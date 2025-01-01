Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка военных лет и спектакли о войне Афиша на неделю 5–11 мая Поделиться Твитнуть

Киновстреча посвящена особенностям культурной жизни военных лет. В фойе кинотеатра медиапедагоги Пермской синематеки проведут экскурсию по выставке, подготовленной историческим парком «Россия — моя история» и посвящённой самым ярким культурным событиям в Молотове в период Великой Отечественной войны. На стендах можно проследить историю эвакуации в Молотов столичных писателей, композиторов, театральных деятелей. После экскурсии пройдет показ фильма «Эвакуационный роман» режиссёра Бориса Караджева о том, как в Молотов из уже практически блокированного фашистами Ленинграда были эвакуированы Кировский (ныне Мариинский) театр и Вагановское балетное училище. Тогда и начался этот эвакуационный роман, продолжающийся по сей день. После просмотра состоится обсуждение фильма.

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии квартет «Каравай» вместе с артисткой ТЮЗа Ириной Шишениной, солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым и солисткой Пермской филармонии Маргаритой Соснер подготовили театрализованную музыкальную программу, посвящённую фронтовым концертным бригадам, артистам и музыкантам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Среди героев спектакля — и великие деятели искусств вроде Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко, и пермские артисты. Прозвучат произведения Исаака Дунаевского, Никиты Богословского, Василия Соловьёва-Седого, Матвея Блантера и других авторов, старинные песни и романсы. Сценарист и режиссёр — Ксения Жаркова.

Театральная студия «Оперение. Соль» показывает спектакль по одноимённой книге Джона Бойна. История двух мальчиков времён Второй мировой войны — одно из самых пронзительных произведений о ценности человеческой жизни, о взаимопонимании, о добре и зле, о самых важных вопросах для каждого человека — любого возраста и в любую эпоху. События военного времени показаны глазами невинного, ничего не подозревающего о происходящем восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря Бруно. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря приводят к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Режиссёр спектакля — Сюзанна Калашниченко.

Театрализованный концерт посвящён памятным событиям Молотова времён Великой Отечественной войны. Тыловой город Молотов стал не только символом самоотверженного труда, но и местом, где дышат искусством, где каждый работает во благо Родины. Каждый эпизод концерта связан с разными фрагментами жизни Молотова: беспрерывным трудом на заводах, эвакуацией артистов ленинградского театра им. Кирова и становлением пермского балета, рабочими буднями фабрики Гознак. В концерте примут участие солисты Пермской оперы Алексей Герасимов и Эдуард Морозов, певица Анастасия Усольцева, коллективы Пермского дома народного творчества «Губерния», ансамбль танцев на колясках «Гротеск», ансамбль жестовой песни «Поющие руки», театр танца «Mix Modern», студенты Пермского института культуры.

Праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина под руководством Галины Токаревой и ансамбль солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет» подготовили программу популярных песен и мелодий военных и послевоенных лет. Прозвучат песни Александры Пахмутовой, Тихона Хренникова, Кирилла Молчанова, Яна Френкеля, Евгения Птичкина; русские народные песни в вокальной и инструментальной версиях; а также оркестровые произведения уральских и пермских композиторов Андрея Бызова, Михаила Кузнецова и Евгения Габова. Оба коллектива — участника концерта празднуют в этом году юбилеи: оркестру русских народных инструментов исполнится 40 лет, а «Хорус-квартету» — 25.

В авторском проекте солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой — концерт, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наталья Кириллова (сопрано), Екатерина Проценко (сопрано), Алексей Герасимов (баритон), Роман Исхаков (скрипка), Ксения Комарова (фортепиано) и Кристина Рассадникова (фортепиано) исполнят музыку композиторов 1940-х годов — вокальные и камерные инструментальные произведения Сергея Прокофьева, Николая Мясковского, Арама Хачатуряна, Николая Ракова, Николая Голованова и других советских композиторов.

Спектакль по пьесе Григория Горина в постановке Константина Яковлева. По городам с концертами кочует небольшая труппа: певица, аккомпаниатор, танцовщица, фокусник, автор скетчей и конферансье. Артисты ворчат, ссорятся, влюбляются, смеются, сплетничают, подкалывают друг друга — в общем, идёт нормальная жизнь, похожая на калейдоскоп. Но вдруг всё меняется: начинается война. Обстоятельства, в которые попадают актёры, экстремальны — труппа оказывается за линией фронта во вражеском плену. Каждому, и прежде всего конферансье, приходится пройти через испытания и искушения, ведь противник — немецкий офицер и тоже конферансье Отто — настоящий дьявол-искуситель.

Действие спектакля театра «Большая стирка» разворачивается в оккупированной немцами Праге во время Второй мировой войны. Пёс Брут — немецкая овчарка — живёт со своей хозяйкой, одинокой еврейкой. Нацистская администрация издает указ, запрещающий евреям держать домашних животных, и хозяйка вынуждена сдать свою собаку в приёмник для животных. Брут проходит выучку и определяется караульной собакой в концентрационный лагерь… Моноспектакль «Брут — история собаки» получил высшую награду на VI международном фестивале «МОНОfest», диплом лауреата I степени на фестивале «СВОЙ» в Екатеринбурге и диплом лауреата за лучшую мужскую роль на XV краевом фестивале-конкурсе «Волшебная кулиса». В 2020 году Александр Смирнов за моноспектакль «Брут — история собаки» получил премию Пермского края в сфере культуры и искусства. Режиссёр спектакля — Дмитрий Заболотских.

Музыкальный спектакль к 80-летию Победы и в дню рождения Булата Окуджавы. «Один солдат на свете жил» — это стихи и песни, дневниковые записи, воспоминания Булата Окуджавы в исполнении одного из самых популярных артистов Театра-Театра Альберта Макарова. Это камерный, очень личный разговор о войне, истинном человеческом подвиге и надежде. В стихах Окуджавы всегда были свет и надежда. Именно таким, пронизанным светом и жизнелюбием, получился авторский концерт Альберта Макарова. «Я с особой любовью отношусь к творчеству Булата Окуджавы. Меня всегда поражало, как, пройдя войну, пережив весь ужас той мясорубки, он смог сохранить человечность и создавать настолько чувственные, светлые стихи», — говорит артист.

Одно из величайших в мировой истории музыкальных произведений на военную тему, «Военный реквием» был написан британским композитором Бенджамином Бриттеном в 1961 — 1963 годах. Бриттен посвятил сочинение памяти своих друзей, погибших на фронтах. На вопрос о содержании «Военного реквиема» Бриттен ответил: «Я много думал о своих друзьях, погибших в двух мировых войнах... Я не стану утверждать, что это сочинение написано в героических тонах. В нём много сожалений по поводу ужасного прошлого, но именно поэтому Реквием обращен к будущему. Видя примеры ужасного прошлого, мы должны предотвратить такие катастрофы, какими являются войны». В основе либретто «Военного реквиема» лежат латинский текст заупокойной мессы и стихи английского поэта Первой мировой войны Уилфреда Оуэна. Исполняют оркестр и хор Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко, концертный хор Пермской хоровой капеллы мальчиков, солисты Зарина Абаева (сопрано), Борис Рудак (тенор) и Игорь Подоплелов (баритон), партия органа — Вера Грицай.

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