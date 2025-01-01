Экзамен на отлично Лицей им. М. В. Ломоносова предлагает качественное профильное обучение, которое поможет успешно сдать экзамены и подготовиться к поступлению в ведущие вузы страны Поделиться Твитнуть

Ведётся приём на вакантные места. Для учащихся 10-х и 11-х классов предоставляются специальные условия

Фото предоставлено лицеем им. М. В. Ломоносова

Лицей им. М. В. Ломоносова в Перми — это современное учебное заведение с высоким уровнем образования, аккредитованное Министерством образования и науки Пермского края.

В лицее работают опытные педагоги, специалисты высшей и первой аттестационной категории, а также действующие эксперты ЕГЭ, преподаватели вузов и творческие преподаватели-практики, использующие результативные методики в образовании. Обучение здесь интересно и эффективно: старшеклассники участвуют в профильных олимпиадах, научных конференциях и конкурсах, развивая критическое мышление и интеллектуальный потенциал.

В этом году в лицее открыт приём в 10—11-й классы по двум направлениям: гуманитарному, с углублённым изучением истории, обществознания, английского и русского языков; и технологическому, ориентированному на ребят, мечтающих работать в IT-сфере, с углублённым изучением информатики, физики, математики и английского языка. Каждое направление позволяет получить профильные знания и подготовиться к успешной сдаче экзаменов.

Будущие старшеклассники и их родители! Время и деньги — одни из самых ценных ресурсов, которые у нас есть. Качественное лицейское образование в урочное время обязательно станет залогом вашего успешного будущего!

Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (342) 247-22-20

Адрес: г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 47а (новый корпус)

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