Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Музыка военных лет и спектакли о войне

Афиша на неделю 5–11 мая

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1

Киновстреча посвящена особенностям культурной жизни военных лет. В фойе кинотеатра медиапедагоги Пермской синематеки проведут экскурсию по выставке, подготовленной историческим парком «Россия — моя история» и посвящённой самым ярким культурным событиям в Молотове в период Великой Отечественной войны. На стендах можно проследить историю эвакуации в Молотов столичных писателей, композиторов, театральных деятелей. После экскурсии пройдет показ фильма «Эвакуационный роман» режиссёра Бориса Караджева о том, как в Молотов из уже практически блокированного фашистами Ленинграда были эвакуированы Кировский (ныне Мариинский) театр и Вагановское балетное училище. Тогда и начался этот эвакуационный роман, продолжающийся по сей день. После просмотра состоится обсуждение фильма.

2

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии квартет «Каравай» вместе с артисткой ТЮЗа Ириной Шишениной, солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым и солисткой Пермской филармонии Маргаритой Соснер подготовили театрализованную музыкальную программу, посвящённую фронтовым концертным бригадам, артистам и музыкантам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Среди героев спектакля — и великие деятели искусств вроде Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко, и пермские артисты. Прозвучат произведения Исаака Дунаевского, Никиты Богословского, Василия Соловьёва-Седого, Матвея Блантера и других авторов, старинные песни и романсы. Сценарист и режиссёр — Ксения Жаркова.

3

Театральная студия «Оперение. Соль» показывает спектакль по одноимённой книге Джона Бойна. История двух мальчиков времён Второй мировой войны — одно из самых пронзительных произведений о ценности человеческой жизни, о взаимопонимании, о добре и зле, о самых важных вопросах для каждого человека — любого возраста и в любую эпоху. События военного времени показаны глазами невинного, ничего не подозревающего о происходящем восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря Бруно. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря приводят к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Режиссёр спектакля — Сюзанна Калашниченко.

4

Театрализованный концерт посвящён памятным событиям Молотова времён Великой Отечественной войны. Тыловой город Молотов стал не только символом самоотверженного труда, но и местом, где дышат искусством, где каждый работает во благо Родины. Каждый эпизод концерта связан с разными фрагментами жизни Молотова: беспрерывным трудом на заводах, эвакуацией артистов ленинградского театра им. Кирова и становлением пермского балета, рабочими буднями фабрики Гознак. В концерте примут участие солисты Пермской оперы Алексей Герасимов и Эдуард Морозов, певица Анастасия Усольцева, коллективы Пермского дома народного творчества «Губерния», ансамбль танцев на колясках «Гротеск», ансамбль жестовой песни «Поющие руки», театр танца «Mix Modern», студенты Пермского института культуры.

5

Праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина под руководством Галины Токаревой и ансамбль солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет» подготовили программу популярных песен и мелодий военных и послевоенных лет. Прозвучат песни Александры Пахмутовой, Тихона Хренникова, Кирилла Молчанова, Яна Френкеля, Евгения Птичкина; русские народные песни в вокальной и инструментальной версиях; а также оркестровые произведения уральских и пермских композиторов Андрея Бызова, Михаила Кузнецова и Евгения Габова. Оба коллектива — участника концерта празднуют в этом году юбилеи: оркестру русских народных инструментов исполнится 40 лет, а «Хорус-квартету» — 25.

6

В авторском проекте солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой — концерт, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наталья Кириллова (сопрано), Екатерина Проценко (сопрано), Алексей Герасимов (баритон), Роман Исхаков (скрипка), Ксения Комарова (фортепиано) и Кристина Рассадникова (фортепиано) исполнят музыку композиторов 1940-х годов — вокальные и камерные инструментальные произведения Сергея Прокофьева, Николая Мясковского, Арама Хачатуряна, Николая Ракова, Николая Голованова и других советских композиторов.

7

Спектакль по пьесе Григория Горина в постановке Константина Яковлева. По городам с концертами кочует небольшая труппа: певица, аккомпаниатор, танцовщица, фокусник, автор скетчей и конферансье. Артисты ворчат, ссорятся, влюбляются, смеются, сплетничают, подкалывают друг друга — в общем, идёт нормальная жизнь, похожая на калейдоскоп. Но вдруг всё меняется: начинается война. Обстоятельства, в которые попадают актёры, экстремальны — труппа оказывается за линией фронта во вражеском плену. Каждому, и прежде всего конферансье, приходится пройти через испытания и искушения, ведь противник — немецкий офицер и тоже конферансье Отто — настоящий дьявол-искуситель.

8

Действие спектакля театра «Большая стирка» разворачивается в оккупированной немцами Праге во время Второй мировой войны. Пёс Брут — немецкая овчарка — живёт со своей хозяйкой, одинокой еврейкой. Нацистская администрация издает указ, запрещающий евреям держать домашних животных, и хозяйка вынуждена сдать свою собаку в приёмник для животных. Брут проходит выучку и определяется караульной собакой в концентрационный лагерь… Моноспектакль «Брут — история собаки» получил высшую награду на VI международном фестивале «МОНОfest», диплом лауреата I степени на фестивале «СВОЙ» в Екатеринбурге и диплом лауреата за лучшую мужскую роль на XV краевом фестивале-конкурсе «Волшебная кулиса». В 2020 году Александр Смирнов за моноспектакль «Брут — история собаки» получил премию Пермского края в сфере культуры и искусства. Режиссёр спектакля — Дмитрий Заболотских.

9

Музыкальный спектакль к 80-летию Победы и в дню рождения Булата Окуджавы. «Один солдат на свете жил» — это стихи и песни, дневниковые записи, воспоминания Булата Окуджавы в исполнении одного из самых популярных артистов Театра-Театра Альберта Макарова. Это камерный, очень личный разговор о войне, истинном человеческом подвиге и надежде. В стихах Окуджавы всегда были свет и надежда. Именно таким, пронизанным светом и жизнелюбием, получился авторский концерт Альберта Макарова. «Я с особой любовью отношусь к творчеству Булата Окуджавы. Меня всегда поражало, как, пройдя войну, пережив весь ужас той мясорубки, он смог сохранить человечность и создавать настолько чувственные, светлые стихи», — говорит артист.

10

Одно из величайших в мировой истории музыкальных произведений на военную тему, «Военный реквием» был написан британским композитором Бенджамином Бриттеном в 1961 — 1963 годах. Бриттен посвятил сочинение памяти своих друзей, погибших на фронтах. На вопрос о содержании «Военного реквиема» Бриттен ответил: «Я много думал о своих друзьях, погибших в двух мировых войнах... Я не стану утверждать, что это сочинение написано в героических тонах. В нём много сожалений по поводу ужасного прошлого, но именно поэтому Реквием обращен к будущему. Видя примеры ужасного прошлого, мы должны предотвратить такие катастрофы, какими являются войны». В основе либретто «Военного реквиема» лежат латинский текст заупокойной мессы и стихи английского поэта Первой мировой войны Уилфреда Оуэна. Исполняют оркестр и хор Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко, концертный хор Пермской хоровой капеллы мальчиков, солисты Зарина Абаева (сопрано), Борис Рудак (тенор) и Игорь Подоплелов (баритон), партия органа — Вера Грицай.

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