Полина Путякова журналист Промышленный потенциал Какие инструменты финансирования инвестпроектов применяются в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пермский край традиционно остаётся одним из ключевых промышленных центров России с развитой химической и нефтехимической отраслью, обрабатывающей промышленностью и оборонным сектором. Последние три года поставили перед основными отраслями региона новые задачи. На площадке форума «Дни пермского бизнеса» эксперты обсудили итоги развития экономики за этот период, современные механизмы поддержки и развития промышленности, а также эффективные финансовые инструменты, способствую­щие реализации масштабных инвестиционных проектов в регионе.

Индустрия без пауз

Президент Пермской ТПП, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры Вячеслав Белов на форуме сообщил, что индекс промышленного производства в Пермском крае в последние два года рос быстрее, чем в среднем по России. В 2024 году индекс вырос на 5,5% (против 4,6% по стране), а в 2023-м — на 5,2% (против 4,3%). Особенно быстрый рост демонстрируют отдельные сектора: обрабатывающая промышленность и оборонный комплекс — на 8,4%, производство и распределение электроэнергии — на 17,6%. Даже под санкционным давлением добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,7%.

На территории края работают 67 крупных, 274 средних и 4801 малое промышленное предприятие. Общее число работников в этих организациях достигает 245,7 тыс. человек. Примечательно, что с 2022 года численность сотрудников в промышленности региона выросла на 11%. Этот значительный прирост требует быстрой подготовки и привлечения квалифицированных специалистов для решения новых задач.

Кроме того, 2023 и 2024 годы отметились высокой динамикой инвестиций в промышленность. Общий объём инвестиций составил 1,1 трлн руб., главным образом направленных на развитие оборонной и обрабатывающей отраслей. Ключевым фактором здесь остаётся государственный оборонный заказ, который в 2024 году достиг 162 млрд руб. — в 2,5 раза больше, чем в 2022-м.

Технологии и инвестиции

В сфере поддержки промышленности главной темой остаются финансовые инструменты. Один из ключевых — Фонд развития промышленности (ФРП), который финансирует проекты, направленные на импортозамещение, внедрение передовых технологий, цифровизацию и автоматизацию производства, а также развитие лесной промышленности и повышение производительности труда.

С 2016 года по этой программе получили поддержку 114 региональных проектов на общую сумму 26 млрд руб., рассказал генеральный директор Фонда развития промышленности Пермского края Дмитрий Порохин. В отраслевом разрезе лидерами стали машиностроение и металлообработка, на втором месте — химическая промышленность, за ними следуют электротехническая и медицинская отрасли. География проектов охватывает весь Пермский край, при этом 25% реализуются в муниципалитетах.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ, члена Экспертного совета Фонда развития промышленности, Совета Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Курочкина, только за 2024—2025 годы Пермский край получил поддержку ФРП в размере 5,6 млрд руб. по 18 проектам.

Дмитрий Порохин отмечает значительный рост интереса к программе — в 2025 году количество заявок увеличилось в 2—2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Особенной популярностью пользуется Программа развития, ориентированная на поддержку компаний, создающих новые продукты. Сумма займа варьируется от 20 млн до 200 млн руб. при совместном финансировании, а максимальный заём — до 1 млрд руб. со сроком до пяти лет. При этом первые три года компания выплачивает только проценты, а погашение основного долга начинается с четвёртого года.

К участникам программы предъявляется требование по срокам реализации проекта: первый год отводится на запуск закупок, пус­коналадку и пробные партии, но начиная со второго года нужно выйти на серийное производство, при этом объём выпуска должен составлять не менее 50% от суммы займа.

Кроме банковских гарантий, ФРП принимает поручительства Корпорации МСП, регио­нальных корпораций, ВЭБ, а также допускает использование недвижимого имущества компании и обеспечение со стороны крупных финансово устойчивых предприятий. Процентная ставка по займам варьируется от 3 до 5%, при наличии банковской гарантии минимальная ставка в 3% доступна примерно для 90% проектов. Новые возможности снижения ставки также появились недавно: до 1% при условии, что 50% займа направлены на покупку отечественного оборудования или 25% — на радиоэлектронику из реестра, либо если компания выходит на IPO в течение срока займа.

