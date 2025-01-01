Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» История одной ночи «Ночь музеев — 2025» в Пермском крае подводит итоги Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Всероссийская акция «Ночь музеев» (6+) прошла в Прикамье 17 мая. По данным министерства культуры региона, в этом году в ней приняли участие свыше 23 тыс. человек.

По традиции к акции присоединились все музеи, галереи и культурные центры региона, подготовив и представив жителям и гостям Пермского края всех возрастов специальные программы, события, лекции и мастер-классы, объединённые общей темой — «Герои».

Например, Соликамский музей открыл выставку молодых пермских художников «Я есть» и персональную экспозицию художницы Ольги Волковой «Сохранить любой ценой», рассказывающую об эвакуации музейных ценностей в годы Великой Отечественной войны. В завершение акции прошёл городской флешмоб с исполнением «Вальса Победы». В мероприятии приняли участие более 3000 человек.

В Октябрьском музее провели квест-игру «Путь к победе» для членов районной организации Всероссийского общества инвалидов. А ученики школы № 1 представили волонтёрам, помогающим бойцам специальной военной операции, литературную композицию «Сопричастный всему живому» по военной прозе Виктора Астафьева.

Кроме того, в пермском историческом парке «Россия — моя история» состоялась премьера новой авторской экскурсии ведущего научного сотрудника, кандидата исторических наук Дмитрия Софьина «Герои из Дома Романовых в войнах трёх столетий», в течение всего вечера желающие проходили квесты по экспозициям «Путь к звёздам» и «1914—1945. От великих потрясений к Великой Победе». В Высшей школе экономики провели авторские экскурсии Музея истории пермской открытки по выставке «Фронтовые письма пермяков — свидетели Великой Победы».

«Ночь» в филиалах

В Осинском краеведческом музее «Ночь музеев» прошла под названием «ГЕРОИ. Большие и маленькие», включив пешеходную экскурсию «Тропа памяти и славы» о ветеранах Великой

Отечественной и занятие «Война и дети» о юных героях. Участники благодарили сотрудников за познавательное мероприятие, отметив важность памяти о вкладе тыловиков и детей в Победу.

В Доме Мешкова в краевой столице большой отклик вызвала литературно-музыкальная композиция «Фронтовое письмо». В «Ночь музеев» здесь прозвучали письма фронтовиков, многие из которых не вернулись с войны, прочтённые актёрами молодёжного театра «Тема», а также любимые песни военных лет в исполнении Натальи Кокориной и Виктора Новокрещенных.

Насыщенно прошёл день и в «Подпольной типографии». Как сообщили в Пермском краеведческом музее, самыми востребованными у посетителей стали мастер-класс по каллиграфии и творческая встреча с искусствоведом. А открытием «Ночи музеев» стал визит в «Подпольную типографию» правнучки-племянницы Михаила Туркина, работавшего здесь в 1906 году.

В Доме-музее Славянова взрослые и дети под руководством опытных специалистов опробовали три вида сварки, узнали, как работать на металлографическом микроскопе, как найти дефект с помощью рентгена и УЗИ, измерительных приборов и даже поля вихревых токов, рассказали в Пермском краеведческом музее. В Музее пермских древностей гостям рассказали о раскопках трогонтериевого слона, прозвучала бард-опера «Трогонтериевый слон — суперкости» в исполнении Константина Завалина, прошли тематические игры «Палеомафия» и «Дубль. Пермь и Пермский край», мастер-классы.

В целом во время акции филиалы Пермского краеведческого музея приняли на своих площадках почти 3000 гостей.

Со своими «фишками»

«Ночь музеев» насыщенно прошла во всех культурных учреждениях Прикамья. Так, большую программу подготовила Пермская художественная галерея.

«В этом году главной темой акции «Ночь музеев» стала тема «Герои». Немало героев и среди музейных сотрудников. Программа началась с пешеходной экскурсии, посвящённой искусству в эвакуации, а продолжилась разговором о работе наших коллег — реставраторов, научных сотрудников, хранителей», — рассказали в галерее.

В рамках проекта «От реставрации к интерпретации» на «Телте» открылась новая моновыставка, посвящённая картине одного из ведущих мастеров русской жанровой и исторической живописи второй половины XIX века Николая Неврева «Большой выигрыш» (1874). Кроме того, во время акции посетители смогли зайти в реставрационную мастерскую. А для маленьких гостей в фойе первого этажа было открыто детское пространство «Стань реставратором!», где ребята под руководством опытных музейных педагогов изучали техники реставрации. Как пояснили в галерее, мастер-классы специально были организованы в фойе, чтобы вместить большее количество желающих принять в них участие.

Все учреждения, и бюджетные, и частные, подготовили программы с учётом собственных особенностей и «фишек». Впервые в акции принял участие Театр Владимира Данилина. В музее магии провели специальные экскурсии с раскрытием секретов иллюзионного мастерства. Также участники смогли изготовить реквизит для фокусов. В первый раз «Ночь музеев» прошла и в Музее северного пчеловодства в «Тенториуме». Более 200 гостей узнали уникальную историю о том, как пчёлы и пчеловоды помогали фронту в годы войны.

Березниковский музей задействовал все свои подразделения, подготовив разнообразные площадки с творческими лабораториями, арт-медиацией, лекциями, играми, концертной программой и танцевальным перформансом. Для гостей свои двери открыли центральный музей, музей книжной культуры и литературы «Алконост», музейное общественное пространство «Культмас», историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское», объединив более тысячи посетителей.

Добавим, что программы участников были опубликованы на официальном сайте акции, её итоги можно найти также в официальной группе акции «Ночь музеев в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте». Многие события были доступны для посещения по Пушкинской карте.

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