Как работают почта, МФЦ, поликлиники и ГАИ на майские «Новый компаньон» собрал полезную информацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой и на следующей неделе в связи с праздничными и выходными днями изменится работа многих служб и ведомств в Перми и Пермском крае. О том, по какому графику будут работать поликлиники, почтовые отделения, МЦФ и ГИБДД, читайте в материале «Нового компаньона».

Поликлиники

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края, во время праздничных и выходных дней изменится график работы медицинских учреждений.

Поликлиники будут вести приём 3 и 10 мая, однако 1, 2, 8 и 9 мая поликлиники будут закрыты для посещения. В то же время будет работать служба неотложной медицинской помощи — ежедневно с 8:00 до 24:00.

Во время работы поликлиник продолжится проведение диспансеризации взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, профилактические медосмотры и вакцинацию.

График работы стоматологических поликлиник в праздничные дни можно посмотреть по ссылке. В муниципалитетах график работы стоматологических кабинетов и поликлиник можно уточнить непосредственно в медучреждениях.

Стационары Прикамья продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад. В течение праздничных и выходных дней власти службы неотложной скорой медпомощи, травмпунктов и дежурных служб.

В нерабочие дни медучреждения продолжат оказание экстренной помощи.

В краевом минздраве отметили, что по всем вопросам о работе медучреждений в выходные и праздничные дни можно обратиться по номерам поликлиник по месту жительства.

Почтовые отделения

График работы почтовых отделений Пермского края изменится уже с 30 апреля: они закроются на час раньше.

Следующий день, 1 мая, станет первым выходным в череде праздничных дней для всех отделений Почты России в Прикамье. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с реготделением Соцфонда России.

Однако в пятницу, 2 мая, отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, рабочий день почтовых отделений сократится на один час, а 9 мая станет выходным для всех отделений. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику.

К своему обычному расписанию все почтовые отделения вернутся уже с 10 мая.

Уточнить актуальное график работы почтовых офисов и найти на карте ближайший из них можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Управления федеральной почтовой связи.

МФЦ

В этом году выходными для всех отделений МФЦ Пермского края будут дни 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. В предпраздничные дни, 30 апреля и 7 мая, обратиться за получением госуслуг можно в обычном режиме.

Всем жителям Пермского края, которые планировали посетить центр «Мои документы», в ведомстве советуют уточнять график работы конкретных отделений по тел. 8 800 23 43 275. Кроме того, работает предварительная запись на приём. Записаться можно с помощью мобильного приложения «МФЦ Пермь».

ГИБДД

Как рассказали в Госавтоинспекция Пермского края, в связи с длинными выходными, изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми.

Нерабочими днями станут 1,2,4,5,8 и 9 мая.

Отделения будут работать 3,6 и 7 мая с 08:00 до 17:00, а 10 мая с 08:00 до 15:45.

После 10 мая последуют ещё два нерабочих дня — 11 и 12 мая соответственно.

Чтобы избежать излишних неудобств, в ведомстве рекомендуют всем пермякам заранее спланировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через портал госуслуг.

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