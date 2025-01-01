Майская пленарка Пермские депутаты в ходе майской пленарки приняли ряд важных решений Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 27 мая, депутаты оценили итоги исполнения бюджета в прошлом году, готовность города к летней оздоровительной кампании и работу администрации Мотовилихинского района. Подробнее о этих и других темах, затронутых во время заседания, читайте в материале «Нового компаньона».

Летний отдых для детей

Первый вопрос в майской пленарки, который депутаты рассмотрели в рамках Часа депутата, был посвящён летней оздоровительной кампании для детей в этом году. О том, как она будет организована, рассказала заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

В текущем году объём финансирования составил 409,3 млн руб. Количество детей, которые смогут отдохнуть в загородных лагерях, по сравнению с 2024 годом значительно выросло: с 7398 до 11 796 человек. В целом же всеми формами отдыха и занятости летом будут охвачены 37 409 детей. В прошлом году таких ребят было 30 973.

Спортивной занятостью будет охвачено более 9 500 детей, а свыше 10 тыс. ребят вовлекут в трудовую деятельность — это трудовые отряды, и трудоустройство через центры занятости населения.

Всего в этом году для детей Перми будут работать 42 лагеря разного типа: оздоровительных, санаторных, профильных и палаточных.

Новшеством этого летнего сезона стало расширение форматов поддержки. Например, родителям детей предоставляются государственная бюджетная поддержка на отдых в лагерях палаточного типа и питание в детских лагерях труда и отдыха. Помимо этого, стала доступна муниципальная услуга по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей и многодневных турпоходах.

В этом году среди новых категорий получателей бюджетной поддержки — дети участников СВО с учётом нуждаемости (100%-ная оплата путёвки) или без учёта нуждаемости, отметила Мальцева.

По словам депутата Морозова, 2025 год объявлен Годом детского отдыха в системе образования, и поэтому это федеральный тренд, систематизация подходов в этом направлении.

«Видим, что администрация регулярно совершенствует свои подходы в этом направлении, появляются новые формы поддержки, всё больше категорий граждан имеют доступ к этой поддержке, улучшается инфраструктура, появляются новые учреждения, которые оказывают услуги для летнего отдыха детей. И это отличный тренд», — рассказал парламентарий.

Ремонт дорог, благоустройство и приоритетные проекты

На заседании Пермской городской думы глава Мотовилихинского района Андрей Чернятьев рассказал депутатам об итогах работы администрации и планах.

В частности, за три года на сферу благоустройства в районе было выделено 359,7 млн руб. На эти средства ремонтировались автомобильные дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги. Так, в прошлом году был выполнен ремонт улицы Лядовская – на участке от улицы Завьялова до Восточного обхода и технический проезд по бульвару Гагарина — от Ушинского до Старцева. В этом году планируется отремонтировать улицу Уинская — от Макаренко до Юрша, бульвара Гагарина — от площади Дружбы до Южной дамбы, а также автодорогу от Восточного обхода до улицы Стахановской — на участке от Грибоедова до бульвара Гагарина.

В сфере ЖКХ в 2023 год проведены работы на 33 объектах (18,4 млн руб.), а в прошлом году — на 49 объектах (32 млн руб.). В текущем году планируется провести работы на 40 объектах (25,8 млн руб.).

Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. В 2023 и 2024 годах их демонтировали 15., а в это году Демонтаж 20 объектов и 60 кв. м заборов, ограждений. В прошлом году был обустроен сквер по ул. Макаренко и ул. Калгановской, выполнены работы по ремонту сквера по ул. Уральской. Что касается планов на этот год, то в районе планируется обустроить территорию сквера по ул. Братьев Варовых (при поддержке завода «Машиностроитель») и отремонтировать сквер Журналистов на Уинской.

Отдельно глава района затронул вопрос о реализации двух приоритетных проектов — «Исторический кластер «Старая Мотовилиха» (Мотовилихинский Патриотический) и «Студенческий кампус Мотовилихи» (Мотовилихинский Молодёжный).

Первый проект призван сохранить историческую память и аутентичность района, а также повысит его туристическую привлекательность. Второй проект направлен на создание современной, комфортной и многофункциональной среды для студентов и молодёжи на территории улицы Крупской и бульвара Гагарина.

