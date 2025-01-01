Алина Наумова Сад времени, дегустация чёрной икры и «Ночь музеев» Афиша на уикенд 16-18 мая Поделиться Твитнуть

В Никольском соляном амбаре архитектурно-этнографического музея «Хохловка» открылась выставка «Узорочье» (0+) — продолжение проекта «По сусекам». На выставке представлены декоративные элементы домов и деревянные наличники, которые Пермский краеведческий музей начал собирать в 1960-х годах. Во время этнографических экспедиций по Пермской области сотрудники музея исследователи находили и сохраняли резные украшения крестьянских изб, а позже — и старинных домов Перми. Выставка работает все выходные с 10 до 18 часов.

Традиционно перед городской «Ночи музеев» Пермский университет предлагает разбить на своей территории Сад времени. Программа «Ночи» в ПГНИУ достаточно обширная — посетители смогут посетить сразу несколько выставок, а также заглянуть в ботанический сад. На «Ночи» пройдут выставки «Войной испытанные строки», где представлены 100 уникальных книжных памятников времен Великой Отечественной войны, «Точка памяти» — о точках памяти на территории Пермского университета и о студенческой группе «Поиск». Кроме того, посетителей ждут экскурсии по музеям ПГНИУ, а у старого дуба состоится сразу несколько мероприятий: от мастер-класса и барахолки до музыкального концерта. Подробности о запланированных событиях — в специальной группе во Вконтакте.

Во дворце культуры Пермского университета состоится концертная программа танцевального коллектива Dance company «СтоПа», который находится в постоянном поиске новых форм и видения танца. Коллектив исследует грани человеческих отношений, затрагивая сложные и близкие темы. Номера объединены в концертно-театральное действие с сюжетной канвой и режиссерской постановкой. Программа «Все вокруг — вдохновение» погружает зрителей в мир творческих поисков, передавая суть вдохновения и его источники. Зрители смогут ощутить магию момента и увидеть, как красота повседневности может стать искрой для творчества.

Бренд семейной осетровой фермы «Доброfish» предлагает ценителям искусной кухни и живой музыки посетить мероприятие по дегустации фермерских продуктов. Посетителей ждут чёрная икра и осетрина от «Доброfish», натуральный яблочный сидр Ejik от Добрянских сидроделов, мёды и миды от медоварни «Суровый мёд», изысканные вина от «Винотека 59», крафтовые сыры и десерты от «Деревня Че» и деликатесы из индейки от «Индейково». Дегустация будет сопровождаться живой музыки и пройдёт под руководством ведущей.

В «китайском дворике», расположенном в самом сердце города, состоится летний бранч, организованный кафе PokeRamen, рестораном The Hound и рюмочной Парадная. Это событие обещает стать настоящим праздником для гурманов и любителей музыки. В меню бранча представлены суп том ям, приготовленный в столитровом казане, азиатские шашлыки, сделанные на большом гриле, разнообразные сэндвичи, а также настройки. В течение всего мероприятия гостей будут развлекать три диджея, которые создадут музыкальную атмосферу на бранче.

Пермская синематека перенесёт в самое сердце итальянского Возрождения. Зрители смогут не только посмотреть документальную ленту, но и погрузиться в искусство, где каждый кадр позволяет рассмотреть детали. После просмотра состоится обсуждение с искусствоведом Владимиром Бересневым о границах и возможностях визуального рассказа об искусстве, о специфике ренессансной эстетики, а также о том, как культурное наследие Италии становится частью глобального воображаемого.

Балет Евгения Панфилова раскроет зрителям глубокую историю о двух людях, которые оказались затерянными в рутине супружеской жизни. Их любовь, некогда яркая и искренняя, постепенно угасла, оставив лишь тень былых чувств. Брак, который когда-то был источником радости, теперь держится на привычках и страхе перед неизвестностью, мешающим им начать новую жизнь с другими людьми. Постепенное разрушение их отношений напоминает крен Пизанской башни — кажется, что всё может рухнуть в любой момент. Режиссёром постановки стал Андрей Дюженков, он же — герой-муж. Жену сыграла заслуженная артистка РФ Старостина Елена Сергеевна.

Музеи, галереи и арт-пространства Пермского края вновь присоединяются к международной акции «Ночь музеев». Тема этого года — «Герои». Участниками ежегодной акции «Ночь музеев» (6+) станут девять филиалов Пермского краеведческого музея, а также музей современного искусства ПЕРММ с выставками арт-объектов из фонда музея и проектом о Лысьвенской каске «СШ-40», Театр Народного артиста РФ Владимира Данилина со специальной «магической» программой, музей северного пчеловодства от «Тенториум» о пчеловодстве во время Великой Отечественной войны, музей Аптекарского двора с программой «Фармацевтические подвиги», а музей «Ретро-Гараж» подготовил программу с показами самолётов МИГ-31 и модели танка Т-26. Полная программа «Ночи музеев» собирается на специальном сайте permartnight.com, где, как всегда, будет работать механизм, позволяющий выстроить собственный музейный маршрут.

В Пермской художественной галерее открывается четвёртая моновыставка проекта «От реставрации к интерпретации» (6+), посвящённая картине Николая Неврева «Большой выигрыш» (1874). Сюжет картины основан на сцене, где молодой человек спешит поделиться радостью от выигрыша в лотерею со своей семьей. Однако в экспозиции много исторических деталей: карта Москвы XIX века, макеты знаковых зданий, монеты и журналы того времени, что помогает понять особенности пореформенной России 1860-1870-х годов. Экскурсия также познакомит зрителей с реставрационными методами, материалами и результатами научного исследования полотна.

В «Ночь музеев» Пермский краеведческий музей предложит разнообразную программу во всех девяти филиалах. Музей-диорама (0+) проведёт лекцию-экскурсию об истории музея, а в Доме Мешкова (6+) посетители смогут участвовать в квесте «Герои экспозиции» и настольной игре «Речной вокзал», посвящённой жизни Перми в 1960-70-е годы. В Музее пермских древностей (6+) запланированы мастер-классы по палеонтологии, исторический парк «Россия — моя история» подготовил события и выставки о сражавшихся за Родину людей, а Детский музейный центр (4+) предложит программу для детей. Дом-музей Н.Г. Славянова (0+) проведёт мастер-классы по созданию сувениров. «Ночь» состоится и в других музеях региона: Дом-музей «Подпольная типография» (0+), Осинский краеведческий музей (6+), Дом-музей Василия Каменского (0+) в Троице и «Хохловка» (0+).

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