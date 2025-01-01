Реестр алиментщиков, борьба с мошенниками: что изменится в России в мае? В России появится реестр должников по алиментам Поделиться Твитнуть

В мае в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В частности, расширяются основания для признания иноагентами, усиливается контроль за ввозимой в Россию растительной продукцией. Подробности — в нашем материале.

Противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела России

Ужесточается уголовная ответственность за оказание помощи в исполнении решений международных организаций, в которых наша страна не участвует, если это делается из корыстных соображений или по найму, а также за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Имущество, полученное в результате таких деяний, будет подлежать конфискации. Также станет возможным проводить судебные разбирательства без участия подсудимого в отношении иностранных агентов и лиц, покинувших страну, если они совершили противоправные действия против России из-за границы по 20 уголовным статьям.

Расширяются основания для признания иноагентами

Иноагентами будут признаны лица, которые содействуют выполнению решений международных организаций, не включающих нашу страну; оказывают помощь иностранным государственным органам в действиях, угрожающих безопасности России; привлекают граждан, включая несовершеннолетних, к сбору информации в сфере военно-технической деятельности, которая может быть использована во вред нашей стране.

Контроль за ввозимой в Россию растительной продукцией

Проверка подкарантинной растительной продукции, предназначенной для ввоза в Россию, будет осуществляться до момента отгрузки, а в некоторых случаях — на местах ее выращивания. Для иностранных лабораторий, ответственных за выявление остатков пестицидов и агрохимикатов, вводится специальный аудит для подтверждения их квалификации. Список стран-экспортеров будет определен Правительством. Новый порядок не затронет государства — члены ЕАЭС. Контроль и аудит будут проводиться на основе двусторонних соглашений. Данный закон поможет защитить граждан от опасной продукции и ускорить поставки проверенных товаров.

Противодействие мошенникам

Кредитные учреждения должны создать документы, регулирующие порядок проведения мероприятий, направленных на предотвращение заключения договоров потребительского займа без согласия клиента. Вместо блокировки банковских карт банки смогут устанавливать лимиты на переводы (до 100 тысяч рублей в месяц) для клиентов, чьи данные находятся в базе ЦБ РФ и связаны с подозрительными операциями, при этом против них не должно быть возбуждено уголовное дело. Это нововведение окажет помощь людям, чьи данные были скомпрометированы и использованы мошенниками.

Реестр должников по алиментам

Информация о должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату или объявлены в розыск, будет собрана в отдельный реестр. Данные об исполнительных производствах, должники которых внесены в этот реестр, будут доступны для общего доступа до полного погашения долга. Для получения актуальных сведений о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов России будет сотрудничать с другими организациями через единую электронную систему.

Усиление защиты персональных данных

Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут определяться в зависимости от объема утечки. Для юридических лиц штрафы могут достигать 15 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрены оборотные штрафы до 3% от выручки. Также введут административную ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставлять государственные или муниципальные услуги, если гражданин отказывается проходить идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических данных.

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