Как пояснил Чернятьев, в 2024 году разработана и утверждена концепция проекта исторического кластера «Старая Мотовилиха». Появился туристический маршрут, в который входит пять основных исторических локаций. Разработаны были и концепции сквера им. Борцов Революции, склона горы Вышка и места отдыха у воды «Мотовилихинский пруд». С 2025 по 2026 года городские власти планирует благоустроить и отремонттровать все эти объекты. Также районные власти должны закончить разработку концепции сквера по ул. Хрустальной и провести пробные экскурсии и просветительские мероприятия.

По проекту строительства студенческого кампуса в 2024 году была разработана и утверждена концепция, а в этом году уже началось формирование плана мероприятий на территории кампуса.

Комментируя выступление главы, депутат Николай Булатов отметил, что развитие Мотовилихинского района идет активными темпами.

«Ближайшее, что у нас есть в работе, – это Мотовилихинский пруд. В этом году мы завершаем проектно-сметную документацию и выход на работы будет осуществлен уже в 2026 году. Полностью вся набережная Мотовилихинского пруда будет обустроена: с освещением, с видеонаблюдением и с развлекательными площадками», — заявил депутат.

Бюджет с профицитом в 3,2 млрд рублей

По вопросу об исполнении бюджета в прошлом году депутатам доложила заместитель мэра Яна Фурман. В 2024 году бюджет города исполнялся в условиях роста экономики и потребительского спроса. Поступления в бюджет составили 59,9 млрд руб., или 108% к плану. Расходы составили 56,7 млрд руб., (95 % от плана). По итогам 2024 года бюджет города исполнен с профицитом в размере 3,2 млрд рублей. Налоговые доходы составили 25,6 млрд рублей с исполнением на 103,8%, неналоговые — 7,9 млрд руб. с исполнением на 103,3 %. По сравнению с 2023 годом объем доходов бюджета увеличился на 3 млрд или на 5,2 %.

В 2024 году главный финансовый документ Перми сохранил свою социальную направленность. Например, по сравнению с 2023 годом расходы на образование увеличились на 3 млрд рублей в связи с увеличением расходов на содержание образовательных учреждений и проведение ремонтов зданий. Продолжилась реализация мероприятий нацпроектов, исполнение социальных обязательств, повышение качества благоустройства и содержания территории города. Так, расходы на реализацию нацпроектов составили около 3,8 млрд руб., а на комплексное благоустройство Перми было выделено 3,5 млрд руб. В рамках нацпроекта продолжилось строительство корпуса школы № 55 в Дзержинском районе, который был открыт в 2025 году.

Кроме того, расходы бюджета в 2024 году были направлены на реализацию 20 муниципальных программ. Так, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Перми» завершен капремонт сквера на нижней части набережной Камы, сквера на набережной в Кировском районе, а также продолжены работы по обустройству набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.

«Бюджет у нас достойный, почти 60 млрд по доходам. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 3 млрд руб., это тоже существенный рост для города. По расходам исполнено 95 процентов, но это тоже ожидаемо и понятно: 100 процентов сейчас бывает редко, потому что всё-таки не подводят план под факт, и это сказывается, это плюс. Мы закончили с профицитом, где-то 3,1 млрд руб. Эти средства будут, направлены на основные цели, которые нам необходимы: увеличение расходов на расселение ветхого, аварийного, вопросы, связанные со строительство школ. То есть рачительность достаточно серьёзная. Все замечания, которые сделали эксперты, это в основном контрольно-счётная палата. Они все взяты на заметку», — подчеркнула первый заместитель председателя думы Наталья Мельник.

Реализация муниципальных программ

По муниципальной программе «Развитие сети образовательных организаций города Перми» была закончена реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье», начались строительство нового корпуса Инженерной школы и спортивной площадки гимназии № 5.

Депутат Екатерина Лялина, которая является представителем отрасли образования и директором школы, обратила внимание, что за последние два года строительство и ремонт школ набирает очень серьёзные обороты.

«На протяжении этого финансового года у нас были отремонтированы 41 школа. Мы участвовали в проекте «Школьный двор», были благоустроены школьные дворы, отремонтированы детские сады. Например, запустили новый детский сад на улице Братской: для 375 детей открылись новые места. В детсаду отремонтировали три бассейна в рамках проекта «Начинаем плавать». То есть городской бюджет в три раза увеличил масштабы вложений в отрасль образования. И это очень здорово», — поделилась депутат.

