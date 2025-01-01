Новые возможности для аграриев Прикамья Рост объёмов экспорта продукции агропромышленного комплекса региона составил 20% Поделиться Твитнуть

Пермский край обладает значительным аграрным потенциалом, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки предприятия-экспортёры успешно реализуют свою продукцию. Это создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса и увеличения объёмов экспорта.

На территории Прикамья, благодаря региональной поддержке, активно развиваются как растениеводство, так и животноводство. Наблюдается стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. Своевременное доведение мер поддержки аграриям, увеличение площадей под посевы способствует улучшению структуры производства.

Как сообщили в министерстве агропромышленного комплекса Прикамья, в 2024 году валовый надой молока составил 543 тыс. т — на 2,2% больше, чем в 2023 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2024 году показал рост на 24,3% в сравнении с предыдущим годом и составил 350,7 тыс. т.

Уровень самообеспеченности по яйцу в регионе составляет 200%. В ведомстве отмечают стабильную положительную динамику по производству яиц в Пермском крае — на протяжении последних нескольких лет по этому показателю Прикамье входит в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе.

Еженедельно осуществляется мониторинг продуктов первой необходимости. По его результатам в регионе ценовая ситуация стабильная, дефицита товаров первой необходимости не наблюдается.

«Несмотря на то, что Пермский край больше промышленный регион, где доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет чуть более 2% (это связано с неблагоприятными агроклиматическими почвенными условиями), недооценивать роль агропромышленного комплекса в экономике региона было бы неправильно. Он играет важную роль, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность, снабжает сырьём некоторые отрасли промышленности, создаёт рабочие места в тех территориях, в которых градообразующей базой выступает только сельское хозяйство, способствует развитию агротуризма», — объясняет Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь.

По итогам 2024 года Пермский край занял восьмое место по экспорту продукции АПК среди регионов ПФО. И это, по мнению эксперта, очень неплохой результат, поскольку другие регионы Приволжского федерального округа, например, Республики Татарстан и Башкортостан, характеризуются более благоприятными условиями для развития сельского хозяйства.

Основные экспортируемые товары — это зерно, продукция масложировой отрасли, мясная и молочная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова отмечает также, что из Пермского края на экспорт отправляют большой список продукции — это мука и продукты переработки, сырные продукты, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, сливочное масло.

«В 2024 году объём экспорта увеличился более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. По итогам прошлого года экспорт продукции составил 32 млн долларов США. Пермский край может стать важным экспортёром продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Это связано с ростом потребления их в соседних регионах и странах. Важно отметить, что министерство агропромышленного комплекса Пермского края активно реализует меры поддержки для предприятий перерабатывающей промышленности», — подчёркивает Анна Быкова.

Главными направлениями экспорта являются страны Евразийского экономического союза: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан и т.д.

Татьяна Букина отмечает также, что происходит замена экспортного европейского рынка азиатским регионом и государствами африканского континента. В целом, развитие экспорта — одно из приоритетных направлений, которое реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что перед предприятиями региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок, а также осуществлять поставки с дружественные страны.

Как рассказали в министерстве АПК региона, перед ведомством поставлена задача к 2030 году увеличить объём экспорта в полтора раза. В Прикамье реализуется целый комплекс мер поддержки аграриев. Так, в 2025 годы на поддержку сельхозпроизводителей будет направлено 3,05 млрд руб., из них 1,95 млрд руб. — из регионального бюджета. Большая часть — на поддержку животноводства (39%).

Также в Прикамье сельхозтоваропроизводители могут получить различные виды грантов, субсидии на возмещение части затрат, понесённых в ходе создания, модернизации, расширения производства и других мероприятиях, на первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.

Совместно с администрацией муниципальных образований Пермского края министерство провело работу по предоставлению и оборудованию торговых мест, физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством и реализующим продукцию собственного производства. В целях поддержки доступности продукции региональных производителей в крае реализуется проект «Покупай Пермское».

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