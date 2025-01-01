Елена Бардукова Поворот в зелёную сторону На промышленных предприятиях Прикамья наблюдается рост интереса к природоохранным технологиям Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию Центра конъюнк­турных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в области внедрения экотехнологий инвестактивность промышленных предприятий в прошлом году сохранила восходящий тренд. Устойчивая тенденция увеличения числа предприятий, получающих выгоду от реализации проектов экологизации производства, наблюдается с 2021 года. Какие проекты реализуют промышленники Прикамья и что им это даёт — в материале «Нового компаньона».

В опубликованном на сайте НИУ ВШЭ исследовании «Инвестиции промышленности в «зелёные» технологии: тренды экологизации в 2024—2025 гг.» указано, что доля организаций, руководители которых отмечали позитивный эффект от внедрения экотехнологий и соответствующих управленческих практик, возросла за указанный период более чем в 1,5 раза — с 47% в 2021 году до 71% в 2024 году.

Пермский край следует за общероссийскими тенденциями. По словам Александра Готфрида, директора по проектному производству «Кайрос Инжиниринг», модератора Совета промышленных экологов Пермского края, промышленное сообщество демонстрирует стабильный рост интереса к экологическим практикам и технологиям начиная с 2020-х годов.

«Одним из ключевых факторов повышения экологической ответственности предприятий стали государственные меры регулирования, такие как разделение предприятий на категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду, введение требований о едином комплексе экологического разрешения, разработка законодательства по обращению с отходами, реализация национальных программ в области экологии и так далее», — объясняет Елена Хайрулина, директор ЕНИ ПГНИУ, модератор Совета промышленных экологов Пермского края.

Александр Готфрид также отмечает, что требования законодательства действительно ужесточаются с каждым годом. Экологическое благополучие населения — один из национальных приоритетов, а значит, этим вопросам уделяется пристальное внимание. Российские законы обязывают предприятия соблюдать нормы охраны окружающей среды, включая контроль выбросов вредных веществ и утилизацию отходов.

Всё специфично

Эксперты объясняют, что затраты на внедрение «зелёных» технологий в производство зависят от многих факторов: отрасли промышленности, масштаба предприятия, выбранного подхода. Так, значительных инвестиций требует переход на возобновляемые источники энергии. Но такие проекты быстро окупаются благодаря снижению расходов на энергоресурсы.

С большими финансовыми затратами сопряжена установка современных очистных со­оружений. Но и здесь есть плюс: это позволяет значительно снизить негативное воздействие на природу, повысить уровень корпоративной ответственности перед обществом, чётко и на долгую перспективу соответствовать требованиям экологического законодательства, а значит, впоследствии снижать финансовые и репутационные издержки, отмечают модераторы совета.

Кроме того, внедрение новых технологий связано с необходимостью переобучения персонала, модернизации производственных процессов и интеграции новых стандартов управления качеством продукции, что требует значительных временных ресурсов и усилий специалистов разного профиля.

Внедрение тех или иных экотехнологий зависит от направления деятельности компаний. Елена Хайрулина объясняет, что различные виды экономической деятельности предъявляют разные требования к экологическим стандартам и видам применяемых технологий. Например, для предприятий металлургической промышленности актуально использование методов очистки сточных вод и сокращения выбросов парниковых газов, для аграрного сектора важны методы рационального землепользования, сохранения биоразнообразия и органического земледелия.

«Есть предприятия со сбросом стоков в водные объекты, а есть предприятия, которые сбрасывают свои стоки в сети водоканала. Например, пищевое производство, которому нужны жироуловители на стоках. От вида производства зависит, какие фильтры и способы очистки будут применяться для стоков данного конкретного производства. Также всё специфично по выбросам. Если рассматривать деревообрабатывающее и нефтяное производство — это совершенно разные области, совершенно разные способы очистки выбросов. Поэтому и технология очистки, и оборудование, и производители этого оборудования разные — тут всё абсолютно индивидуально», — добавляет Анна Куликова, общественный эксперт Пермской ТПП в сфере экологического консалтинга, директор ООО «Региональный сервисный центр «Парус».

Александр Готфрид отмечает, что за последние два года количество тендеров на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений и водоподготовки в России выросло на 42% — с 261 до 371. И наблюдается устойчивый тренд на запрос на применение наилучших доступных технологий в проектах со стороны предприятий.

«Внимательно следим за актуальными разработками и сами уделяем значительное внимание научно-исследовательским работам. Например, в апреле текущего года на IX Всероссийском водном конгрессе в Москве мы представили от Пермского края инновационную технологию очистки шахтных вод. Метод был разработан совместно со специалистами ведущих университетов — ПГНИУ и ПНИПУ на основе лабораторных и опытно-промышленных испытаний на объекте заказчика. Метод позволяет снизить затраты, сохраняя экологические стандарты», — говорит эксперт.

Большие и малые

Значение имеет и масштаб компании. Например, крупные промышленные предприятия чаще всего реализуют масштабные инвестиционные программы по внедрению ресурсосберегающих технологий, модернизации энергоустановок и созданию замкнутых циклов водопользования, активно участвуют в международных инициативах по декарбонизации экономики и выполняют требования международного стандарта ISO 14001. Также крупнейшие предприятия Пермского края ежегодно представляют ESG-отчётность.

