Алёна Морозова Доступное пермское Пермский край наращивает объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции Поделиться Твитнуть

В последние годы в Прикамье наблюдается уверенный рост производства сельскохозяйственной продукции. Благоприятные условия для развития агропромышленного сектора в регионе создаются благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, своевременному доведению субсидий прикамским аграриям и увеличению площадей под посевы. В совокупности эти факторы позволяют сельхозтоваропроизводителям не только успешно реализовывать свою продукцию на уровне Пермского края, но и поставлять её в регионы России и за рубеж.

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В целом производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Прикамье занимаются около 230 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, более 1200 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 200 тыс. личных подсобных хозяйств, 28 предприятий по переработке молока, 27 — по переработке мяса и два предприятия мукомольно-крупяной отрасли.

В 2024 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 350,7 тыс. т, показав рост на 24,3% по сравнению с 2023 годом. Валовой надой молока достиг 543 тыс. т, превысив показатель предыдущего года на 2,2%.

В Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края отмечают стабильную положительную динамику по производству яиц — на протяжении последних нескольких лет регион входит в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе (ПФО). На данный момент уровень самообеспеченности куриным яйцом в Прикамье составляет 200%. В ведомстве добавили также, что еженедельно проходит мониторинг продуктов первой необходимости. По его результатам в регионе фиксируется стабильная ценовая ситуация, дефицита товаров первой необходимости не наблюдается.

Растущие показатели влияют и на увеличение объёмов экспорта со стороны аграриев региона. По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Анны Быковой, в 2024 году объём экспорта увеличился более чем на 20% по сравнению с 2023 годом и составил 32 млн долларов США. По итогам прошлого года по экспорту сельскохозяйственной продукции Прикамье заняло восьмое место среди регионов ПФО.

Главными направлениями для вывоза являются страны Евразийского экономического союза: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан и т. д. Основные экспортируемые товары — зерно, продукция масложировой отрасли, мясная и молочная продукция.

Так, например, по данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с 1 января по 4 декабря 2024 года из Прикамья в Узбекистан и Таджикистан было вывезено 371,4 т ржаной и пшеничной муки. С начала 2025 года 234 т семян пшеницы мягкой и 56 т овса отгружено с территории региона в Монголию.

Также с 1 января по 4 декабря прошлого года в Северную Македонию, Грузию, Монголию, Беларусь, Киргизию, Китай и Молдавию было отправлено 179,9 т продукции животного происхождения: мясо и мясопродукты, мёд, продукция пчеловодства, молочная продукция. При этом в ведомстве отмечают, что показатель превышает аналогичный период 2023 года на 40%, когда было вывезено 128,045 т. А в начале февраля текущего года специалисты управления проконтролировали первую в 2025 году отправку 19,5 т мороженых субпродуктов — куриного мяса халяль — в Республику Киргизию.

Отгружается за рубеж и другая продукция. Так, с 1 января по 18 марта 2025 года с территории региона в Германию отправлено 22 т семян льна продовольственного. А в прошлом году в Республике Узбекистан стали популярны пермские семена овощных культур для выращивания микрозелени: с 1 января по 12 декабря было экспортировано 124,28 кг семян овощных культур, в том числе салата, редиса, горчицы, брюквы, кресс-салата, индау, капусты краснокочанной.

Среди крупнейших экспортёров можно отметить компании «Амбер Пермалко», «Санфрут», «Тенториум», кондитерскую фабрику «Пермская». К ним присоединяются и не такие крупные игроки рынка. Так, например, в 2022 году победителем конкурса «Экспортёр года» в номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» стала научно-производственная компания «СмартГидроКомпани», предлагающая решения для выращивания микрозелени. Как рассказывает Telegram-канал «Клуб экспортёров Пермского края», она активно развивает экспортные направления, поставляя свою продукцию в том числе в Республику Беларусь и Республику Казахстан.

Вырасти в полтора раза

На круглом столе «Внешнеэкономическая деятельность в АПК», прошедшем в феврале в рамках выставки форума «Агротехнологии-2025», первый заместитель министра АПК Пермского края Алеся Киласония отметила, что перед регионом стоит важная задача по увеличению объёмов экспорта продукции АПК.

«К 2030 году ставим задачу увеличить показатель в полтора раза. Задача амбициозная, но она является и важнейшей точкой роста для Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Планируем увеличить экспортный потенциал Прикамья за счёт увеличения перечня экспортируемой продукции и расширения рынков сбыта», — сказала Алеся Киласония.

Анна Быкова подчеркнула, что Пермский край может стать важным экспортёром продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Это связано с ростом её потребления в соседних регионах и странах. Важно отметить, что Министерство агропромышленного комплекса Пермского края активно реализует меры поддержки для предприятий перерабатывающей промышленности», — объяснила министр.

Так, в 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей Прикамья будет направлено 3,05 млрд руб., из них 1,95 млрд руб. — из регионального бюджета. Большая часть будет направлена на поддержку животноводства (39%). Половина средств поступает аграриям до начала весенне-полевых работ.

Также в Прикамье сельхозтоваропроизводители могут получить различные виды грантов, субсидии на возмещение части затрат, понесённых в ходе создания, модернизации, расширения производства и других мероприя­тий, на первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.

По инициативе главы региона Дмитрия Махонина в Пермском крае действует программа льготного инвестиционного займа для субъектов МСП из сферы обрабатывающей промышленности и индустрии гостеприимства, к которой в 2024 году добавился льготный лизинг промышленного оборудования. Претендовать на получение льготного инвестиционного займа и льготного лизинга от АО «Микрофинансовая компания Пермского края» могут и сельхозпредприятия региона.

Кроме того, на федеральном уровне Российский экспортный центр запустил программу компенсации транспортных расходов, по которой аграриям могут возместить от 25 до 100% затрат на поставку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. А в конце 2024 года восемь заявленных от Прикамья проектов от представителей АПК региона получили федеральную поддержку на реализацию инвестпроектов — более 226 млн руб. Как сообщал в своём Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, среди них — расширение производства молочной продукции, закупка маркировочного оборудования и строительство новых ферм для содержания коров и телят.

Добавим также, что для поддержки местных производителей совместно с администрацией муниципальных образований Пермского края министерство АПК провело работу по предоставлению и оборудованию торговых мест физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством и реализующим продукцию собственного производства.

В целях поддержки доступности продукции региональных производителей в крае реализуется проект «Покупай пермское». В настоящее время в проекте принимают участие более 400 пермских производителей, совместно с которыми реализовано 14 выставочно-ярмарочных мероприятий и торгово-закупочных сессий, что позволяет повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке региона.

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