Полина Путякова журналист Ставка держит уровень Центробанк проявляет осторожный оптимизм в отношении ключевой ставки Поделиться Твитнуть

В апреле Банк России в четвёртый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Эксперты прогнозируют её снижение в этом году, однако точных сроков пока не называют. Обсуждение возможных сценариев развития экономики и инфляционных ожиданий стало темой коммуникационной сессии с участием представителей Отделения Пермь Банка России, которая прошла в рамках форума «Дни пермского бизнеса». Они рассказали о текущих тенденциях и региональной специфике.

Экономика остывает

Ключевая ставка была резко повышена до 21% 28 октября 2024 года. Несмотря на ожидания экспертами нового повышения в декабре, Банк России сохранил ставку, посчитав, что октябрьское решение уже дало эффект: оно охладило деловую активность и привело к снижению корпоративного кредитования. Последующие заседания — в феврале, марте, апреле — подтвердили обоснованность этой линии. Жёсткая денежно-кредитная политика, в том числе высокая ключевая ставка, оказалась эффективным инструментом сдерживания инфляционного давления.

Так, по словам управляющего Отделением Пермь Банка России Алексея Моночкова, динамика выпуска базовых видов экономической деятельности свидетельствует, что после фазы перегрева экономики, особенно в четвёртом квартале 2024 года, сегодня рост продолжается, но более умеренными темпами. Это говорит о том, что один из проинфляционных факторов преодолён: экономика постепенно выходит из фазы перегрева.

Индекс деловой активности, формируемый на основе опросов более 15 500 предприятий по всей стране, включая Пермский край, отражает преобладание позитивных ожиданий бизнеса. Однако с сентября прошлого года оценка текущей ситуации остаётся в отрицательной зоне из-за ужесточения на рынке труда и роста логистических и внешнеторговых издержек.

В Пермском крае индекс также колеблется между слабоотрицательными и нейтральными значениями. Основные проблемы схожи с общероссийскими: дефицит кадров, рост издержек, трудности с международными расчётами. При этом, как и в целом по стране, ожидания остаются осторожно оптимистичными.

При этом инвестиционная активность российского бизнеса сохраняется после пиковых значений 2024 года, но темпы роста стали более умеренными. Большинство предприятий по результатам мониторинга подтверждают намерение продолжать инвестиционные проекты, пусть и в более сдержанном масштабе.

Кредитный спад

Кредитование остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на инфляционные риски. Несмотря на жёсткие денежно-кредитные условия, рост продолжается — пусть и более умеренными темпами. По данным Алексея Моночкова, в корпоративном и потребительском сегментах темпы остаются на высоком уровне — 10—15% в год. Особенно заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование. При этом ипотека благодаря своей социальной значимости продолжает расти, хотя и не такими темпами, как ранее.

Бизнес при этом по-прежнему воспринимает условия как жёсткие. Если в течение 2024 года объёмы корпоративного кредитования демонстрировали рост, то по итогам первого квартала 2025 года зафиксировано снижение примерно на 4%. Об этом сообщила Наталья Ковалёва, управляющая операционным офисом Альфа-Банка в Пермском крае.

«Особенно отчётливо это проявляется в сегменте малого и среднего бизнеса. По федеральной статистике, объёмы кредитов субъектам МСП в феврале 2025 года сократились на 21% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В Пермском крае снижение оказалось ещё более выраженным — минус 24%. При этом важно отметить: в регионе отрицательная динамика началась позже, чем в целом по стране, — лишь в последние три месяца», — рассказала она.

Начиная с середины 2024 года резко сократилось количество долгосрочных кредитов. Как отмечает Наталья Ковалёва, сейчас большинство субъектов МСП отдают предпочтение коротким оборотным займам. Главная причина — высокие процентные ставки, делающие долгосрочные вложения менее привлекательными.

Отдельного внимания заслуживает поведение индивидуальных предпринимателей. До середины 2024 года объёмы кредитования ИП и физических лиц развивались примерно в одном ритме. Однако затем траектории разошлись: у ИП начался стремительный рост просроченной задолженности. В то же время в сегменте физических лиц наблюдается обратная картина — просрочка постепенно снижается.

Если говорить о структуре кредитного портфеля, то в России наибольшую долю в МСП-сегменте традиционно занимают производство, строительство, операции с недвижимостью, оптовая и розничная торговля. Согласно данным по Пермскому краю, в 2025 году лидером остаётся обрабатывающая промышленность — на неё приходится 36% всех кредитов. За ней следуют транспорт и связь (18%), а также операции с недвижимостью (10%). При этом отмечается сокращение доли кредитов, выдаваемых торговле (−3%). Ещё более существенное снижение — 20% — зафиксировано в производственном секторе. Вместе с тем наблюдается рост объёмов в таких направлениях, как транспорт и логистика (+17%), а также недвижимость и строительство (+2%).

