В атмосфере поддержки Ломоносовская школа — качественное образование, всестороннее развитие и мягкая концепция обучения Поделиться Твитнуть

Ведётся набор в 1-й, 2-й и 3-й классы на 2025/26 учебный год

Фото предоставлено Ломоносовской школой

Ломоносовская школа работает по развивающим учебным программам в соответствии с федеральными стандартами (ФГОС), но, в отличие от Лицея им. М. В. Ломоносова с более академическим подходом, делает акцент на каллиграфию, творчество, чтение и развитие эмоционального интеллекта.

С первого класса ученики изучают английский язык, а со второго класса добавляются IT-дисциплины. Важным приоритетом для школы также является развитие творческого мышления и лидерских качеств у детей при сохранении их психологического здоровья.

Мы гордимся индивидуальным подходом к каждой семье и ребёнку! Классы небольшие — до 15 человек, что способствует более глубокому погружению в материал. А профессиональные педагоги создают атмо­сферу поддержки, где каждый ученик может проявить свою индивидуальность.

В Ломоносовской школе большие светлые классы, библиотека, спортзал, ресторация — всё пространство помогает развитию учебных, спортивных и творческих способностей детей. Учебный день для начальной школы длится с 9:00 до 14:00, а «продлёнка» работает до 19:00, обеспечивая насыщенную воспитательную программу, прогулку и выполнение домашнего задания.

Мы продолжаем наши традиции качественного образования, мягкой концепции обучения в дружелюбной атмосфере, здорового питания и индивидуального подхода к ученикам.

С радостью приглашаем вас в нашу школу! Записывайтесь и приходите к нам на экскурсии, мы ответим на все ваши вопросы.

Адрес: г. Пермь, ул. Белинского, д. 7

Ждём ваших звонков: +7 (342) 247-22-77

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