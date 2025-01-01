Полина Путякова журналист Эхо кредитного бума Объём долгов, передаваемых коллекторам, увеличился на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество вакансий в сфере взыскания долгов за 2024 год удвоилось, а в первом квартале 2025 года спрос на специалистов в этой области вырос ещё на 25%. Об этом сообщают в SuperJob, «Работа.ру» и коллекторском агентстве «АБК». Эксперты объясняют эту динамику последствиями кредитного и ипотечного бума, которые привели к росту долговой нагрузки населения и увеличению просроченной задолженности.

Долги на поток

По данным руководителя Управления урегулирования ипотечных и корпоративных активов АО «Свой Банк» Александра Климкина, за последние два года объём долгов, передаваемых коллекторам, значительно вырос.

«В 2023 году их объём составил 1,2 млрд руб., а в 2024 году этот показатель увеличился более чем в три раза — до 3,9 млрд руб.», — отмечает эксперт.

Эта тенденция отражает усиление финансовой нагрузки на заёмщиков, что, в свою очередь, стимулирует кредиторов активнее привлекать профессиональных взыскателей.

В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отмечают, что ситуация на рынке взыскания находится в тренде рынка труда в целом, когда определённый кадровый голод испытывают все отрасли. Но, кроме этого, спрос на взыскателей связан и с изменением технологий работы: на протяжении последних периодов профессиональные коллекторские организации сконцентрированы на работе на досудебной стадии, делая акцент на индивидуальном подходе к каждому отдельному долгу.

В то же время не все эксперты согласны с тем, что речь идёт именно о росте спроса на коллекторские услуги. Причина глубже. Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов считает, что основная причина — увеличение объёма просроченной задолженности, которую кредиторы стремятся оперативно передать третьим лицам.

«Накопленный объём неплатежей за 12 месяцев 2024 года в целом по стране вырос на 109 млрд руб., по ипотеке — на 40 млрд руб.», — приводит он статистику.

В Пермском крае, по его словам, розничные банковские долги за год достигли 19 млрд руб., из них 1,3 млрд — ипотечные. Аксёнов подчёркивает, что банки, стремясь соблюдать нормативы и улучшать структуру баланса, регулярно продают портфели просроченных кредитов, что и стимулирует активность коллекторских агентств.

Ипотечный всплеск

Рост объёма долгов, передаваемых коллекторам, стал заметной тенденцией 2024 года. По данным пресс-службы НАПКА, объём закрытых сделок банковской цессии достиг 337,1 млрд руб.

Однако оценки динамики рынка взыскания среди экспертов варьируются. Заместитель генерального директора коллекторского агентства «АБК» Евгения Уткина отмечает значительный рост: по её данным, в 2024 году объём проданной банковской цессии увеличился на 40% по сравнению с 2023 годом. В то же время Денис Аксёнов предлагает более консервативную оценку, указывая, что до 1 сентября 2024 года рынок демонстрировал рост на 25%, но после повышения госпошлин в четвёртом квартале активность снизилась.

«Мы думаем, что рынок вырос не более чем на 10% в 2024 году», — говорит он.

Структура передаваемых долгов в 2024 году по-прежнему подтверждает доминирование беззалоговых кредитов. Как сообщают в НАПКА, основную долю составляют кредиты наличными (66,3%) и кредитные карты (25,3%). Особое внимание специалистов в 2024 году привлёк резкий рост доли ипотечных долгов. Как отмечает Александр Климкин, их доля в портфелях коллекторов увеличилась с 0,5 до 1,2%. Также эксперт указывает на рост объёма задолженности по другим продуктам, включая POS-кредиты, что обусловлено стремлением банков минимизировать затраты на взыскание.

Тренд на передачу «молодой» просрочки стал одной из ключевых особенностей 2024 года. Евгения Уткина подчёркивает, что в банковской цессии преобладают долги со сроком просрочки до одного года, а доля задолженности два года и более сокращается. Схожую тенденцию подтверждает пресс-служба НАПКА, уточняя, что более 40% долгов в 2023 году были проданы на сроке до одного года, в отличие от традиционных одного—двух лет.

По-прежнему основными кредиторами, передающими долги коллекторам, остаются банки и МФО, но их подходы различаются. Денис Аксёнов отмечает, что банки чаще продают долги, чем передают их по агентской схеме, особенно в сегменте потребительских кредитов и кредитных карт. МФО, напротив, активно используют цессию.

«Чаще всего переуступаются долги перед МФО, затем идут беззалоговые потребительские кредиты и кредитные карты, а залоговые кредиты, такие как автокредиты и ипотека, передаются реже», — поясняет Аксёнов.

По информации НАПКА, средняя сумма долга в портфеле достигла 212 тыс. руб. В свою очередь, Денис Аксёнов говорит, что средняя сумма займа, переуступаемая МФО, составляет 15—30 тыс. руб., а сами долги продаются меньшими пулами, что связано с высокой оборачиваемостью микрозаймов. Банковские потребительские кредиты, напротив, имеют более крупные суммы — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Как говорят в НАПКА, сначала профессиональные коллекторские организации работают с долгом на аутсорсинге, а затем происходит продажа. Этот двухэтапный подход позволяет банкам гибко управлять просрочкой, а ускорение продажи долгов на ранних сроках, как отмечают эксперты, усиливает активность рынка цессии.

Взыскание с человеческим лицом

С 1 февраля 2024 года требования к работе коллекторских агентств в России претерпели изменения, направленные на повышение прозрачности и защиту прав должников. На этом фоне основной акцент сместился на специалистов, способных вести деликатный диалог, сочетая навыки финансового консультирования и психологической поддержки.

Эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Александра Пожарская констатирует, что чаще всего должники обращаются по поводу некорректного взыскания со стороны МФО.

«Большие банки, как правило, работают самостоятельно или с крупными коллекторскими агентствами, или свои портфели продают крупным игрокам. Работа с добросовестными партнёрами — это вопрос репутации банков. У таких компаний технологии взаимодействия с гражданами отработаны лучше. Так что проблемная точка — это пока взыскатели-МФО», — говорит Александра Пожарская.

По её словам, основная часть нарушений при взыскании — это количество и частота звонков, а не угрозы жизни или здоровью.

В дальнейшем подходы к взаимодействию с должниками продолжат эволюционировать в сторону большей лояльности и персонализации, считают эксперты. В фокусе останется и этичность методов взыскания. Также одной из ключевых тенденций ближайших лет станет цифровизация процессов взыскания. Внедрение искусственного интеллекта и автоматизации, включая судебные процедуры и работу колл-центров, — такие инновации позволяют не только повысить эффективность, но и снизить операционные затраты, что особенно важно в условиях роста объёмов просрочки.

Наконец, рынок коллекторских услуг в 2025—2026 годах, вероятно, продолжит расти, поддерживаемый увеличением просроченной задолженности и изменением подходов к взысканию. Основными драйверами этого процесса станут ухудшение собираемости долгов и расширение кредитного портфеля физических лиц.

По словам Александра Климкина, сразу несколько факторов указывают на дальнейший рост передачи долгов коллекторским агентствам.

«Доля «плохих» долгов уже достигла 26% и продолжает увеличиваться, тогда как число неплательщиков выросло с 11 млн в 2022 году до 17,3 млн в 2024-м. С 2022 по 2024 год объём кредитного портфеля физических лиц увеличился с 25,2 трлн до 33,9 трлн руб.», — заключает эксперт.

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