Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гастроли детского театра, музыка на воде и «Ночь музеев» Афиша на неделю 12–18 мая Поделиться Твитнуть

Продолжаются гастроли в Перми детского театра «Таратумб» (Москва). В афише — три спектакля, которые созданы кураторами Театра-Тятрика Ольгой Шайдуллиной и Антоном Калипановым и регулярно играются в Москве. Все спектакли «Таратумба» объединяют живых актёров и кукол. «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова познакомит с традиционной игрушкой русского Севера. Зрителей спектакля для всей семьи по книге Артура Гиваргизова «Морж, учитель и поэт» встретят обаятельные куклы-магниты. В спектакле «На краю Африки» по знаменитым сказкам Сергея Козлова про Ёжика и Медвежонка работают «живые» куклы на запястье.

Предварительный показ спектакля, премьера которого намечена на 27 мая. Постановочная команда представит оригинальный взгляд на классическое «школьное» произведение. Начало спектакля уже будет неожиданным: Федор Михайлович Достоевский произнесёт знаменитый монолог на открытии памятника Пушкину, а потом на сцене под строки «У Лукоморья дуб зелёный» появится вся галерея персонажей «Капитанской дочки». Пушкинские стихи и сказки, интегрированные в текст повести, перенесут зрителей в мир архетипов, где Савельич, как Арина Родионовна, читает инфантильному Петру Гринёву сказки, где фигура матери «рифмуется» с императрицей Екатериной II, где образ Пугачёва представлен стихийно-мистическим, а образ Маши Мироновой — чистым в своей простоте.

Частная филармония «Триумф» и судоходная компания «Водоходъ» открывают новый сезон летнего проекта «Музыка на воде» музыкальным рейсом на бесшумном суперсовременном электросудне «Экоход-2». Струнный квартет Agidel Ensemble представит специальную программу: в первом отделении — шедевры классики, музыка Моцарта, Штрауса и Баха, во втором — известные мелодии из кинолент. В антракте — винная дегустация на нижней палубе. Будет работать профессиональный фотограф. В дальнейшем предполагаются музыкальные рейсы еженедельно по четвергам.

Представление, где один актёр с лёгкостью перевоплощается в целую галерею персонажей: отважного Федота-стрельца, своенравного Царя, хитрющую Бабу-Ягу, бравого Генерала и очаровательную Марусю. Пьеса, ставшая визитной карточкой Леонида Филатова, основана на мотивах русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Сочетание сказочных образов, остроумного языка Филатова и меткой сатиры сделало произведение настоящей классикой. Цитаты из «Сказа про Федота-стрельца» давно разошлись на афоризмы, а их актуальность продолжает находить отклик у публики. В спектакле Спиваковского зрители увидят не только виртуозное актёрское мастерство, но и глубокий смысл, скрытый за яркой комедийной формой. Спектакль идёт с живым музыкальным сопровождением.

Органная классика прозвучит в концертной программе лауреата международных конкурсов Ивана Царёва. Московский органист исполнит произведения баро́чного и романтического органного наследия, а также современную музыку. Программу вечера откроет музыка Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучит одно из самых драматичных органных произведений — Прелюдия и фуга ми минор, которую часто называют «симфонией из двух частей для органа». В программе также произведения Дитриха Букстехуде, чьё творчество оказало огромное влияние на формирование органного стиля Баха; Франсуа Куперена, писавшего музыку для короля-солнца Людовика XIV; Оскара Фредерика Линдберга — шведского композитора рубежа XIX—XX веков, Сезара Франка, Луи Вьерна и Шарля-Мари Видора. Завершат концерт сочинения современного композитора Тьерри Эскеша — одного из самых значимых французских композиторов нашего времени. Прозвучат его «Три поэмы для органа»: «Родные воды», «Маска» и «К надежде».

Во время экскурсии можно будет посетить Сенсорный сад, Экологическую тропу, Восточный сад, Плодовый сад, осмотреть научные коллекции — ботаническую и минералогическую, побывать в Мемориальной оранжерее и увидеть уникальные деревья —финиковую пальму Александра Генкеля, которой уже исполнилось 129 лет, и гинкго двулопастный, а также растения из Красной книги и тысячи видов растений Урала и тропиков, в том числе цветы открытого грунта, пробуждающиеся после зимы. До конца мая вечерние экскурсии будут проходить каждый вторник и среду.

