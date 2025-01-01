«Учить скучно — не наш сценарий» Учредитель учебного центра «Современное образование» Марина Сорокина — об особенностях результативного обучения и о новых проектах Поделиться Твитнуть

— В чём секрет долголетнего интереса детей и родителей к обучению в вашем центре? Ведь «Современному образованию» исполнилось 30 лет!

— Ключевое слово — «интерес». Он двухсторонний. Нам, педагогам центра, самим интересно делать учебный процесс ярким, добрым, увлекательным. Вести каждого ребёнка к улучшению его личного результата. И дети, и родители ощущают это. Вот суть секрета.

Мы — дополнительное образование. Дети любого возраста приходят к нам после школьных уроков. Учить скучно — не наш сценарий. Учить с улыбкой, чтобы дети на каждое занятие шли с удовольствием, — вот наш выбор.

— Что вы делаете для этого?

— Очень много. Послушайте, как звучат темы наших педсоветов: «Наши уроки должны восхищать!», «Современное образование — территория человечности», «Как сделать образование радостным, добрым и результативным?».

Наши педагоги — команда. Мы обогащаем друг друга. Делимся опытом. Учимся друг у друга. Советуемся, ищем эффективные методические подходы.

Мы создаём атмосферу, в которой ребёнок спокоен, увлечён, свободен и, что очень важно, вовлечён в процесс в течение всего урока.

— Приведите в пример несколько фактов, которые характеризуют результативность выбранного вами педагогического ракурса.

— Ежегодно в наш центр приходит учиться всё больше школьников. В этом году их свыше 2000.

Итог экзаменов — 226 стобалль­ников! Из них 82 ученика на ЕГЭ и 144 школьника на ОГЭ получили максимальный балл. Цифры говорят сами за себя.

Часто дети после наших занятий говорят: «Я полюбил предмет!» Такие слова — подарок для учителя…

Фото: УЦ «Современное образование»

— Какие новшества ждут школьников в вашем центре?

— Новости отличные. Всё больше интереса вызывает у родителей наш образовательный проект «Январь». Мы открываем в нём предпринимательский 10-й класс и олимпиадный 5-й класс, с очень интересной и смелой программой.

Приглашаем заинтересованные семьи на индивидуальные экскурсионные встречи. Очень подробно обо всём расскажем. Запись по телефону +7 (342) 255-44-99.

— Как вы считаете, отменят ли ЕГЭ?

— Думаю, что нет. ЕГЭ — это прежде всего возможность для каждого ребёнка. Но что бы ни случилось в образовательном законодательстве, мы будем очень хорошо готовить к любому виду экзаменов. И продолжать учить детей с улыбкой и удовольствием!

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