При рассмотрении проектов ФРП оценивает не только сам бизнес-план, но и способность юридического лица реализовать проект, что даёт приоритет крупным компаниям. Вместе с тем, как подчёркивает Вячеслав Белов, поддержка доступна и для малого и среднего бизнеса. Уже в этом году ФРП одобрил финансирование нескольких пермских компаний, не связанных с миллиардами. Так, Smart Drilling Tools получила 27,1 млн руб. на закупку металлообрабатывающих станков, «Мануфактура Пермь» — 264 млн руб. на организацию производства упаковки и одноразовой посуды, а индивидуальный предприниматель — около 40 млн руб.

Инфраструктурный импульс

В Пермском крае действуют две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — в городах Чусовом и Нытве, а также два частных технопарка. В настоящее время формируется особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь», предназначенная для размещения производств I—V классов опасности.

Заместитель генерального директора АО «УК «ОЭЗ Пермь» Денис Болховский рассказал, что, согласно исследованию Ассоциации кластеров и технопарков России, фискальная нагрузка компаний — резидентов ОЭЗ на 2024 год примерно на 20% ниже, чем у среднестатистических предприятий по стране. Резиденты особой экономической зоны «Пермь» пользуются всеми налоговыми преференциями федерального и регионального уровней: налог на прибыль составляет всего 2% в первые пять лет, 7% — с шестого по десятый год и 15,5% — начиная с одиннадцатого. Освобождение от налога на имущество и транспортного налога действует в течение 10 лет, а от земельного — пять лет. Налоговые льготы начинают действовать с момента фактического получения прибыли.

Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» предоставляет резидентам полный комплекс услуг — инженерные, коммунальные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные и охранные. Особенность пермской ОЭЗ — её расположение рядом с административным центром региона и промышленным узлом, что обеспечивает удобные логистические коридоры, доступ к международному аэропорту и наличие квалифицированных кадров.

Из общей площади ОЭЗ в 235 га около 130 га уже доступны для резидентов. Первый этап строительства инфраструктуры — подключение к основным ресурсам — был завершён в первом квартале 2025 года. Земля предоставляется в аренду по льготной ставке — 2% от кадастровой стоимости (примерно 30 тыс. руб. за 1 га в год) на срок до 49 лет.

Стать резидентом могут компании из Перми и Пермского округа, не имеющие филиалов вне ОЭЗ. Обязательное условие — ведение промышленного производства без выпуска подакцизных товаров и без добычи полезных ископаемых. Минимальный объём инвестиций — 120 млн руб., при этом не менее двух третей суммы должно быть вложено в первые три года проекта, чтобы избежать затяжных реализаций.

Ещё один промышленный технопарк расположен на территории ООО «ММК-ЛМЗ» в Лысьве. По словам Николая Тимохина, помощника директора по взаимодействию с органами власти Лысьвенского металлургического завода, технопарк занимает заводскую территорию с готовыми промышленными зданиями, инженерными сетями, логистикой и охраной. Общая площадь территории превышает 50 тыс. кв. м, из которых 40 тыс. кв. м — здания. Есть подъездные дороги, железнодорожный тупик, автомобильные весы, электрическая мощность 6 МВт, газ и тепло.

Резиденты технопарка в Лысьве также могут пользоваться всеми федеральными и региональными мерами поддержки. Условия аренды зданий или земли обсуждаются индивидуально, максимальный срок — до 49 лет.

Таким образом, в Пермском крае реализуются не только финансовые, но и инфраструктурные меры поддержки, заключающиеся в создании площадок, предполагающих налоговые льготы и другие преференции, а не прямое финансирование.

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