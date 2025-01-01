Полина Путякова журналист Главный навык XXI века Почему эмоциональный интеллект — новое конкурентное преимущество бизнеса Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Корпорации МСП

В современном бизнес-мире одной из ключевых компетенций становится эмоциональный интеллект — способность понимать и управлять своими и чужими эмоциями. Об этом в рамках форума «Дни пермского бизнеса» рассказал Олег Калиничев, эксперт по невербальному поведению, эмоциональному интеллекту и распознаванию лжи, аккредитованный тренер Paul Ekman International. Он поделился информацией о том, как эмоции влияют на поведение предпринимателей и принятие решений и какие инструменты помогут использовать эмоциональный интеллект для повышения эффективности и развития бизнеса.

Больше чем IQ

Сегодня существует множество определений понятия «эмоциональный интеллект»: разные научные школы предлагают свои трактовки. Это естественно — концепция молодая и приобрела популярность в научной среде лишь с 1995 года, что по меркам науки — небольшой срок. Если кратко, эмоциональный интеллект — способность понимать и управлять своими и чужими эмоциями.

Интерес к эмоциональному интеллекту во многом обусловлен практическими потребностями бизнеса: компании стремятся повысить эффективность сотрудников при тех же или меньших затратах. При изучении различий в продуктивности оказалось, что когнитивный интеллект — то, что традиционно считают главным ресурсом человека, — объясняет лишь около 30% расхождений в результатах. То есть при одинаковом IQ два человека могут показывать существенно разную продуктивность.

Учёные задали вопрос: откуда берутся оставшиеся 70%? Ответ: в способности понимать эмоции, управлять ими и эффективно взаимодействовать с другими. Так сформировалось понятие эмоционального интеллекта.

Исследования разных стран показывают высокую корреляцию между уровнем эмоционального интеллекта и результатами в бизнесе. Это касается не только индивидуальной эффективности, но и работы команды в целом.

Один из ключевых факторов, влияющих на результативность команды, — эмоциональный климат в коллективе. Многие компании создают «комфортную среду»: теннисные столы, пиво по пятницам, пуфики в офисе. Но реальные изменения приносит не интерьер, а эмоцио­нальный интеллект лидера.

Под лидером понимается не только формальный руководитель, но и любой человек, влияющий на процессы в организации. От уровня эмоционального интеллекта лидера зависит около 70% климата в коллективе. А климат, в свою очередь, влияет примерно на 30% производительности труда. Более того, каждый процент улучшения организационного климата приводит к двухпроцентному росту доходов компании. Связь между эмоциональной атмосферой и финансовыми результатами — прямая и измеримая.

Это подтверждают данные LinkedIn, объединяющей множество работодателей и соискателей. Уже в 2019 году эмоциональный интеллект вошёл в число ключевых навыков. В списке за 2024 год самой формулировки нет, но среди востребованных качеств значатся коммуникация, клиентский сервис, лидерство, менедж­мент, командная работа и продажи — всё напрямую связано с умением понимать себя и других, взаимодействовать и вести за собой.

От тигров к офису

Дарвин одним из первых заметил: если эмоции существуют и сохраняются, значит, в них заложена эволюционная польза. С точки зрения естественного отбора несущественные признаки — вроде хвоста — просто отмирают.

Он писал, что способность человека понимать и управлять эмоциями сыграла ключевую роль в эволюции Homo sapiens. Именно она позволила нам объединяться в большие группы и действовать сообща, что дало преимущество в конкурентной борьбе, например, с неандертальцами. Те были физически сильнее и имели больший мозг, но жили небольшими группами. Homo sapiens же смог строить сложные сообщества — благодаря эмоциональной саморегуляции и эмпатии.

Фото: пресс-служба Корпорации МСП

Если раньше основным конкурентным преимуществом была сила, то в индустриальном и пост­индустриальном мире — интеллект. Но и его недостаточно. На практике часто успешнее оказывается не отличник, а тот, кто умеет общаться и понимать других. Навыки эмоционального интеллекта становятся всё более решающими.

Наш мозг сформировался в условиях выживания, где главной задачей было быстрое распознавание угроз и реагирование на них. Такие автоматические реакции — страх, оборона, бегство — помогали предкам избежать опасности. Сегодня же, когда саблезубых тигров нет, эти механизмы часто мешают нам действовать эффективно, особенно в бизнесе.

Предпринимательство требует совсем другого мышления: оно связано не с выживанием, а с творчеством и созиданием. Предприниматель, как художник или изобретатель, создаёт новое, выходя за пределы привычного. Это всегда сопряжено с риском и неопределённостью, и мозг по привычке может воспринимать это как угрозу.

Важно понимать, что не всякий стресс — опасность. Часто это естественная реакция на выход из зоны комфорта, которую можно научиться распознавать и управлять ею. Осознанное отношение к своим эмоциям позволяет предпринимателю преодолевать внутренние барьеры и уверенно двигаться вперёд.

Таким образом, хотя тревожность и негативные эмоции — это наследие мозга выживальщика, который всегда в поиске опасностей, современному человеку и особенно предпринимателю важно научиться управлять своим эмоциональным состоянием, увеличивая долю позитивных переживаний, чтобы расширять мышление и сохранять здоровье.

