«Автомобили, которые действительно радуют» Директор дилерского центра «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров — о покупке нового автомобиля, преимуществах бренда CHERY и особых условиях кредитования Поделиться Твитнуть

Фото: дилерский центр «Форвард-Авто»

Май — пора перемен, новых целей и обновлений. И если вы давно мечтаете о новом автомобиле, то сейчас — самое время действовать. Подход Рустама Бахтиярова, директора дилерского центра «Форвард-Авто», к делу — не просто продажи, а искреннее желание помочь каждому клиенту выгодно и с удовольствием стать владельцем нового автомобиля.

Рустам Бахтияров Фото: дилерский центр «Форвард-Авто»

— Рустам Рафаилович, что сейчас происходит на рынке, и почему стоит обратить внимание именно на CHERY?

— Сегодня автомобиль — не просто средство передвижения, это символ свободы, уверенности и стиля жизни. Мы в «Форвард-Авто» делаем всё возможное, чтобы даже в непростые времена покупка нового автомобиля оставалась реальной для каждого. Chery продолжает удивлять — удобные автокредиты, обмен по выгодной цене, щедрые акции от производителя и даже собственные социальные программы. Это не просто маркетинг — это реальная помощь!

— Но ведь многие говорят, что за стоимость нового CHERY можно взять множество других брендов и кучу иномарок…

— Да, такое мнение есть. Но я приглашаю всех сравнить: старт цены на новый CHERY в «Форвард-Авто» — от 1 449 000 руб. Это — абсолютно новый авто, с гарантией, без истории, без рисков. И самое главное — с невероятно низкими ежемесячными платежами. Поверьте, вы удивитесь, когда сравните платежи по кредиту. Мы ломаем стереотипы!

— А что ещё делает покупку в «Форвард-Авто» особенной?

— Мы думаем о клиенте. У нас есть всё, чтобы сделать процесс покупки лёгким и приятным: собственный эвакуатор для вывоза автомобиля, если он не на ходу, помощь при обмене, полное сопровождение. Мы — на вашей стороне, и это не просто слова.

— Что бы вы хотели сказать тем, кто задумывается о покупке?

— Дорогие друзья! CHERY — это надёжность, современность, технологии и стиль. Это автомобили, которые действительно радуют и приносят удовольствие. Мы гордимся этим брендом. Он с нами уже 20 лет — и это о многом говорит!

Вы достойны нового автомобиля. Вы трудились, достигали целей — пора порадовать себя! И если вы выбираете между подержанным авто и новым CHERY — не сомневайтесь. Приезжайте к нам, на ул. Героев Хасана, 105/3, в дилерский центр «Форвард-Авто». Здесь вас ждут, вам помогут, и вы уедете на новом авто с уверенностью, что сделали лучший выбор.

И традиционно оставляю свой личный номер: 8-964-188-72-55. Звоните напрямую, я лично помогу вам с выбором.

«Форвард-Авто». Здесь начинается ваше новое лето.





*Финансовые услуги предоставляются банком-партнёром ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Официальный дилер CHERY — «Форвард-Авто».

Адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105/3

Тел. +7 (342) 22-333-93





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