Алина Наумова Лекция об устрицах в искусстве, премьера «Капитанской дочки» и фортепианный вечер Афиша на неделю 26 мая — 1 июня Поделиться Твитнуть

«Оптика города» — третий цикл арт-резиденции Пермского краеведческого музея, в рамках которого художница Анастасия Кочергина-Паршакова исследует визуальные образы Перми. Вместе с реставратором Анастасией Жегловой она работала со старыми фотографиями и текстами дневников и открыток, чтобы осмыслить ландшафты города. Проект соединяет старый и новый облик Перми через заметки, датированные различными эпохами. На промежуточной презентации художница покажет отрывки своей видеоработы, основанной на архивных материалах из музейных фондов.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян проведёт лекцию об изображений устриц в искусстве. Гости смогут узнать, что скрывает в себе перламутровая раковина, которую художники XVII века старательно выписывали, и почему натюрморты с морскими деликатесами становились не просто демонстрацией роскоши, но аллегориями любви, наслаждения, бренности и рождения. Мероприятие состоится в рамках проекта аmici dell'arte с целью поддержки искусства. Часть вырученных средств организаторы направят на реализацию публичной программы картины Джузеппа Кьяри «Апполон и Дафна».

В фойе театра состоится вечер камерной музыки с необычным дуэтом — кларнетом и контрабасом. В программе редкие произведения: Соната для контрабаса Мечислава Вайнберга, Фантазия для кларнета Йорга Видмана и Концертный дуэт Джованни Боттезини. Музыканты продемонстрируют выразительность этих инструментов как в соло, так и в ансамбле.

Театр представит оригинальную интерпретацию повести А. С. Пушкина, которая начнётся с неожиданного монолога Ф. М. Достоевского на открытии памятника Пушкину. На сцене под строки «У Лукоморья дуб зелёный» появятся персонажи «Капитанской дочки». Пушкинские стихи и сказки будут органично вплетены в текст повести, создавая атмосферу архетипов. Савельич, как Арина Родионовна, будет читать сказки инфантильному Петру Гринёву. Фигура матери переплетётся с образом императрицы Екатерины II, Пугачёв предстанет в стихийно-мистическом свете, в то время как Маша Миронова будет изображена в своей искренней простоте.

В «Триумфе» прозвучат знакомые мелодии из фильмов о любви в ярких инструментальных версиях. AGIDEL-ORCHESTRA — резидент частной филармонии, камерный оркестр, созданный на базе пермского струнного трио Agidel. В составе ансамбля — скрипки, альты, виолончели, контрабас, фортепиано, флейта и перкуссия. В репертуаре Agidel Orсhestra — известные классические произведения, хиты мировой поп-музыки, джазовые стандарты, темы из знаменитых фильмов и сериалов.

В ЦВЗ пройдёт персональная выставка художника-живописца Варужана Акопяна, работающего в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта. Его портреты отражают глубокий интерес к личности человека, особенно близких людей, которых Акопян хорошо знает. Натюрморты, в основном с цветами, создаются с неподдельным восхищением и разнообразием цветовых модуляций синего, желтого и красного. Иногда натюрморт гармонично вписывается в пейзажные или портретные композиции.

На фортепианном вечере Piano Gala московская пианистка и музыкальный руководитель ансамбля «Île Thélème» Наталья Соколовская исполнит произведения барочного композитора Жан-Филиппа Рамо, современника Баха, Генделя и Скарлатти. Он известен не только как реформатор музыкального театра, но и как важная фигура в истории французской музыки. Концерт пройдёт в практически полной темноте, зрители смогут устроиться на пуфиках и подушках у рояля.

В пространстве «Тут» открылась выставка, позволяющая по-новому взглянуть на Пермь. Её авторы — подростки 12-18 лет — провели антропологическое исследование города и создали арт-объекты на основе своих наблюдений за Пермью. На выставке можно увидеть с новой стороны привычные городские места, самые высокие и удивительные объекты районов, символы территорий, карты, мерч и многое другое. С большинством арт-объектов можно взаимодействовать и становиться соавтором выставки.

В арт-пространстве ЦВЗ «Другие круги» открывается выставка «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму», посвящённая пермскому художнику-модельеру Елене Обориной. В экспозиции представлены почти 40 эскизов, иллюстрирующих советское образование в моделировании одежды, взаимодействие с народным костюмом. В рамках выставки пройдёт образовательная программа и показ документального фильма «Старина. Вкус. Мода».

Пермский ТЮЗ представляет премьерный показ театрализованного шоу с трюками, фокусами и иллюзиями, его идея — исследовать «диковинный мир сновидений» и прикоснуться к магии снов. Зрители смогут увидеть манящие грезы о любви, пугающие кошмары и сладкие предрассветные сны. В шоу примет участие иллюзионист, обладатель гран-при чемпионата России среди иллюзионистов Дмитрий Перов.

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