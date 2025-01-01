Алина Наумова

Лекция об устрицах в искусстве, премьера «Капитанской дочки» и фортепианный вечер

Афиша на неделю 26 мая — 1 июня

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1

«Оптика города» — третий цикл арт-резиденции Пермского краеведческого музея, в рамках которого художница Анастасия Кочергина-Паршакова исследует визуальные образы Перми. Вместе с реставратором Анастасией Жегловой она работала со старыми фотографиями и текстами дневников и открыток, чтобы осмыслить ландшафты города. Проект соединяет старый и новый облик Перми через заметки, датированные различными эпохами. На промежуточной презентации художница покажет отрывки своей видеоработы, основанной на архивных материалах из музейных фондов.

2

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян проведёт лекцию об изображений устриц в искусстве. Гости смогут узнать, что скрывает в себе перламутровая раковина, которую художники XVII века старательно выписывали, и почему натюрморты с морскими деликатесами становились не просто демонстрацией роскоши, но аллегориями любви, наслаждения, бренности и рождения. Мероприятие состоится в рамках проекта аmici dell'arte с целью поддержки искусства. Часть вырученных средств организаторы направят на реализацию публичной программы картины Джузеппа Кьяри «Апполон и Дафна».

3

В фойе театра состоится вечер камерной музыки с необычным дуэтом — кларнетом и контрабасом. В программе редкие произведения: Соната для контрабаса Мечислава Вайнберга, Фантазия для кларнета Йорга Видмана и Концертный дуэт Джованни Боттезини. Музыканты продемонстрируют выразительность этих инструментов как в соло, так и в ансамбле.

4

Театр представит оригинальную интерпретацию повести А. С. Пушкина, которая начнётся с неожиданного монолога Ф. М. Достоевского на открытии памятника Пушкину. На сцене под строки «У Лукоморья дуб зелёный» появятся персонажи «Капитанской дочки». Пушкинские стихи и сказки будут органично вплетены в текст повести, создавая атмосферу архетипов. Савельич, как Арина Родионовна, будет читать сказки инфантильному Петру Гринёву. Фигура матери переплетётся с образом императрицы Екатерины II, Пугачёв предстанет в стихийно-мистическом свете, в то время как Маша Миронова будет изображена в своей искренней простоте.

5

В «Триумфе» прозвучат знакомые мелодии из фильмов о любви в ярких инструментальных версиях. AGIDEL-ORCHESTRA — резидент частной филармонии, камерный оркестр, созданный на базе пермского струнного трио Agidel. В составе ансамбля — скрипки, альты, виолончели, контрабас, фортепиано, флейта и перкуссия. В репертуаре Agidel Orсhestra — известные классические произведения, хиты мировой поп-музыки, джазовые стандарты, темы из знаменитых фильмов и сериалов.

6

В ЦВЗ пройдёт персональная выставка художника-живописца Варужана Акопяна, работающего в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта. Его портреты отражают глубокий интерес к личности человека, особенно близких людей, которых Акопян хорошо знает. Натюрморты, в основном с цветами, создаются с неподдельным восхищением и разнообразием цветовых модуляций синего, желтого и красного. Иногда натюрморт гармонично вписывается в пейзажные или портретные композиции.

7

На фортепианном вечере Piano Gala московская пианистка и музыкальный руководитель ансамбля «Île Thélème» Наталья Соколовская исполнит произведения барочного композитора Жан-Филиппа Рамо, современника Баха, Генделя и Скарлатти. Он известен не только как реформатор музыкального театра, но и как важная фигура в истории французской музыки. Концерт пройдёт в практически полной темноте, зрители смогут устроиться на пуфиках и подушках у рояля.

8

В пространстве «Тут» открылась выставка, позволяющая по-новому взглянуть на Пермь. Её авторы — подростки 12-18 лет — провели антропологическое исследование города и создали арт-объекты на основе своих наблюдений за Пермью. На выставке можно увидеть с новой стороны привычные городские места, самые высокие и удивительные объекты районов, символы территорий, карты, мерч и многое другое. С большинством арт-объектов можно взаимодействовать и становиться соавтором выставки.

9

В арт-пространстве ЦВЗ «Другие круги» открывается выставка «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму», посвящённая пермскому художнику-модельеру Елене Обориной. В экспозиции представлены почти 40 эскизов, иллюстрирующих советское образование в моделировании одежды, взаимодействие с народным костюмом. В рамках выставки пройдёт образовательная программа и показ документального фильма «Старина. Вкус. Мода».

10

Пермский ТЮЗ представляет премьерный показ театрализованного шоу с трюками, фокусами и иллюзиями, его идея — исследовать «диковинный мир сновидений» и прикоснуться к магии снов. Зрители смогут увидеть манящие грезы о любви, пугающие кошмары и сладкие предрассветные сны. В шоу примет участие иллюзионист, обладатель гран-при чемпионата России среди иллюзионистов Дмитрий Перов.

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