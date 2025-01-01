«Ночь музеев» ждёт гостей Представлена программа ежегодной культурной акции в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: Ночь музеев в Пермском крае / vk.com/permartnight_museum

В субботу, 17 мая, состоится акция «Ночь музеев-2025», к которой присоединяются все музеи Прикамья.

По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, это уже традиционная акция, которая любима как музейным сообществом, так и жителями.

«Во-первых, это необычный формат, когда музеи работают дольше, чем обычно, привлекая внимание, в том числе, молодой аудитории. Во-вторых, все музеи обязательно готовят специальные мероприятия: лекции, мастер-классы, особые выставки, интересные форматы, которые не используются в обычной работе. В этот день можно попасть в самые необычные музеи, о походе в которые раньше даже не думали», — рассказывает министр.

Ежегодно акция объединяет десятки тысяч жителей региона всех возрастов. В связи с продолжением празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году общей тематикой всех мероприятий стали «Герои». Большая часть проектов и событий будет посвящена юбилею Великой Победы и участникам специальной военной операции.

В Перми и рядом

По традиции в акции примут участие все девять филиалов Пермского краеведческого музея. Например, в Музее-диораме, которому в этом году исполнилось 55 лет, для посетителей подготовили лекцию-экскурсию «История возникновения и развития «Музея-диорамы в Мотовилихе».

Дом Мешкова посвятит акцию Году защитника Отечества и представит новые выставки. Для гостей подготовлены квест «Герои экспозиции» и настольная игра «Речной вокзал», раскрывающая интересные факты о жизни пермяков в 1960-70-е годы.

Попробовать себя в роли сварщика под контролем опытных специалистов жители и гости города смогут в Доме-музее Н.Г. Славянова. Здесь будут работать стенды с тремя видами сварки (лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической) и пройдут мастер классы. Каждый сможет своими руками создать памятный сувенир в виде медведя, динозавра или мамонта.

К приёму маленьких посетителей готовы Музей пермских древностей и Детский музейный центр – учреждения разработали специальные детские программы. В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» проведут уличные игры на ловкость и смекалку, расскажут былички о нечистой силе, научат азам пения по крюкам и ткацкому ремеслу, а также предложат полюбоваться живописными пейзажами с колокольни с. Сыра Суксунского района — самой высокой точки музея. Мероприятия в «Хохловке» будут проходить в течение всего дня.

В рамках проекта «От реставрации к интерпретации» Пермская художественная галерея подготовила на «Телте» новую моновыставку, посвящённую картине «Большой выигрыш» (1874) одного из ведущих мастеров русской жанровой и исторической живописи второй половины XIX века Николая Неврева. А в музее ПЕРММ посетителям представят сразу несколько крупных выставок, в том числе – специальный проект, посвящённый Лысьвенской каске «СШ-40» и юбилею Победы.

Фото: Ночь музеев в Пермском крае / vk.com/permartnight_museum

Едем в край

«Ночь музеев» интересна тем, что объединяет региональные, муниципальные и частные музеи. Акция проходит в субботу, поэтому в этот день можно отправиться всей семьёй в другой город.

«Лично я бы порекомендовала обратить внимание на небольшие уютные музеи в регионе, в которых бывают интереснейшие экспонаты, – например, на богатое собрание Чайковской художественной галереи, интереснейший архитектурный ансамбль Кунгурского музея-заповедника, интереснейший музей в Березниках и Краснокамске», — рассказывает Алла Платонова.

Кроме того, специальный квест для гостей «Ночи музеев» подготовил Музей-заповедник «Сользавод» в Соликамске, а особенным событием акции является выставка «Солёный тыл», рассказывающая о наших земляках, работавших на сользаводе до войны и ушедших на фронт.

Продолжит работу лекторий, приуроченный к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и Году коми-пермяцкого языка в Пермском крае, в Коми-Пермяцком краеведческом музее в Кудымкаре. В Чердынском краеведческом музее гостей ждёт программа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, старт которой в новом выставочном пространстве даст презентация нового издания Государственного архива Пермского края «Здравствуйте, товарищ Габова, здравствуйте!». Письма Георгия Момотова с фронта (1943-1945)».

Фото: Ночь музеев в Пермском крае / vk.com/permartnight_museum

Музейные секреты

Традиционно в «Ночь музеев» особенные программы со своими «фишками» и «изюминками» готовят частные музеи. Так, в Музее северного пчеловодства от «Тенториум» расскажут о пчеловодстве во время Великой Отечественной войны.

«У нас свои герои — это пчёлы и пчеловоды. Гости узнают, как применялись пчелопродукты на фронте, какой вклад вносили пчеловоды для Победы», — рассказывают организаторы проекта.

Большую просветительскую программу подготовил Музей «Ретро-гараж». Гостей ждут лекция с показом полётного высотного оборудования экипажа самолётов МИГ-31 и демонстрация модели танка Т-26.

Увидеть «магическое» закулисье, узнать секреты фокусов и посетить тематические мастер-классы можно будет в Театре народного артиста РФ Владимира Данилина.

Попробовать себя в роли фармацевта, узнать больше о лекарственных травах, изготовить в специальной лаборатории аптечные порошки жители и гости Перми смогут в рамках программы «Фармацевтические подвиги» в Музее Аптекарского двора.

Добавим, что полные программы участников акции размещены на сайте «Ночи музеев» в Пермском крае и в группе ВКонтакте. Для удобства пользователей на сайте введены фильтры: можно выбрать дату; отсортировать программы по Перми и краю; выбрать оплату Пушкинской картой или семейный формат.

Фото: Ночь музеев в Пермском крае / vk.com/permartnight_museum





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.