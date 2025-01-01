Алина Наумова Устричный бранч, органный вечер и «Барочные сказки» Афиша на уикенд 23–25 мая Поделиться Твитнуть

В Пермской синематеке состоится показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов», которая претендует на то, чтобы перевернуть представление о показе Холокоста на экране. В центре сюжета — обыденная жизнь семьи коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса: семейные пикники, играющие в саду дети, жена выбирает шубу, супруги обсуждают перепланировку дома… И только звуки за кадром — лай собак, отдалённые выстрелы, крики и дым из труб за стеной сада — напоминают, что место действия находится рядом с фабрикой смерти. После просмотра состоится традиционное обсуждение фильма с кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Никитой Карцевым. На следующий день Никита Карцев прочитает открытую лекцию «Фигура умолчания: «Зона интересов» Джонатана Глейзера».

Выставка продолжает серию проектов художника Петра Стабровского, впервые запущенную в Центре городской культуры в 2021 году. В новом цикле проекта, созданном совместно с сотрудниками Дома Мешкова, художник предлагает взглянуть на музейную экспозицию с нового ракурса. Механизм показа становится частью выставки благодаря игре со светом, который перемещается по залу и заставляет зрителей открыть для себя новые смыслы. Выставка будет сопровождаться аудиоматериалами: рассказами экскурсоводов и художника, а также звуковыми ландшафтами, созданными музыкантом Иваном Степановым на основе шумов здания.

В «Губернии» пройдёт фестиваль казачьей культуры «Ермакова братина», посвящённый 120-летию писателя Михаила Шолохова. В программе — семинары-практикумы по казачьей музыке и казачьему костюму, мастерская народных игр, молодёжная вечёрка, музыкальная программа, турнир по лапте, игровая программа для детей и мастер-классы. Гостем фестиваля станет Владимир Скунцев, фольклорист, исполнитель казачьей песни, основатель и художественный руководитель ансамбля «Казачий круг». С полной программой можно ознакомиться в специальной группе «Губернии».

В негосударственной галерее открывается выставка работ студентов Кунгурского художественно-промышленного колледжа. В экспозиции представлены лучшие работы учащихся колледжа по направлениям «Художественный металл», «Художественная керамика», «Художественная резьба по камню», «Художественное ткачество и ковроткачество», «Художественная обработка дерева», «Художественная роспись по эмали» и «Дизайн». Выставка посвящена 200-летию Строгановской академии искусств, филиалом которой является Кунгурский колледж.

В Графитовом зале Арт-резиденции открывается мультижанровая выставка «О времени» — часть большого проекта «Победа. Память. Время», реализуемого в год 80-летия Великой Победы. На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и фотография семи современных пермских художников. Работы композиционно связаны с фотоснимками, сделанными военкорами в 1941-1945 годах.

Спектакль режиссёра Льва Катаева пройдёт в большом Красном зале резиденции, который станет главным элементом сценографии. В постановке театра-студии «Арлекин», посвящённой российской истории, активно используются театральный свет, музыка и видеоряд. В спектакле примут участие молодые актёры, которые превратят зрителей в своих единомышленников. Продолжительность спектакля — 50 мин.

В ресторане «Тайная В.» пройдёт OYSTER PARTY, или устричный бранч. В меню — свежие и «с правильной текстурой» устрицы от CleverFish, закуски, шаурма с морепродуктами и коктейли. Гости могут получить приветственный напиток по специальному флаеру. В большом зале разместится винное казино от Wine25 и пивная станция от Sabotage, мероприятие будет сопровождать музыка с диджеем.

Дни славянской письменности и культуры — традиционное событие в Пермском доме народного творчества «Губерния». В этом году «Губерния» исследует эпоху барокко и обращается к теме книжной графики. На протяжении двух вечеров в малом зале Пермского дома народного творчества «Губерния» можно будет услышать «Барочные сказки» (18+). Зрителей ждут перфомансы, в которых встретятся музыка барокко и фольклор пермского Прикамья, сказки, собранные в этнографических экспедициях по Пермскому краю, и барочная музыка.

В Пермском институте культуры пройдёт концерт, в котором примут участие учащиеся Детской музыкальной школы, Детской школы искусств, а также студенты средних специальных и высших учебных заведений Перми и Пермского края. Концерт будет сопровождаться выступлением сводного симфонического оркестра Пермского государственного института культуры, камерного оркестра «Орфей» и студентов Пермского музыкального колледжа.

В Лютеранской церкви продолжается цикл концертов органной музыки под названием Fiori musicali — «Цветы музыки» в переводе с итальянского. Проект назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко. В программе — Прелюдия ми-бемоль мажор Иоганна Себастьяна Баха, Сицилиана из цикла «Памяти Баха» Шарля-Мари Видора, Прелюдия, фуга и вариация h-moll Сезара Франка и другие композиции в исполнении участницы многих международных фестивалей органной музыки Лии Якушевой (Москва).

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