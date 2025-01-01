Алина Наумова Тур в май Пермяки активно бронировали туры на поездки в майские праздники Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В марте 2025 года, по данным Отделения Банка России по Пермскому краю, в регионе, как и по всей России в целом, замедлился рост потребительской активности, особенно в сегменте непродовольственных товаров. Но на фоне укрепления рубля существенно вырос спрос на отдых — пермяки стали больше тратить средств на железнодорожные и авиабилеты, а также бронировать отели.

Туристические агентства, работающие в Перми, отмечают повышенный интерес пермяков к поездкам в период майских праздников. Некоторые туроператоры подчёркивают, что в основном спрос возникает на зарубежные поездки, предпочтительнее в страны с тёплым морем. Это, по словам представителей турагентства «Дом солнца», связано с укреплением рубля и упрощением визовых режимов.

В туристическом агентстве «Бутик путешествий» заметили, что в список мест, куда пермяки хотят отправиться в путешествие, традиционно входят Турция и Египет. Турагентство «Дом солнца» подчёркивает, что выбор этих стран обусловлен полюбившейся системой «всё включено».

Также «Дом солнца» среди популярных в майские праздники направлений отмечает Объединённые Арабские Эмираты, а именно города Дубай и Абу-Даби, где сочетается пляжный отдых и возможность сходить на шопинг. Кроме того, в список вошли Таиланд и Вьетнам. Как отмечают в агентстве, это «экзотические направления с богатой культурой и разно­образными экскурсионными программами». В перечень популярных стран для отдыха «на майские» вошла и Абхазия, а турагентство «Бутик путешествий» отметило активный спрос на туры в Китай.

По данным «Дома солнца», в настоящее время цены на зарубежный отдых для семьи с двумя детьми начинаются от 200 тыс. руб. В «Бутике путешествий» отметили, что, несмотря на выросший интерес к зарубежным поездкам, повышения стоимости туров нет: «Цены, наоборот, очень приятные».

В «Доме солнца» рассказали, что пермяки, предпочитающие отдых подешевле, активно путешествуют по России, в частности, многие забронировали путёвки в российские города на майские праздничные дни. Такую тенденцию заметили и в компании «А-ТУР». В турагентстве сообщили, что наиболее востребованным направлением стал Краснодарский край, от Сочи до Геленджика, — благодаря мягкому климату, развитой инфраструктуре и доступным ценам эти курорты остаются лидерами для пляжного и активного отдыха. Пермские туристы выбирают для себя и отдых на Северном Кавказе — в Дагестане и Минеральных Водах. Они привлекают туристов своими природными красотами и культурным наследием. Кроме того, в компании отметили интерес к отдыху на Алтае и озере Байкал.

«Любители природы отправляются в эти регионы для трекинга, сплавов и знакомства с уникальными ландшафтами», — подчеркнули в агентстве «А-ТУР».

Кроме того, представители «Бутика путешествий» отметили, что в топ направлений российских регионов для поездок в майские праздники вошли такие города, как Калининград и Санкт-Петербург. Спрос на эти города отмечает и турагентство «Дом солнца». Здесь добавили, что повышенный интерес к турам и отдыху у пермяков начался с января 2025 года. «Бутик путешествий» подчёркивает, что жители Прикамья в этом году стали не только активно бронировать путёвки на майские праздники, но и приобретать билеты для отдыха на период летних каникул и на следующий Новый год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.