«Зелёная кошка» — это в некотором смысле «Расёмон»: в ней есть загадка — исчезновение героини — и несколько меняющихся точек зрения, каждая из которых переключает зрительский взгляд на происходящее; но детективная составляющая — не фокус рассказа, а всего лишь приём. Для авторов пермского спектакля важнейшим фокусом стала объективация женщины — в этом сюжете она доведена до смертельного предела. Чтобы подчеркнуть именно этот из многих смыслов текста Элизы Вилк, режиссёры Люся Прохоренко и Максим Гореславец начинают представление с перформанса, в котором участвует сама Люся и исполнитель второй главной роли Пётр Попович. Девушка сидит на сцене, а молодой человек может делать с ней что угодно: кинуть в неё мячиком, например, или замотать шарфом. Люся же и бровью не ведёт — сидит абсолютно неподвижно и бесстрастно.

Как всегда, музеи Пермского университета проводят свою «Ночь» накануне общегородской «Ночи музеев». Программа чрезвычайно обширная. Откроется несколько выставок: «Войной испытанные строки», где представлены 100 уникальных книжных памятников времен Великой Отечественной войны: документы, сборники песен и отрывки из личных блокнотов и писем; «Точка памяти» — выставка, которая расскажет о точках памяти на территории Пермского университета и о студенческой группе «Поиск»; выставка-променад «Эхо памяти ПГНИУ», где, перемещаясь по локациям кампуса, можно услышать аудиоспектакль о студентах и сотрудниках Пермского университета времён войны. Каждые 15 минут — экскурсия в ботанический сад. Мастер-класс «История в деталях»: возможность окунуться в мир моды разных исторических периодов — от античности до 1990-х годов, что бы затем, вдохновившись полученными знаниями, создать собственные эскизы одежды. Научно-развлекательный парк «Предуралье» предлагает разрисовать спилы деревьев, познакомиться с пауками, попасть в недра Уральских гор. Эксклюзивная экскурсия «Метеоролог и я» на метеостанцию ПГНИУ с кандидатом географических наук Андреем Крючковым… Это далеко не полный список событий университетской «Музейной ночи». Подробности — в специальной группе ВКонтакте.

Александр Николаевич Островский. 1879 год. Купцы, сватовство, приданое… Спокойствие небольшого городка на Волге нарушается выстрелом. В тишине провинции разворачивается драма двух «лишних» людей, не вписывающихся в жизнь, идущую своим чередом. Конфликт вечных парадигм — денег и любви. Что выберет человек: остаться человеком или сдаться в плен сиюминутных иллюзий? Художественный руководитель постановки — Марина Оленёва, режиссёр-постановщик — Алла Дегтярникова, художник-постановщик — Любовь Мелехина.

Музеи Пермского края снова присоединяются к международной акции «Ночь музеев». Тема этого года — «Герои». В Пермской художественной галерее открывается четвёртая моновыставка проекта «От реставрации к интерпретации» (6+). Она посвящена картине «Большой выигрыш» (1874) Николая Неврева, одного из ведущих мастеров русской жанровой и исторической живописи второй половины XIX века. Участниками акции «Ночь музеев» (6+) станут девять филиалов Пермского краеведческого музея, и каждый подготовил особенную программу. В Доме Мешкова посетители смогут пройти по залам с квестом «Герои экспозиции». Настольная игра «Речной вокзал» посвящена жизни Перми в 1960-70-е годы. Состоятся экскурсии по выставке «Тайна клада «из дома Лары». Возвращение имени» и мастер-класс «Гравировка по стеклу». Будет показана литературно-музыкальная композиция «Фронтовое письмо». Завершит программу экскурсия «Практики наблюдения с художником Петром Стабровским». Полная программа «Ночи музеев» собирается на специальном сайте permartnight.com, где, как всегда, будет работать механизм, позволяющий выстроить собственный музейный маршрут.

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