В ритме полёта В Перми подведены итоги фестиваля «Полёт без границ» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялась торжественная церемония закрытия VIII фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Полёт без границ» (6+).

События фестиваля для взрослых и детей проходили в течение двух месяцев. В этом году он был посвящён знаковой даты в истории нашей страны — 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Этой темой были пронизаны все мероприятия фестиваля: серия творческих мастер-классов, предусматривающих самые разные уровни подготовки: от самого лёгкого до продвинутого. В целом было проведено 15 занятий по традиционной живописи, графике, 3D-моделированию и цифровому рисованию (компьютерной графике).

В мастер-классах в очном и дистанционном форматах приняли участие более 400 взрослых и детей с ОВЗ не только из Перми и Прикамья, но и из других регионов России. По словам директора «Центра по реализации проектов в сфере культуры» Елены Хаткевич, многие принимают участие в фестивале уже не в первый раз.

«Ребята могут начать с лёгкого уровня, а на следующий год прийти уже на более продвинутой. Наша задача — дать им толчок для того, чтобы они попробовали то или иное направление и в дальнейшем выбрали его для дополнительного развития, нашли хобби, обрели новых друзей, коллег, педагогов, могли расширить свой кругозор и свои возможности, — добавила Елена Хаткевич. — Это очень серьёзная, большая работа, которая проводится творческим коллективом нашего центра. Важно подобрать площадки, которые одновременно могут принять большое количество участников с разным уровнем подготовки».

На протяжении всего фестиваля ребят и взрослых поддерживали и проводили с ними занятия опытные, профессиональные педагоги. В этом году «изюминкой» проекта стал цифровой интерактивный сборник песен «Отечество. Родина. Победа», записанный во время фестиваля. Как рассказала художник-педагог Наталья Серебренникова, организаторы выбрали несколько известнейших песен о Великой Отечественной войне и предложили участникам создать к ним иллюстрации.

«Наш фестиваль особенный. Это не конкурс, не соревнования. В нём могут принимать участие все желающие, независимо от своего уровня подготовки. На мастер-классах мы рассказывали о песнях, их истории. На более лёгком уровне участники использовали раскраски, на продвинутом предлагали и создавали сложные композиции. Сюжеты каждый выбирал для себя сам», — рассказала Наталья Серебренникова.

Итогом стала выставка из 80 работ, разместившихся в фойе Дворца детского (юношеского) творчества, а в визуальное сопровождение цифрового сборника и онлайн-экспозицию в социальных сетях фестиваля было включено порядка 154 картин и работ.

Ещё одним новшеством 2025 года стало включение в программу музыкального направления — занятий по музыкальной терапии и игре на барабанах. Ребятам и взрослым представили различные музыкальные техники.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Кроме того, в этом году фестиваль проводился в партнёрстве со школой креативных индустрий в Доме молодёжи в Перми. Воспитанникам студии дизайна предложили нарисовать афиши фестиваля, которые в дальнейшем могли бы стать основой для фирменного стиля события. Для ребят студии дизайна эта работа оказалась в новинку, но они с достоинством с ней справились, идеи к ребятам приходили сами собой.

«Когда предложили сделать афишу, изначально хотел нарисовать персонажа, который смотрит на что-то летящее. И в итоге пришла идея нарисовать медвежонка, который смотрит на бабочек. С афишей работал в первый раз и мне очень понравилось», — поделился Богдан Ганифаев.

В день закрытия фестиваля для участников подготовили обширную программу с экскурсией по Перми, знакомством с живым уголком во Дворце детского (юношеского) творчества, конечно же, выставкой работ, увлекательными мастер-классами и концертной программой.

Также состоялась торжественная церемония закрытия событийного ряда «Полёта без границ», на которой благодарственными письмами были отмечены преподаватели, а дипломы самым активным участникам вручила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Каждый из нас особенный. И такие мероприятия позволяют нам лучше видеть ваши особенности и таланты. Надеюсь, что наш фестиваль подарил вам чувство полёта, счастья, показал, что возможностей для вас очень много. Я очень рада что у нас такие активные, творческие участники, и искреннее желаю каждому из вас дальнейших успехов, веры в себя, в свои таланты. Творчества вам и бесконечного полёта каждый день!», — пожелала Алла Платонова.

Добавим, фестиваль «Полёт без границ» организован «Центром по реализации проектов в сфере культуры» при поддержке министерства культуры Пермского края. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания «Демидыч» — официальный дилер брендов CHANGAN, CHERY, HAVAL, JAC, FOTON.

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