Екатерина Лялина добавила, что на заседании комитета по соцполитике, который состоялся накануне думской пленарки, были внесены изменения в программу комплексного развития социальной инфраструктуры до 2034 года. В рамках этой программы планируется строительство, реконструкция 16 объектов: школ, детских садов и спортивных сооружений. По сравнению с 2024 годом в этом году вложения в ремонт образовательных учреждений увеличился на 7 млрд руб.

Муниципальная программа «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» направлена на развитие отрасли и повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры. В 2024 году было открыто 3 новых маршрута - №31, №79, №72, приобретено 35 автобусов особо большого класса, установлено 45 «умных» остановочных павильонов, теперь в Перми их 100. Также более 400 остановочных павильонов прошли комплексный ремонт. Выполнены работы по реконструкции ул. Дзержинского и Борчанинова, реализован ряд мероприятий в части цифровизации.

Как отметил депутат Алексей Овчинников, затраты на транспортную отрасль составили более 9 млрд руб. В прошлом году продолжилось обновление парка автобусов, в городе обновлено много остановочных павильонов.

«В Перми появились новые способы оплаты, вырос процент безналичной оплаты в транспорте. Далее планируется организация дополнительных выделенных полос. Реализуется программа организации регулярных перевозок автомобильным городским и электрическим транспортом. Она направлена на модернизацию транспортной отрасли и обновление подвижного состава», — пояснил народный избранник.

В прошлом года также прододжалась реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми». За счёт поддержки из краевого и федерального бюджетов было расселено 25,7 тыс. кв метров, введено в эксплуатацию два многоквартирных дома по ул. Маяковского, 54 и 57 общей жилой площадью порядка 98 тыс. кв метров. В этом году введен в эксплуатацию еще один дом по ул. Нейвинская, 5 на 241 жилое помещение. На сегодняшний день горожанам уже переданы ключи от 103 квартир, в целом в этот дом планируется переселить более 600 человек.

По словам заместителя председателя гордумы Максима Спиридонова, когда депутаты рассматривают вопрос об исполнении бюджета и муниципальных программах, то самое пристальное внимание уделяется приоритетам. Это те сферы, которые имеют наибольшую социальную значимость для наших пермяков. Одна из таких сфер — расселение ветхого жилого фонда. В 2024 году впервые за долгие годы объём расселённого ветхого жилья и аварийного превысил объём жилья, признаваемого аварийным.

«Тенденция ещё не такая яркая и заметная, но она есть, и я надеюсь, что этот разрыв будет увеличиваться от года к году. При поддержке всех уровней бюджета в прошлом году нам удалось расселить около 26 тыс. кв. м. Были введены в строй два муниципальных дома по ул. Маяковского, 54 и 57, где порядка 100 тыс. кв. м нового жилья получили семьи, которые переезжают из ветхого и аварийного жилого фонда. В этом году введен ещё один муниципальный дом —- порядка 600 семей получили или уже получат новые квартиры. Цифры достаточно говорящие. Я считаю, что программа работает неплохо. Продолжим держать её на депутатском контроле», — рассказал зам спикера думы.

При поддержке городского бюджета продолжилась реализация 20 муниципальных программ, в том числе «Благоустройство города Перми», по которой завершился капремонт сквера на нижней части набережной Камы, сквера на набережной в Кировском районе, продолжилось благоустройство набережной на участке от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. По программе «Развитие сети образовательных организаций города Перми» завершена реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье». В Мотовилихинском районе стартовало строительство нового корпуса Инженерной школы и спортивной площадки гимназии № 5.

Тем не менее, по словам председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Мельник, две программы — «Безопасный город» и «Развитие сети образовательных организаций города Перми» — были реализованы в 2024 году с низкой степенью эффективности, несмотря на достаточно высокий уровень кассового исполнения (96 и 86% соответственно).

Подводя итоги по вопросу о бюджете, спикер думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что по доходам Пермь по сравнению с другими муниципалитетами очень достойно. но депутаты также коснулись и вопросов, где есть недоработки. В частности, по созданию комфортной городской среды и благоустройству. Вместе с тем Пермь двигается в тренде в плане развития городской среды.

«Когда мы праздновали 300-летие Перми, то говорили, что очень важно не остановится, пройдя эту дату сохранить набранный темп и придерживаться этого тренда. Сегодня я могу сказать, что с точки зрения благоустройства и комфортной среды мы в тренде, двигаемся к тому, чтобы город Пермь был комфортный, благоустроенный и эргономичный», — пояснил Малютин.

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