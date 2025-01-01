Алина Наумова Теперь официально Блогинг стал в России профессиональной деятельностью Поделиться Твитнуть

С 1 мая 2025 года в России блогеры получили официальный статус своей профессио­нальной деятельности, что стало значимым шагом к легализации и регулированию этой сферы.

Деятельность блогеров включили в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). С этого момента их работа регулируется четырьмя кодами: 70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети», 70.21.9 — «Прочая деятельность в сфере связей с общественностью», 73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», 73.11.9 — «Прочая деятельность рекламных агентств».

Соответственно, теперь блогерство является официально признанным видом экономической деятельности, поэтому блогерам необходимо изменить свои регистрационные данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Лица, снимающие или ведущие блог, должны платить налоги на доход от осуществления своей деятельности.

Как пояснила доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ — Пермь Юлия Караваева, в случае игнорирования блогером регистрации в качестве ИП или юридического лица возможно привлечение к ответственности по ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство. Признание профессиональной деятельности блогеров, по её словам, сделано прежде всего в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и сопутствующей легализации доходов.

«Думаю, что теперь, когда это профессия, государству можно установить требования к лицам, ею занимающимся», — подчеркнула Юлия Караваева.

Елена Зуева, доцент департамента менедж­мента, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ — Пермь, отметила, что решение об официальном признании блогинга профессией связано с адаптацией к современным реалиям. В настоящее время блогеров становится всё больше, поэтому их легализация позволит государству более эффективно контролировать налоговые поступления и создать правовую основу для этой сферы. Помимо этого, блогеры смогут накапливать профессиональный стаж и в дальнейшем получать пенсио­н­­ные выплаты.

Данный шаг важен и для развития рынка труда. Официальный профессиональный статус блогера позволит компаниям ввести в штат новую должность для коммерческого продвижения и маркетинга.

В то же время если блогер — это официальная профессия, то возникает целый ряд других последствий и вызовов. Елена Зуева отметила, что для успешной работы блогера необходимо специальное образование, программы переподготовки, повышения квалификации в этом направлении, так как блогинг, по её мнению, это высокопрофессиональная деятельность. Этот специалист должен обладать множеством навыков и получить качественное образование. На сегодняшний день креативный кластер стремительно развивается, профессионалы в данном направлении высоко востребованы на рынке труда, однако, как считает Елена Зуева, этих специалистов не хватает.

«Блогеру необходимо уметь провести экспертизу информации, написать грамотный текст, подготовить фото- и видеоконтент, при этом ориентироваться в направлении деятельности компании, на которую он работает. Кроме того, эта сфера высокотехнологична и быстро меняется, что требует постоянного обучения и адаптации. На мой взгляд, необходимо создавать программы высшего образования по блогингу, например, в рамках подготовки специалистов в сфере креативных индустрий», — подчеркнула Елена Зуева.

Генеральный директор бюро социальных коммуникаций «Сёть» Иван Рябухин отметил, что ранее блогеры находились в «серой зоне», которую государство стремится регулировать, а легализация их деятельности может привести к значительным изменениям на рынке. По его прогнозу, этот шаг, вероятно, будет способствовать росту цен на рекламу у блогеров, сокращению возможностей нативных интеграций и, как следствие, росту стоимости размещения в сообществах.

Тем не менее предсказать, как легализация повлияет на количество существующих блогеров, сложно. Иван Рябухин считает, что многие блогеры могут предпочесть оставаться «в тени» и не выходить на официальный уровень.

«При этом условное «блогерство» уже де-факто стало профессией — даже в детских садах предусмотрено знакомство с таким видом деятельности», — говорит Иван Рябухин.

Несмотря на легализацию, отношение общества к блогерам может кардинально не измениться. По мнению Ивана Рябухина, молодое поколение продолжает воспринимать блогеров как привлекательных личностей, способных создавать интересный контент. Однако реальность работы блогера заключается в постоянном производстве контента и высоких рисках, связанных с конкуренцией за внимание аудитории. Легализация не изменит этих факторов и не снизит уровень привлекательности блогеров среди молодёжи.

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