Этот День Победы. Фоторепортаж Как Пермь отметила 80-летние Победы в Великой Отечественной войне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девятого мая 2025 года Пермь отпраздновала восьмидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш фоторепортаж запечатлел ключевые моменты этого памятного дня.

Торжества традиционно стартовали на Октябрьской площади, где зрители стали свидетелями масштабного театрализованного представления. Около тысячи артистов воссоздали историю города в годы войны.

Представление оживило в памяти события тех лет: уход пермяков на фронт, их сражения, приём эвакуированных из Ленинграда и других городов, самоотверженный труд медиков Прикамья в госпиталях и вклад заводчан в приближение Победы.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Пермского края, Дмитрий Махонин. Он напомнил о героях Советского Союза, чьи судьбы связаны с Прикамьем, и о роли Молотова (так тогда назывался город Пермь) в приёме эвакуированных в военные годы. Курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии пронесли по площади флаг России и Знамя Победы. Затем началась парад с участием различных колонн. После этого по Октябрьской площади прошла военная техника, включая знаменитый танк Т-34.

Затем на площадь вышла колонна «Бессмертного полка», шествие, в котором приняли участие более 50 тыс. горожан, завершилось у Театра-Театра. Там был организован концерт, выставка военной техники и интерактивные площадки для всех возрастов. Часть праздничных мероприятий развернулась на набережной реки Камы. Кульминацией дня стал яркий фейерверк над рекой.

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