Так, в рамках ESG-стратегии компании в 2024 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» реализовал проекты по снижению потребления технической воды и сокращению объёма стоков. В прошлом году общие инвестиции на мероприятия по охране окружающей среды предприятия составили 554,5 млн руб., что почти в три раза превышает показатель 2023 года. Среди ключевых реализованных в 2024 году проектов — замена секций вакуум-вытяжки и конденсации пара в цехе по производству карбамида. Благодаря этому в летний период планируется достичь снижения потребления камской воды, а также сокращения водоотведения ливневых стоков за счёт исключения подачи умягчённой воды на орошение. Филиал «ПМУ» передаёт все стоки на очистку сторонней организацией по договору. Это существенная часть расходов на природоохранные мероприя­тия.

«Филиал «ПМУ» 20 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для этого предприятие использует в производстве наилучшие доступные технологии и непрерывно развивает систему экологического контроля, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства», — подчёркивает Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми.

Что касается среднего и малого бизнеса, он сталкивается с ограничением финансовых возможностей и технологических компетенций.

«Их усилия направлены преимущественно на оптимизацию энергопотребления, повышение эффективности использования материалов и соблюдение норм переработки отходов. Малые предприятия редко инвестируют в дорогостоящие технологические новшества, предпочитая доступные меры по повышению устойчивости своего бизнеса», — объясняет Александр Готфрид.

Так или иначе, в долгосрочной перспективе «зелёные» технологии помогают экономить ресурсы всем предприятиям.

Другого пути нет

Тем не менее остаётся ряд сложностей. Предприятия сталкиваются с определёнными трудностями, среди которых эксперты выделяют недостаток финансирования, ограниченные технологии и нормативно-правовое регулирование.

«Существуют непроработанные зоны — например, отсутствие региональных ПДК сбросов, когда предприятия вынуждены сбрасывать воду чище той, которую забирают; неясные критерии расчёта и оценки выбросов. Это накладывает отпечаток — сложно планировать затраты, быстро проходить необходимые процедуры. Но это всё рабочие вопросы, которые можно и нужно решать», — уверен Александр Готфрид.

Также ускорить темпы адаптации «зелёных» технологий промышленными предприятиями может позволить усиление государственной поддержки и стимулирования. Для проработки всех этих вопросов в 2023 году по инициативе ЕНИ ПГНИУ и компании «Кайрос Инжиниринг» при поддержке фонда «РЦИ» был создан Совет промышленных экологов. За три года в общественное некоммерческое объединение вошли более 50 специалистов — промышленных экологов крупных промпредприятий Прикамья, а также эксперты ЕНИ ПГНИУ, ПНИПУ, РЦИ, «Кайрос Инжиниринг», ФГБУ УралНИИ «Экология», Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Западно-Уральского меж­регионального управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«Многолетняя деятельность в сфере экологического проектирования для крупных промышленных предприятий показала, что существует разрыв между предприятиями и государственными органами в понимании поставленных национальными программами задач и реализации их на производстве. Разработка новых законопроектов и требований по экологизации производства не должна ограничивать развитие промышленности, особенно в малых городах и на северных территориях, где предприятия являются основой социально-экономического развития, — объясняет Елена Хайрулина. — В то же время обеспечение экологической безопасности производства является важнейшей задачей предприятий и государства. Ещё одной проблемой экологизации промышленности является доступность новейших природоохранных технологий из-за отсутствия связей между предприятиями и научно-проектными организациями. Для совместной и эффективной работы промышленных предприятий, государственных органов и науки необходимо создавать общественные площадки на региональном уровне».

Модераторы Совета промышленных экологов подчёркивают, что встречи промышленных экологов Прикамья всегда ориентированы на актуальные для предприятий задачи и по их итогам формируются конкретные решения. Более того, интерес к сформировавшемуся профессиональному сообществу проявляют и другие регионы.

Резюмируя, эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на положительную динамику и рост интереса предприятий и бизнеса к экотехнологиям, идеальное безотходное производство пока остаётся теоретически возможным вариантом, поскольку большинство промышленных процессов всё ещё сопровождается образованием определённого количества отходов.

«Предприятия, у которых образуются стоки, могут их очистить только до пригодного для повторного использования в производственном цикле уровня. Чтобы очистить до уровня питьевой воды, нужны большие затраты. Зачастую внедрение оборотного водоснабжения и очистка стоков настолько затратны, что проще сбросить этот сток, заплатить за него, а в дальнейшее производство взять чистую воду. Если говорить про безотходное производство только в части отходов, то это ближе к реальности. Хотя есть такие производства, отходы которых являются неоднородными по своему составу, следовательно, использовать их невозможно, либо экономически невыгодно предприятию. Такие отходы чаще проще захоронить либо сжечь. Но по действующему законодательству сжигание является обезвреживанием отходов. Поэтому я считаю, что производства, которые обезвреживают (сжигают) отходы, нельзя назвать безотходными (при сжигании образуются другие виды выбросов и отходов). Я считаю, что к безотходным производствам можно причислить те производства, которые внедрили рециклинг и свели к минимуму все виды негативного воздействия на окружающую среду», — объясняет Анна Куликова.

Она добавляет также, что установку фильтров, которые, например, на 99% очищают выброс, тоже нельзя назвать безотходным производством, так как фильтры чаще всего также приходится обезвреживать (сжигать).

Елена Хайрулина отмечает, что тем не менее современные технологии позволяют существенно сократить объёмы отходов и увеличить долю вторичного использования сырья.

«Прогресс в направлении полного цикла переработки и уменьшения количества отходов наблюдается во многих отраслях, особенно в пищевой промышленности, деревообработке и машиностроении. Мы говорим о проектах «зелёная металлургия», «зелёный алюминий». Это масштабная перестройка технологических процессов крупных производств. Поэтому постепенное движение к цели вполне реально и другого пути у нас нет», — резюмирует эксперт.

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