Льготное кредитование продолжает играть заметную, но не доминирующую роль в финансировании МСП. По словам Натальи Ковалёвой, доля таких займов в общем портфеле составляет порядка 11%, а в новых выдачах — около 7%. Эти показатели остаются относительно стабильными от года к году. В 2024 году объёмы льготных кредитов для МСП снизились на 27%, составив 1,17 трлн руб. по России в целом. Совокупный портфель по таким займам уменьшился на 17% и составил 1,55 трлн руб.

Таким образом, несмотря на замедление темпов и снижение активности в отдельных сегментах, кредитование сохраняет значимую роль в экономике. Ситуация в Пермском крае отражает общероссийские тенденции, но с собственными акцентами — более поздним спадом в МСП и отраслевыми сдвигами в сторону логистики и недвижимости. Спрос остаётся, но всё больше смещается в сторону краткосрочных и более осторожных форм заимствования.

Давление на цены

Однако что касается прогнозов инфляционной динамики, то, по словам Алексея Моночкова, баланс рисков пока по-прежнему смещён в сторону проинфляционных факторов. Высокие инфляционные ожидания, рост потребительского спроса, напряжённость на рынке труда — всё это усиливает давление на ситуацию.

Так, пока инфляционные ожидания высоки, они подталкивают спрос, а значит, способствуют росту цен.

«Сегодня они всё ещё остаются на повышенных уровнях по сравнению с 2017—2019 годами, когда инфляция находилась в пределах целевых 4%, а денежно-кредитная политика была мягче. По данным на апрель, ожидания бизнеса демонстрируют тенденцию к снижению, но всё ещё далеки от целевых ориентиров. Население, согласно последним опросам, ожидает, что в течение года цены вырастут примерно на 13%», — отметил Алексей Моночков.

При этом, по словам начальника экономического отдела Отделения Пермь Банка России Ивана Ощепкова, ценовые ожидания бизнеса в Пермском крае пока остаются выше общероссийских.

Как отметил Иван Ощепков, Прикамье можно назвать экономикой России в миниатюре — значения по большинству макроэкономических показателей региона близки к общероссийским. Однако ряд локальных особенностей продолжает оказывать влияние на текущую динамику.

Например, рынок труда в регионе отличается повышенной напряжённостью: уровень безработицы находится на исторически низком уровне, компании испытывают трудности с подбором персонала и вынуждены повышать заработные платы в борьбе за квалифицированные кадры. Темпы роста зарплат опережают среднероссийские и оказывают давление на потребительский рынок — рост доходов превышает рост товарного предложения, что способствует инфляционному росту.

Сбавили обороты

Тем не менее уже наблюдается постепенное замедление роста цен. В декабре 2024 года пересчитанный в годовом выражении прирост цен составлял 14%, в январе 2025 года этот показатель снизился до 10%, в марте — до чуть более 7%.

Инфляционное давление в нашем регионе оценивается в 4,7%, что ниже, чем по стране в целом. Эти значения уже близки к целевым ориентирам Банка России, причём они наблюдаются на протяжении последних месяцев, что позволяет говорить о стабильности тренда.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция к концу 2025 года составит 7—8%, рассказал Алексей Моночков. Достижение целевого уровня в 4% планируется в 2026 году и должно сохраняться в дальнейшем. При этом экономика будет продолжать расти, но сбалансированно, без перегрева.

Высокая ключевая ставка действительно тормозит рост цен, но этот эффект неравномерен: разные товарные категории реагируют по-разному.

«Более заметное снижение цен наблюдается в сегменте непродовольственных товаров, особенно дорогих — автомобилей, бытовой техники. Эти покупки чаще совершаются в кредит, а при высоких ставках спрос на них резко снизился. В результате к марту 2025 года рост цен в этом сегменте составил менее 2%. Иная картина с продовольствием и услугами: здесь замедление слабее, поскольку большее влияние оказывает не кредитование, а рост реальных доходов населения», — отметил он.

Такая неравномерность говорит против скорого снижения ключевой ставки. Как отметил Алексей Моночков, Банк России придерживается мнения, что оно возможно лишь тогда, когда снижение цен не станет устойчивым и охватывающим максимально широкий спектр потребительских товаров.

Прогноз по динамике ключевой ставки на 2025 год уже был уточнён, что отражает осторожный оптимизм регулятора: ситуация в экономике развивается несколько лучше, чем ожидалось. И хотя жёсткая политика может потребоваться в течение ещё некоторого времени, но в целом сценарий повышения ставки стал менее вероятным.

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