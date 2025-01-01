Алёна Бронникова Эффективность и адресность Парламент Прикамья рассмотрел ряд мер поддержки и утвердил отчёт об исполнении бюджета за 2024 год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Перми 22 мая состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Прикамья. Депутаты одобрили расширение мер поддержки для льготных категорий граждан, налоговые послабления, изменения в действующий краевой бюджет, а также утвердили отчёт об исполнении бюджета по итогам 2024 года.

Социальные вопросы и бизнес

Для льготных категорий жителей в регионе планируется расширить возможности получения бесплатных участков. С таким предложением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Инициатива о внесении изменений в законы в сфере земельных и имущественных отношений была поддержана депутатами в первом чтении.

В случае принятия законопроекта во втором чтении бесплатные земельные участки, помимо действующих категорий граждан, смогут получать также те, кто заключил контракт с организациями, оказывающими содействие выполнению боевых задач в зоне СВО, и семьи участников спецоперации, у которых отсутствует регистрация по месту жительства в Прикамье.

В рамках этой же инициативы предлагается дополнить список видов разрешённого использования участков, предоставляемых бесплатно работникам сфер здравоохранения и образования, видами «для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта» и «садоводство».

«Предложение губернатора по совершенствованию этих мер поддержки может сократить срок ожидания очереди на получение заслуженных льгот. Региональные власти мониторят эффективность каждой меры поддержки участников СВО, медиков, педагогов и других жителей Прикамья. При необходимости вводятся корректировки для повышения адресности и улучшения социального эффекта той или иной льготы», — прокомментировал председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Меры поддержки для участников СВО предусмотрены в том числе и законопроектом в сфере налогообложения, внесённым в Законодательное собрание главой региона. Парламентарии одобрили пакет поправок в двух чтениях.

Так, для участников специальной военной операции и их супругов до конца этого года продлено действие льготы по освобождению от уплаты транспортного налога. Помимо этого, губернатор предложил распространить эту льготу и на тех, кто заключил контракт с организациями, оказывающими помощь Вооружённым силам Российской Федерации в выполнении поставленных задач. Для них действие закона также будет распространяться на период с 2022 по 2025 год, независимо от даты подписания контракта.

Кроме того, от налога на имущество будут освобождены организации, владеющие спортивными объектами площадью свыше 9 тыс. кв. м, которые включены в список Минспорта РФ. Также корректируется действие закона в отношении концессионеров. Ранее право на применение налоговой льготы возникало с момента ввода объекта в эксплуатацию после реконструкции, теперь она будет действовать с даты передачи концессионеру объекта соглашения. Это не касается объектов, переданных ранее 1 января 2025 года.

Документ также вводит обязательное условие получения льгот для организаций, применяю­щих упрощённую систему налогообложения (УСН). Теперь для получения налоговых льгот налогоплательщики обязаны вести бизнес на территории региона.

Исполнение бюджета и оптимизация

Депутаты также утвердили отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 2024 год. Согласно представленным данным, доходы по итогам прошлого года превысили плановые показатели более чем на 34 млрд руб. (15%) и составили 250,9 млрд руб. При этом налоговые доходы превысили план по всем видам поступлений.

Расходы бюджета по итогам года составили 237,2 млрд руб. — это 91,3% от плана. Пятая часть всех расходов (44,9 млрд руб.) была направлена на поддержку муниципальных образований и решение вопросов местного значения. Особое внимание было уделено строительству социальных объектов: всего было профинансировано 65 объектов на общую сумму 12,7 млрд руб.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Армен Гарслян обратил внимание на хороший уровень доходной части. В результате перевыполнения доходов в бюджете сложился профицит почти в 14 млрд руб.

«Успех Пермского края в том, что у нас очень развита промышленность по многим направлениям. Есть ряд отраслей, которые нам помогают постоянно держать этот баланс. Мы инвестируем во все существующие отрасли и в малый бизнес. Сейчас сформировался такой кластер средних и малых предприятий, который даёт весомый вклад в бюджет», — отметил он.

В действующий бюджет региона на 2025—2027 годы правительство предложило внести корректировки. Основная часть касается внедрения инновационных технологий и контроля качества энергоресурсов в учреждениях здравоохранения и образования. На эти цели планируется дополнительно направить порядка 55,7 млн руб.

Поправками также перераспределяются средства бюджета по нескольким госпрограммам, уточняются доходы и расходы. Предполагается, что объём дефицита в 2025 году уменьшится на 472,5 млн руб., а в 2027 году — на 2,3 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.