Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура — всему голова Завершился цикл церемоний открытия Центров культуры Пермского края 2025 года Поделиться Твитнуть

Программа «Точка на карте. Точка интереса» открылась в Кудымкаре в рамках празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа

Евгений Бирюков

В воздухе чувствовалось приближение циклона; день 25 апреля в окрестностях Перми выдался пасмурным и прохладным, однако дождь, который с утра, казалось, зарядил надолго, прекратился как раз вовремя — к началу церемонии открытия программы «Юг — всему медь» в посёлке Юг.

На открытии, которое прошло в местном парке на берегу старинного пруда, танцевальные коллективы в единой пластической композиции представили юговскую историю: основание заводов по указу Василия Татищева в 1735 году, особенности жизни в заводском посёлке, быт рудокопов, заводских рабочих и углежогов… Представление шло на фоне замечательного видеоряда из исторических фотографий. Татищева они, понятное дело, не запечатлели, но старинный Юг на них предстал как живой. Юговские медеплавильные заводы — их было два — входили в десятку крупнейших в России, а юговская медь навсегда осталась в оградах петербургских садов, в колоколах столичных церквей, в тульском оружии и в огромном количестве монет, которые чеканили из неё на протяжении почти двух веков.

В посёлке есть крепкое креативное ядро во главе с директором школы, депутатом Думы Пермского муниципального округа Юлией Ветровой и учителем истории, местным энтузиастом-краеведом Евгением Волеговым; есть и собственные культурные, спортивные, социальные традиции; есть острое желание придумывать и творить.

Ключевые даты годовой программы «Юг — всему медь» обозначены на специальном стенде в парке.

В первую очередь непременно нужно побывать в посёлке 31 мая: здесь уже в четвёртый раз пройдёт семейный фестиваль «Велопритяжение» (0+) и в его рамках — цикл велоэкскурсий «Медная линия». Принять участие в велопрогулках планируют видные юговляне и руководство Пермского муниципального округа, включая его главу Ольгу Андрианову, которая пообещала прибыть в Юг на собственном велике.

Непременно стоит побывать в посёлке 20 сентября. В этот день в парке состоятся одновременно два фестиваля — кулинарный «Медный грош — лопай что хошь» (0+) и фестиваль рекрутской культуры (0+) с историческими реконструкциями.

И, разумеется, стоит поехать в Юг 6 декабря — на закрытие программы «Юг — всему медь» (0+), которое обещает быть не менее зрелищным и щедрым, чем открытие.

В промежутках между этими опорными точками уместится научная краеведческая конференция и конкурс краеведческих работ школьников, создание новых экскурсионных маршрутов и линейки сувениров, проект «Мода для завода» (6+), фестиваль-конкурс школьных театров (6+), молодёжные интеллектуальные игры «Огонь, воды и медные трубы» (12+), историческая выставка «Легенды юговских заводов» (0+) и серия художественных выставок уральских художников (0+), открытие новых арт-объектов и многое другое.

Это не просто набор событий, а стратегические инициативы: Юг расположен совсем рядом с краевым центром, в нём недавно отремонтировали дороги, и при правильном событийном наполнении он может стать привлекательной целью для одно- и двухдневных туристических поездок.

Ольга Андрианова, глава Пермского муниципального округа:

— Мы открываем очень важный проект. Юг — территория с большим туристическим потенциалом: за прошлый год посёлок уже посетили более 7000 туристов. Это направление для нас очень важное, будем его развивать: обновлять инфраструктуру, создавать новые арт-объекты, общественные пространства. Здесь живут неравнодушные люди, которые очень любят свою малую родину. Здешняя молодёжь участвует в нашем совете по туризму и помогает нам принимать правильные решения.

Марина Буховец, заместитель министра культуры Пермского края:

— Краевое министерство культуры высоко оценивает этот интересный проект, благодаря которому Юг стал Центром культуры Пермского края 2025 года. Событийная линейка очень насыщенная, события в ней — на любой вкус, каждый найдёт в ней что-то интересное.

Юг стал победителем конкурса «Пермский край — территория культуры» в группе, где собраны небольшие населённые пункты. В двух других группах церемонии открытия прошли ещё в марте.

Первой открылась программа «Точка на карте. Точка интереса» в Кудымкаре. Этот город завоевал звание Центра культуры Пермского края уже в третий раз, и к составлению программы её дирекция подошла с солидным опытом и большой квалификацией. События программы пройдут по всему округу-юбиляру: не только в городе, но и в сёлах Кува и Верх-Иньва, в деревнях Ваганова и Шадрина, в других обаятельных традиционных деревнях. Настоящие поклонники культурных приключений не должны пропустить фестиваль национальной кухни «Коми ели» (0+), фестиваль-конкурс народного танца «Туримоль» (0+), ночной творческий лагерь на берегу Иньвы в селе Кува (16+), ландшафтный музыкальный перформанс «Синва на Иньве» (6+) в селе Верх-Иньва.

«Точка на карте. Точка интереса» станет важной частью празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа, которое отмечается в нынешнем году. На заседании правительства Пермского края 16 января, где обсуждалась программа «Пермский край — территория культуры», губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул важность статуса Центра культуры этого года для Кудымкара.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Для Кудымкарского округа это тем более важно: в 2025 году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие. Программа мероприятий станет частью большой событийной линейки юбилейного года.

Об этом же говорит и глава краевого министерства культуры.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Статус Центра культуры Пермского края даст возможность подчеркнуть уникальную красоту и глубокий смысл коми-пермяцких традиций в современном прочтении.

Уже состоялась и церемония открытия в Верещагино, победившем в конкурсе с проектом «Нам по пути». Здесь среди прочих мероприя­тий запланированы музыкальный спектакль «Чемоданное настроение» (6+) с участием артистов оркестра и балета Пермского губернского оркестра, ночной перформанс у паровоза с участием молодёжной музыкальной группы АДД (16+), передвижная выставка лучших работ пленэра «Вылились краски на тёплый перрон» (0+), большой фестиваль детства и молока «Молоко пить — в единстве жить» (6+), фестиваль моды «ЧуМОДАн» (6+), литературный фестиваль «Попутчики» (6+) и много других событий.

Не случайно «Пермский край — территория культуры» — программа-долгожитель: она неоднократно доказала свою социальную и экономическую эффективность. За всё время работы программы около 60 территорий Прикамья получали почётное звание «Центр культуры Пермского края». На протяжении последних лет оператором программы является Пермский дом народного творчества «Губерния».

Татьяна Санникова, руководитель дирекции программы «Пермский край — территория культуры», генеральный директор ПДНТ «Губерния»:

— Министерство культуры Пермского края поддерживает проект «Пермский край — территория культуры» с 2007 года, и каждый год три территории, становясь Центрами культуры Пермского края, пытаются осознать себя по-новому, увидеть себя по-новому. Каждый победитель конкурса ищет свой путь, создаёт свой творческий костяк — режиссёров, сценаристов, на которых они могут опереться, находит новых партнёров. Каждый ставит собственные задачи. Каждая территория смотрит на себя свежим взглядом, настраивает собственную оптику и ищет возможности заявить о своих амбициях за внешним географическим контуром. От души желаю Центрам культуры этого года новых открытий.

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