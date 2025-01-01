«Особый пермский характер» Губернатор Прикамья рассказал о достижениях в развитии региона за пять лет и о будущих задачах Поделиться Твитнуть

Фото: администрация губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 28 мая выступил с традиционным ежегодным посланием об итогах и планах развития региона. В своём докладе он рассказал о том, чего удалось достичь за последние пять лет и какие задачи поставлены перед краевым правительством на ближайшие годы.

Рост экономики

Фото: администрация губернатора Пермского края

Своё выступление в год 80-летия Победы Дмитрий Махонин начал со слов благодарности ветеранам и труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны и участникам СВО, отметив, что все они — слава и гордость Пермского края. Не обошёл вниманием и выдающихся в разных сферах жителей региона, вдохновивших на создание социального проекта «Знай наших!».

Несмотря на вызовы, с которыми региону пришлось столкнуться в период пандемии, в связи с санкциями и угрозой суверенитета России, экономика Прикамья показала двукратный рост. По итогам 2024 года валовой региональный продукт (ВРП) достиг 2,6 трлн руб. — это на 1,2 трлн руб. выше показателя 2020 года. К 2030 году ВРП должен составить 3,5 трлн руб.

Активно развиваются обрабатывающие отрасли и машиностроение, производство и экспорт. При поддержке правительства значительно растёт количество предприятий малого и среднего бизнеса (+11% к 2020 году). Налоговые поступления в бюджет от них тоже удвоились, достигнув показателя в 60 млрд руб.

«Первое и самое главное — в нашем регионе была принята стратегия МСП. Мы сделали это одними из первых среди субъектов РФ. Основная цель, которая была поставлена губернатором: увеличение количества конкурентоспособных предприятий МСП, технологичность и поддержка наших предприятий, которые выходят на экспорт. Всё это должно привести к увеличению налоговых поступлений от субъектов МСП во все уровни бюджета», — прокомментировал доклад губернатора заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков.

Наряду с развитием промышленности, важным направлением в экономике региона является и развитие инновационных технологий и робототехники. Ряд прикамских компаний занимают лидирующие позиции на рынке России.

«Пермский край — уникальный регион, где рождаются инновационные технологии и создаются выдающиеся инженерные разработки. Здесь функционируют предприятия и запускаются стартапы, которые способны изменить мир. Отмечу и высокую заинтересованность руководства региона. Губернатор в своём отчётном докладе поставил чёткую цель на будущее — продолжить расширение производства и повышение конкурентоспособности пермских товаров, услуг и технологий», — отметил сооснователь робототехнической компании «Промобот» Олег Кривокурцев.

По его словам, системный подход команды губернатора к решению всех вопросов позволит обеспечить региону дальнейшее динамичное развитие.

Социальная инфраструктура

Фото: администрация губернатора Пермского края

По результатам 2024 года Пермский край стал лидером в общероссийском рейтинге по качеству школьного образования. Доступность дошкольного образования составила 100%. Кроме того, как рассказал Дмитрий Махонин, за пять лет регион совершил прорыв по строительству образовательных проектов.

Так, с 2020 года на территории Прикамья было возведено 36 школ, 27 детских садов, открыто 8 новых объектов для учреждений СПО. Ремонт был выполнен почти в 400 объектах образования, благоустройство дворов в рамках проекта «Комфортный край» — в 146 школах за два года. Доступность допобразования с 2020 года выросла с 77 до 98%. Благодаря федеральной и региональной помощи в регион пришли 1,8 тыс. педагогов.

В планах — построить ещё 60 школ и детских садов и 28 объектов СПО, а также капитально отремонтировать 195 объектов учебных учреждений начального и общего образования, 40 объектов СПО и 23 объекта вузов. Для обучающихся будут созданы современные образовательные пространства.

Среди важных социальных сфер губернатор отметил также здравоохранение. С 2020 года было построено 23 крупных медицинских объекта, 193 ФАПа и врачебные амбулатории. В ближайшие пять лет будут построены 22 объекта, в том числе краевой онкоцентр на 550 мест, а также отремонтированы ещё 120 объектов. Количество бюджетных мест на медицинские специальности в техникумах и колледжах увеличилось на 25%, удалось привлечь более 1,5 тыс. студентов.

«Сейчас стоит огромная задача по строительству общежитий для техникумов, чтобы привлекать детей не только из нашего региона. Практика показывает, что выпускники потом остаются у нас, и поэтому созданная инфраструктура — это большой стимул привлекать ребят из других регионов, тем самым пополнять инженерные кадры наших предприятий», — поделился председатель комитета краевого Законодательного собрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

Он рассказал, что самыми заметными объектами являются те, которые долго строились и наиболее ожидаемы: Краевая музыкальная школа, новая сцена Пермского ТЮЗа, к финальной стадии подходит строительство художественной галереи. В этом году завершатся почти все долгострои в муниципалитетах, в том числе социальные объекты и многоквартирные дома.

Комфорт жителей

В своём докладе губернатор остановился также на комплексном развитии территорий, ликвидации аварийного жилья и благоустройстве пространств, что позволяет создавать более комфортные условия для жизни в регионе. Всего на данный момент заключено 27 договоров с потенциалом более 2,5 млн кв. м жилья и новых объектов социальной и дорожной инфраструктуры.

«В Пермском крае выстроена система комплексного подхода к развитию территорий. Это системная работа, которая начинается с мастер-планирования, рождения концепции и завершается реализацией девелоперских проектов и проектов благоустройства. Благодаря тому, что губернатор находится в постоянном диалоге с жителями, в проекты закладывается именно то, что нужно людям: благоустройство улиц и общественных пространств, ремонты фасадов и коммунальной инфраструктуры, озеленение, архитектурная и ландшафтная подсветка. Усилия нашей команды дают результат — например, Пермь вышла на 4 место в России по комфортности городской среды. Мы можем этим гордиться!» — сообщила директор Института территориального планирования Пермского края Елена Ермолина.

Пермь уступила только Москве, Санкт-Петербургу и Казани, ещё 13 городов региона укрепили свои позиции, а 8 попали в список впервые.

Результаты за первую «пятилетку»

Фото: администрация губернатора Пермского края

В завершение своего выступления о результатах, которых удалось добиться в свой первый губернаторский срок, Дмитрий Махонин поблагодарил правительство и жителей Пермского края, а также сообщил, что впереди много задач — от простых, но важных, до масштабных и амбициозных.

«Опираясь на пятилетний опыт работы на посту губернатора, знаю, что мы можем добиться самых высоких результатов. Когда узнаю о достижениях наших земляков, хочется сказать: "Знай наших!". Особый пермский характер, вера в свои силы помогают нам преодолевать любые преграды. Спасибо за ваши работу, поддержку и преданность Пермскому краю. Вместе мы сделаем Пермский край самым благополучным и успешным регионом страны», — сказал глава региона.

Как обратил внимание политолог Евгений Минченко, Дмитрий Махонин планирует в сентябре участвовать в выборах губернатора на второй срок. В марте президент РФ Владимир Путин провёл с ним встречу, фактически накануне предвыборной кампании, и отметил значительные достижения региона в социально-экономическом развитии под руководством действующего главы.

В рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» он находится в стабильной «зелёной» зоне (17 баллов), а в интегрированном Индексе плотности федеральных контактов глав регионов за январь-апрель 2025 года вошёл в топ-10. «Он успешно лоббирует интересы Прикамья на федеральном уровне. Один из факторов, который Махонин делает конкурентным преимуществом региона, — насыщенная общественная и культурная жизнь», — подчеркнул эксперт.

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