Алина Наумова Вечеринка Твин Пикс, праздник «Никола Вешний» и beauty-бранч Афиша на неделю 19-25 мая Поделиться Твитнуть

Частная филармония «Триумф» и пространство "Свет" организуют большую вечеринку, чтобы вместе отметить свои дни рождения. Место действия — Твин Пикс. Гости смогут посетить настоящую красную комнату, увидеть диктофон агента Купера, диджея из белого вигвама, потустороннее кафе RR, оракула, комнату орхидей, сов и, как сообщают организаторы, «многое другое таинственное». Дресс-код мероприятия — одежда по мотивам сериала "Твин Пикс", стиль Америки 1980-х годов. В стоимость билета включены закуски и напитки, весь вечер будут работать фотографы.

В Пермской филармонии состоится джазовый вечер с латинскими мотивами. Выступят кубинский виртуоз, певец, композитор Фидель Алехандро и его группа Internacional quintet — коллектив, играющий на стыке афро-кубинских ритмов, джаза и современной поп-музыки. Зрителей ждут разнообразие стилей - от традиционных мелодий до современных обработок, авторские и мировые композиции, наполненные атмосферой Кубы.

Клуб документального кино «Доколе» представляет фильм-наблюдение «Бумажные звёзды» — о начале смены в детском лагере, когда каждый день — как первый шаг. Это история о взрослении с горькими и смешными деталями. В центре внимания фильма - дружба, которая рождается в детских лагерях. Традиционно после показа состоится обсуждение фильма, которое проведёт программный директор киноклуба Алина Стабровская.

На встрече в рамках лектория «Молотов — город трудовой доблести» архитектор-реставратор, заместитель председателя краевого отделения ВООПИК Геннадий Воженников расскажет, как выглядел город в двадцатые, тридцатые и сороковые годы прошлого столетия, во время и после войны. Будет затронута история Речного вокзала, посёлка завода им. Сталина (ныне это Тихий Компрос) и других микрорайонов города.

В «Триумфе» состоится концерт, посвящённый веку модернизма в классической музыке. Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича - «Три фантастических танца для фортепиано» в исполнении Алексея Сучкова (фортепьяно), Франсиса Пуленка - «Соната для скрипки и фортепиано» в исполнении Дарьи Суворовой (скрипка) и Максима Сона (фортепиано), а также ансамблевые: «Квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса соль минор» Сергея Прокофьева, «Три анекдота для радио» Пауля Хиндемита и «Непонятый жандарм» Франсиса Пуленка.

На сцене Пермского театра оперы и балета пройдёт вечер, посвящённый 85-летию народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева — выдающегося танцовщика, хореографа и педагога, который сделал значительный вклад в развитие балетного искусства. В программе концерта будут представлены шедевры классического репертуара, а также номера современной хореографии, исполненные лауреатами и дипломантами Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой.

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится земледельческий праздник «Никола Вешний» — день, который символизирует приход тепла и начало посевного сезона. В Прикамье в этот период традиционно сеяли огороды, приветствовали птиц, проводили обряд «встречи плишки» (трясогузки) и выпекали «жаворонков» — ритуальную еду для хорошего урожая. На празднике гостей ждут посевные работы, народные игры, хороводы, уличное застолье и выступления с пермскими песнями и кадрилями под гармонь.

Во дворе бара «13/69» пройдёт бранч, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей еды и музыки. Гостей ждут шашлыки на гриле, для любителей азартных игр будет организовано казино, а тематические конкурсы добавят интерактива в программу. Гостей ждут гитарные песни, музыка. Изюминкой мероприятия станет автобус, в котором можно танцевать.

В ресторане итальянской кухни «Особняк» состоится мероприятие о красоте и моде для любителей стиля и изысканной гастрономии. Приглашённым спикером вечера станет стилист, блогер и амбассадор федеральных модных брендов Алёна Кобылянская. Она расскажет об истории, развитии и влиянии на мировую моду французского бренда Balenciaga. Гостям мероприятия будет предложено не только послушать лекцию стилиста, но и дополнить вечер бьюти-ужином и бокалом prosecco. Забронировать место можно в специальной группе ресторана ВКонтакте.

Пермская синематека представляет фильм-оперу «Паяцы» по опере Леонкавалло. Действие происходит в Калабрии XIX века, где руководитель бродячей труппы Канио предупреждает свою жену Недду о страшных последствиях, если уличит её в неверности. Актёр Тонио, отвергнутый Неддой, подслушивает её разговор с любовником Сильвио, с которым она планирует побег. Главные роли в фильме исполняют звёзды мировой оперы: Пласидо Доминго в роли ревнивого Канио и Тереза Стратас в роли его неверной жены Недды.

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