Командный климат

Предприниматель всегда работает с людьми, а значит, для него важно уметь слышать. Очень часто, оказавшись в спорной ситуации, мы сосредотачиваемся на том, чтобы доказать свою правоту. Хочется победить в диалоге. Но если цель — создать решение, а не победить, то это требует другого подхода. Не «я против тебя», а «мы против проблемы».

Чтобы увидеть потребности другой стороны и по-настоящему решать проблему, а не просто залепить открытый перелом пластырем, нужен эмоциональный интеллект. Он позволяет выйти за рамки своей правоты и услышать, что важно другому. И тогда появляется шанс на настоящее решение.

Позитивные эмоции помогают видеть новые возможности, находить творческие решения и лучше взаимодействовать с командой — а это ключ к развитию успешного бизнеса.

Вот конкретный пример. В Кёльнском университете провели эксперимент с четырьмя командами студентов MBA, которым нужно было решить сложную задачу коллективно. В каждой группе был актёр, задававший эмоциональный фон: спокойное принятие, агрессию, энтузиазм или пессимизм. Результаты показали, что коман­ды с позитивным настроем — спокойствием и энтузиазмом — работали быстрее и эффективнее, а негативные эмоции — гнев и уныние — ухудшали результаты. Участники объясняли успех умением договариваться, но на самом деле всё решала именно эмоциональная атмосфера.

Этот эксперимент наглядно демонстрирует, насколько важны эмоции для успешной коллективной работы.

Второе исследование, о котором стоит упомянуть, — это знаменитое Гарвардское исследование счастья, которое длилось более 50 лет. Учёные выяснили важные факты о том, как наше счастье связано со счастьем окружающих нас людей. Оказалось, что, если у вас есть друг, который счастлив и живёт недалеко от вас, это повышает ваши личные шансы на счастье на 42%. Если счастливый родственник живёт в пределах километра, ваши шансы стать счастливее увеличиваются на 25%. А если счастливый сосед живёт буквально рядом — дверь в дверь, — ваши шансы на счастье повышаются более чем на треть. Эти данные показывают, что коллективное счастье — это в конечном счёте индивидуальная ответственность каждого из нас.

Продажи и эмоциональный интеллект

Продажи падают или хотя бы не растут — вроде как всё нормально, на одном уровне. Но если учесть инфляцию, налоги и другие расходы, на самом деле ситуация не такая уж и хорошая. И часто мы этого не замечаем, потому что изменения происходят постепенно, почти незаметно.

Есть старая притча про лягушку: если посадить её в холодную воду и медленно подогревать, она не заметит, как вода становится слишком горячей, и сварится. Вот так и в бизнесе — маленькие, незаметные изменения накапливаются, а мы продолжаем делать то же самое, не замечая, что ситуация меняется.

Учёные провели эксперимент с мышками и лабиринтом. Мышка быстро училась находить сыр в одном конкретном туннеле и бежала именно туда. Но когда сыр убирали или переносили, мышка после нескольких попыток переставала ходить в этот туннель. Мы, люди, ведём себя иначе: нам важнее доказать, что надо бежать именно туда, где раньше был сыр, даже если его уже нет или стало гораздо меньше.

В бизнесе это проявляется так: мы продолжаем использовать старые каналы продаж и старые подходы в маркетинге просто потому, что привыкли и уверены в своей правоте. Иногда мы становимся заложниками своих привычек и убеждений, даже если они уже не работают. И вот в чём беда: нам важнее доказать, что мы правы, чем осуществить реальные изменения. А быть человеком — это в конечном счёте не жить на автомате. Уметь замечать, адаптироваться, менять стратегии — вот что реально работает.

Технологии — это ещё не всё

Если заглянуть немного вперёд, становится очевидно: по мере развития технологий, особенно искусственного интеллекта, потребность в понимании и управлении эмоциями будет только возрастать.

Технологии упростили взаимодействие. Мы всё чаще прячемся за экранами Zoom и Google Meet, реже видим друг друга вживую — и начинаем воспринимать это как новую норму. Особенно молодое поколение всё чаще растёт в мире, где непосредственное общение кажется необязательным. Но вместе с удобством уходит нечто важное: теряется сам навык — тот самый социальный опыт, в котором формируется эмоциональный интеллект.

Фото: пресс-служба Корпорации МСП

Что будет дальше — вопрос открытый. Но есть основания полагать: по мере того как машины возьмут на себя всё больше рутинных задач, ценность всего, что остаётся глубоко человеческим, будет только расти. Способность к эмпатии, пониманию себя и других, построе­нию устойчивых отношений — всё это станет не просто преимуществом, а конкурентным преимуществом.

Для предпринимателя эмоциональный интеллект особенно важен. Он помогает лучше понимать себя и окружающих, эффективнее решать задачи, выстраивать отношения, сохранять фокус и двигаться вперёд, даже в условиях неопределённости.

У нас по-прежнему преобладает «мозг выживальщика», настроенный на защиту, поиск угроз и фокус на негативе. Но предпринимателю нужно жить в другой парадигме — в мире творчества и созидания. А для этого важно не просто избегать негативных эмоций, а сознательно культивировать позитивные. Ведь именно они расширяют восприятие, помогают видеть возможности и находить нестандартные решения — а это и есть ключ к устойчивому развитию и успеху бизнеса в условиях стремительно меняющегося мира.

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