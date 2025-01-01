Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По главной улице с искусством В трёх выставочных пространствах на Комсомольском проспекте открылась аллея экспозиций в честь 80-летия Победы Поделиться Твитнуть

Александр Репин. «Небо над Камой»

Над названием выставочного променада ко Дню Победы авторы проекта во главе с директором галереи «Марис-Арт» Татьяной Пермяковой много думали, и несколько раз это название менялось. Долгое время главенствовал вариант «Я вернулся», поскольку все авторы представленных в экспозиции работ прошли войну благополучно, насколько это возможно, и вернулись домой, к родным. Однако ближе к открытию название заменили на симоновскую классику — «Я вернусь…» (0+).

В трёх пространствах — Центральном выставочном зале, «Других кругах» и «Марисе» — представлено творчество 15 художников, которые работали в Прикамье после возвращения с фронтов Великой Отечественной войны. Благодаря архивам Пермского отделения Союза художников удалось вспомнить всех: здесь и культовые фигуры вроде народного художника России Анатолия Тумбасова, визионера Александра Репина или всеми любимого Виктора Кузина, остававшегося нашим современником дольше прочих, и совершенно забытые имена вроде скульптора Леонида Дружинина.

Кстати, именно работа Дружинина, единственная во всей экспозиционной трилогии, посвящена собственно Великой Отечественной войне. Многофигурная композиция — эскиз памятника бойцам — демонстрируется в самом первом зале выставки; это единственное произведение искусства в этом помещении среди текстов о художниках. Бронзовая скульптура, установленная в центре зала, вводит зрителя в контекст выставки и говорит о том, что, проживи Дружинин побольше своих 40 лет, он мог бы стать очень успешным скульптором.

…А дальше и в Центральном выставочном зале, и в «Других кругах», и в «Марисе» — только мир, только красота. Огромное, подавляющее число выставленных здесь работ — пейзажи. «Я вернусь» — почти полностью выставка пейзажной живописи, в которой художники рассказывают о том, куда именно они стремились вернуться и вернулись.

Пейзажи здесь разные, в основном лирические, прикамские, но есть и производственные — не только от мастера этого жанра Виктора Кузина, но и от могучего соцреалиста Афанасия Трапезникова; есть и экзотика — например, дагестанские зарисовки акварелиста Ивана Борисова. Однако в чём бы ни состояла специфика каждой из картин, они все — абсолютный глоток чистого воздуха: невозможно здесь обойтись без этой избитой метафоры, которую произносит, пожалуй, каждый, кто заходит на выставку. Здесь действительно много воздуха, света, простора и любви.

Кураторы мастерски поработали над подборкой картин. Работы брались из самых разных источников — и из больших музейных коллекций, и от частных собирателей. Выбор был огромным, и получилась экспозиция, с одной стороны, художественно цельная, а с другой стороны, каждая вещь здесь наособицу, каждая достойна упоминания.

Невозможно пройти мимо великолепного пейзажа Александра Репина «Небо над Камой» из собрания Пермского краеведческого музея, в который как будто ныряешь с головой. Очевидно, что главный прикамский авангардист даже в ранний период своего творчества, ещё не отойдя от фигуративной живописи, уже стремился к обобщениям, к рискованным композициям и смелой геометрии.

В пространстве «Марис-Арт», где собраны преимущественно произведения из частных коллекций, находится другая картина Репина с бесхитростным названием «Уральский пейзаж», и это уже вовсе не фигуративная живопись: в напряжённой геометрической композиции в сложных серо-коричневых тонах трудно угадать, какой именно пейзаж изображён. Эта картина — из числа легендарных: именно она вызвала гнев партийного начальства, ставший причиной уничтожения единственной прижизненной выставки художника в 1976 году; выходит, не всё в экспозиции «Я вернусь…» так уж однозначно.

Среди особо заметных экспонатов и работы Степана и Елены Калюпановых. Впервые за многие годы на всеобщее обозрение выставлен триптих «Уральские мастера» из коллекции Пермской художественной галереи. Все творения легендарных эмальеров наперечёт, крупных выставочных работ сохранились единицы, а «Уральские мастера» — одна из самых серьёзных заявок в эстетике «живописной эмали», в которой работали авторы знаменитого панно «Наука».

«Я вернусь…» — это не только дань памяти военному поколению художников, но и в целом очень качественный срез живописи, которая ещё не разочаровалась в реализме, но уже задумывается о новых формах высказывания, уже напиталась импрессионистическими взглядами и техниками, а в содержательном плане сосредоточилась на идее оттепели — и политической, и идейной, и климатической тоже. Это очень весенняя выставка, какое бы время года ни живописали художники в своих картинах.

В качестве своеобразного комментария к основной массе работ выступает современное искусство: экспозиция дополнена работами скульпторов Рустама Исмагилова, Олега Филимонова и Анатолия Малиновского. Все они создают композиции из старого металла, причём в очень разных стилях, хотя все трое стремятся к созданию многозначительных, обобщённых образов. Между современным искусством и живописью советского времени возникают неожиданные переклички: так, композиция Анатолия Малиновского «Фабрика», созданная из стального лома и промышленного шлака, — это цитата из многочисленных индустриальных пейзажей с дымящимися трубами.

Интересно, что героем нескольких скульптур является само Время, как, например, в работе того же Малиновского «Колесо истории и времени поток» или в лаконичной скульптуре Олега Филимонова «Первый росток».

Брутальная, иногда нарочито жёсткая современная скульптура визуально контрастирует с жизнелюбивыми пейзажами, в которых оптимизм светится даже при изображении достаточно суровой реальности. Истолковывать этот контраст можно очень по-разному. Здесь, как говорится, истина в глазах смотрящего.

Для посещения трёх галерей не нужно покупать три билета, и даже один билет не нужен: проект «Я вернусь…» работает для зрителей бесплатно.

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