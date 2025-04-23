Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» С нами небо В Перми открылась выставка легендарного фотографа Дмитрия Маркова Поделиться Твитнуть

Писать о творчестве Дмитрия Маркова, с одной стороны, очень легко: можно просто цитировать многочисленные восторженные отзывы видных деятелей культуры, и это будет большой и яркий текст; с другой стороны, это очень трудно, потому что всё уже сказано и найти новые слова для описания этого феномена практически невозможно. Одно понятно точно: выставка в Центре городской культуры доказывает, что творчество Маркова — это не просто сетевое явление; это что-то, перерастающее любые форматы и открывающее свои новые грани при каждой новой презентации.

Фото: Дмитрий Марков

Дмитрий Марков — фотохудожник, в творчестве которого примитивное становится изысканным, бесхитростное — многозначительным; то, что можно принять за «очернение реальности», у него превращается в поэтизацию этой самой реальности. Эти важнейшие свойства сказываются во всём, что касается Маркова, — начиная от технических особенностей съёмки и заканчивая не только смыслами произведений, но и самой жизнью их автора. Фотограф неосознанно, просто по велению всей органики своей личности, так жил и умер, что слился со своим творчеством в единый многообразный факт искусства.

Сейчас стало общим местом говорить, что Дмитрий Марков и его снимки — это не просто портрет России, это и есть Россия.

Среди представленных на выставке снимков есть много очень известных, буквально культовых, в том числе тот, что дал выставке название — «Седьмое небо» (0+): знаменитое фото с мальчиком, делающим сальто. Впрочем, названия снимков в экспозиции отсутствуют, как и этикетки вообще. Куратор Владислав Ефимов отказался от этого, предложив заодно новый порядок просмотра фотографий: изображения, известные по пролистыванию на экране телефона, он расположил в виде ленты, так что они выстроились в какое-то подобие дороги или жизненного пути и стали выглядеть, как непрерывная реальность за окном поезда — эта аналогия подчёркивается тем, что некоторые снимки из поезда и сделаны.

Фотографии Маркова безошибочно узнаваемы; есть несметное число его эпигонов, но никому пока не удалось выдать свои снимки за его работы. Он был не просто популярным автором сетевого контента, а большим профессионалом, и изобрёл собственную технологию съёмки: после того, как делалось множество репортажных фото на объектив мобильного телефона, начинался кропотливый выбор лучших кадров и их цифровая обработка, и только потом — публикация в Интернете. Техническое качество этих фотографий поражает не меньше, чем острый глаз фотографа, его эмоциональность, его умение видеть за обыденным обобщение, за неприглядным — силу и красоту.

Следующая ступень зрительского удивления — это колорит и композиция. Все фото бесспорно репортажные, но при этом каждый кадр выстроен как картина, как будто художник продумывал геометрию изображения, его ритм, смешивал краски на палитре. Он представляет собой тот высший тип художника, которому подчиняется сама природа и весь ход жизни: действительность сама складывается и композиционно, и колористически.

Наконец, содержание фотографий — главное удивление. О каждом кадре, представленном на выставке, можно написать большую статью, разбирая внешний и внутренний планы, прочитывая подтексты и коннотации и пытаясь понять, какие детали делают случайно под­смотренную сценку из жизни её развёрнутой метафорой.

Особо необходимо отметить, что трезвый, чуждый любой «красивизации» взгляд художника не лишён очень тёплого юмора. Взять хоть фото, где очень будничные, совершенно негламурные женщины вписались в силуэты цветов, изображённых на фасаде цветочного магазина, или кадр с уставшей корпулентной тётушкой, сидящей рядом с деревянным Горынычем в совершенно симметричной монстру позе; а знаменитое фото, где в церковные двери входит вереница монашек в чёрном, а выходит с другой стороны точно такая же вереница вполне светских женщин, вызывает у зрителя уже не улыбку, а смех.

Словом, эта выставка многослойна, она из тех, что становятся переживанием, длящимся долго после её просмотра.

Владислав Ефимов, куратор выставки «Седьмое небо»:

— Ясно, что во всех работах Маркова мы видим высокое мастерство фотографа, но это здесь не самое важное. Ценность художественного проекта не определяется умением строить кадр, выбирать натуру и подавать её в категориях «решающего момента». Классический концептуальный подход предполагает обращение к знанию, к исследовательскому методу, близкому научному. В работах же, которые мы видим на выставке «Седьмое небо», органично смешиваются техничность, свойственная концептуальной фотографии, и романтика надежды. Развитие цепочки волшебных событий невозможно без пристального взгляда фотографа: его дело заключается в чувстве времени, в точности наблюдения и фиксации окружающего мира. Но главное для автора — дать этому миру надежду, показать возможные пути его развития в простых переплетениях событий внутри его структуры. Фотографические события такого рода не бывают случайными, воля и усилия автора создают узор, своеобразную геометрию печали и радости.

Дмитрий Марков совершает путешествие, основная цель которого — поиск веры, которая противоречит любому научному методу и важность которой часто упускают холодные формалисты. Это вера в человека, в возможность его внутреннего развития вопреки обстоятельствам, навязанным реальностью. Художник сопереживает человеку, дополняет богатство мира своими работами, делает его открытым к изменениям, готовым к лучшей доле. Он назначает реальности качества, которые открывают дорогу к мечте каждого, к седьмому небу, где всех нас ждут радость и абсолютное совершенство.

Выставка в Центре городской культуры организована совместно с петербургскими галереями Anna Nova и PENNLAB. Пермь стала первым городом на большом выставочном маршруте; Дмитрий Марков много ездил, снимая нестоличную Россию, а сейчас эта Россия будет смотреть его работы. В галерее Anna Nova количество посетителей, пришедших «на Маркова», вчетверо превысило обычное, а в Перми желающих посетить вернисаж было столько, что пришлось повторить церемонию открытия выставки дважды.

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