Екатерина Романова и Альберт Макаров.

Праздничный вечер напомнил собравшимся о главных событиях в Перми в этом году — со сцены говорили, пели и танцевали и в честь программы «Пермь — молодёжная столица России», и в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Так, Анастасия Ларцева, певица и радиоведущая, известная в родном Коми-Пермяцком округе как Наста Ларцева, спела главный патриотический эстрадный хит «Матушка-земля, белая берёзонька» на коми-пермяцком языке.

В этот день «московские пермяки» и многочисленные гости из Перми, специально приехавшие на торжество, чествовали лучших людей Пермского края. Это был радостный вечер, со сцены звучали многочисленные поздравления… Однако был и момент, который заставил собравшихся проглотить комок в горле и украдкой смахнуть слезу: минута молчания в память о недавно ушедших Элен де Людингаузен — последней наследнице рода Строгановых и Евгении Сапиро — выдающемся пермском учёном и политике, стоявшем у основания Пермского землячества. Многие из пришедших на праздник замечательных людей с гордостью называют его своим учителем.

Строгановская премия развивается. Расширилось число номинаций, увеличился премиальный фонд.

Впервые появилась номинация «Лидер малого бизнеса». Победителем в ней стал единственный среди номинантов представитель агробизнеса — председатель Совета директоров группы компаний «Ирень» Иван Шаравьев. Этот неординарный предприниматель наладил собственное производство удобрений для своих сельхозугодий — получилось цикличное производство, для организации которого были осуществлены серьёзные научные и практические изыскания и в области менеджмента, и в области органической химии.

Ещё одна новая номинация — «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи». Премия в ней была вручена учителю, которого уже можно назвать легендарным, — Александру Корзнякову, заслуженному учителю Российской Федерации, основателю и куратору школы № 146 с углублённым изучением математики, физики, информатики. Он на практике доказал, что по-настоящему элитной школу делает не расположение в центре города и не ученики из престижных семей, а высокий уровень преподавания и строгий подход к контролю результатов.

В категории «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья» лауреатом стала Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния», заслуженный работник культуры РФ. Именно она сделала в своё время Пермь «живой», а сейчас вместе с единомышленниками «оживляет» весь Пермский край, курируя и развивая программы «Пермский край — территория культуры» и «59 фестивалей 59 региона».

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» премия была вручена ещё одному очень яркому человеку — Павлу Милюкову, инициатору создания и куратору недавно открытой в Перми краевой специальной музыкальной школы. Он был бы очень «своим» и в предыдущей номинации: Павел — скрипач мирового уровня, настоящая звезда классической музыки. Каждым своим концертным выступлением он прославляет Пермь и свою родную музыкальную школу № 1. Его большая работа в качестве художественного руководителя краевой музыкальной школы — знак огромной благодарности малой родине и своим учителям.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» серьёзных конкурентов — выдающихся промышленников и предпринимателей — переиграл Андрей Ронзин, кандидат медицинских наук, главный врач городской клинической больницы № 4, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ронзин — ещё одна пермская легенда: это один из тех врачей, которые прославили пермскую школу сосудистой хирургии. Сейчас, будучи не практикующим хирургом, а организатором здравоохранения, он добивается не меньших успехов.

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» лауреатом стал ещё один врач — офтальмолог Татьяна Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой офтальмологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера. Выступая на церемонии, она обозначила приоритеты своей научной работы: Татьяна Евгеньевна отважно сражается с одной из главных причин слепоты — глаукомой. Болезнь по-прежнему не побеждена, однако благодаря исследованиям пермских учёных врачи научились гораздо раньше диагностировать заболевание и вовремя купировать его последствия.

В номинации «За высокие достижения в спорте» лидером стала Татьяна Лодочникова, заслуженный тренер России, кавалер ордена Почёта, тренер-преподаватель по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, тренер Евгения Торсунова, двукратного паралимпийского чемпиона. В своём выступлении на церемонии она призналась: её главная мечта — чтобы российские спортсмены снова стали выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх под российскими знамёнами, под звуки государственного гимна.

В главной номинации «За честь и достоинство», премия в которой вручается по итогам многолетней деятельности, в тройку претендентов на победу вошли Радик Ахметчин, ветеран СВО, инвалид, за боевые заслуги награждённый двумя орденами Мужества; Владимир Костицын, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный профессор ПГНИУ, и Геннадий Кузьмицкий, профессор, доктор технических наук, кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта, лауреат государственных премий, возглавлявший в течение 15 лет крупнейшее оборонное предприятие края — Пермский пороховой завод.

Почётная премия была вручена Радику Ахметчину. Он не только военный, но и отец военного: сейчас на фронтах СВО сражается его сын.

Обладателем специального приза «Лидер общественного голосования», который присуждается по итогам интернет-голосования, стал учредитель и член Совета Пермской региональной общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии» Виктор Дешпетко, получивший 3871 голос.

В этом году Строгановская премия отмечает юбилей — 20 лет. За время её существования было награждено более 100 человек — лучших представителей пермской науки, культуры, общественной деятельности, управления. Каждый год комиссии по присуждению премий приходится нелегко: нужно выбирать достойнейшего среди очень достойных.

Андрей Кузяев, председатель Пермского землячества:

— Мы благодарим тех, кто прославляет Пермский край, кто, может быть, иногда незаметно, каждодневным трудом, служением сделал наш край лучше.

Очень часто задают вопрос: а вдруг достойные претенденты закончатся? Я так хочу сказать: никогда не закончатся достойные пермяки! Пермяки — это звучит гордо!

У Пермского землячества длинная история, уже больше 20 лет, и я бы очень хотел пожелать, чтобы следующие пять лет мы могли посвятить тому, чтобы сделать Пермь одним из ключевых регионов, центров роста и развития России.

Юбилейную церемонию вручения Строгановской премии посетили многие известные политики, учёные, общественные деятели и деятели культуры. Не мог пропустить столь важное событие и один из основателей Пермского землячества, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев, первый губернатор Пермского края, полпред президента РФ на Дальнем Востоке:

— Пермское землячество нас объединяет, а значит, делает сильнее. Сейчас я бываю в Перми чуть реже, чем хотелось бы, но часть моей души осталась здесь. Хочу пожелать успехов, удачи во всех ваших делах и всем нам — общей победы!

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