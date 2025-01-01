В преддверии праздника День Победы стал одной из ключевых тем обсуждения на апрельском заседании Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы депутаты оценили работу мэрии по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, внесли поправки в бюджет краевой столицы и обсудили развитие Индустриального района. Также с ежегодными докладами перед думцами выступили уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко и прокурор Перми Егор Шмырин.

Юбилей Победы

Как рассказала заместитель главы Перми Екатерина Мальцева, в этом году в краевой столице запланировано более 160 праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 11 мая во всех районах города будут проходить концертные программы и тематические акции.

Основные мероприятия состоятся в течение двух дней, 8 и 9 мая. Празднование начнётся 8 мая в 12:00, когда к монументу «Героям фронта и тыла» торжественно возложат цветы и венки. Затем, в 16:00, состоится торжественное собрание общественности в ДК им. Солдатова. Вахту Памяти у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу 8 и 9 мая будут нести бойцы Юнармейского поста № 1.

Ключевые мероприятия в Перми запланированы на 9 мая. В 10:00 на Октябрьской площади начнётся торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Его смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Ветераны традиционно будут сидеть в первых рядах. Планируется также организовать прямую трансляцию Парада Победы на больших медиаэкранах на площади у Театра-Театра.

В торжественном прохождении войск будет задействовано 20 «коробок» военнослужащих, представителей силовых ведомств, учебных заведений. После них по Комсомольскому проспекту проедет более 30 единиц военной техники — современной и военных лет. Репетиции Парада будут проходить 4 и 7 мая.

После Парада Победы у Театра-Театра пермяков и гостей города ждёт концертная программа. Также выступления творческих коллективов запланированы на набережной Камы. Там же разместятся фотозоны, будут работать интерактивные площадки.

Помимо этого, впервые с 2022 года шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. Всего в этом году жителям Прикамья предлагается более 10 вариантов для почтения памяти героев в День Победы.

Юбилейный день завершит высотный фейерверк. Как ранее писал «Новый компаньон», его запустят в 23:00 с правого берега Камы. Он будет продолжаться 10 минут.

По словам заместителя председателя гордумы Максима Спиридонова, сейчас в Перми подготовка к главному празднику 2025 года, юбилею Великой Победы, идёт полным ходом: «Если говорить о депутатском корпусе, то в феврале и марте мы приняли важнейшее решение о присвоении ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звания «Почётный гражданин города Перми». И сейчас идёт процесс получения почётных знаков нашими уважаемыми ветеранами. Приводятся в порядок памятники, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. Их в городе 48. Кульминацией этих событий станет Парад 9 Мая».

Депутат думы Наталья Рослякова отметила, что в рамках празднования Дня Победы в Кировском районе откроется новый мемориал у «Памятника Алёши», внимание уделяется названию улиц Закамска.

«Это легендарные люди, герои нашей страны, Герои Советского Союза, люди, у которых ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена Победы, Звезды Победы. Также очень много провели конкурсов рисунков. Мы выставляем их в торговых центрах, в детской поликлинике, где размещается большая выставка — ребята рисуют обелиски нашего района», — поделилась депутат.

Бюджет растёт

Традиционно один из главных вопросов пленарки — городские финансы. Пермские думцы приняли поправки в бюджет на ближайшую трёхлетку, касающиеся увеличения налоговых и неналоговых доходов, в частности, в этом году на 869 млн руб., в 2026-м на 919,4 млн руб., а в 2027-м — на 992 млн руб. Эти средства направят на преображение городского пространства и улучшение качества жизни пермяков.

Например, в рамках подготовки к юбилею Победы 45 млн руб. выделят на реставрацию памятников «Бронекатер АК-454», «МиГ-21» и «Тыл — фронту». На капремонт школ в рамках реализации муниципальной программы «Доступное и качественное образование» — 584 млн руб.

Значительные средства, более 609 млн руб., городские власти направят на расселение пермяков из аварийного жилья. Дополнительные деньги в размере 62 млн руб. выделяются на дальнейшее обустройство набережной Камы — участок от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов.

Деньги выделят и на обустройство «Архиерейского подворья», строительство надземного пешеходного перехода у «Завода Шпагина», капремонт Сквера уральских добровольцев и фонтана в сквере.

Кроме того, нераспределённые остатки средств, поступивших в бюджет города безвозмездно от юридических лиц в 2024 году, предлагается направить на реализацию муниципальной программы «Доступное и качественное образование». Речь идёт о строительстве школы в Индустриальном районе на ул. Свиязева и о реконструкции здания школы по ул. Уральской, 110.

Во время обсуждения поправок в главный финансовый документ города первый заместитель спикера думы Наталья Мельник отметила, что бюджет растёт, и по доходам он составляет уже 59 млрд руб., по расходам — почти 63 млрд.

«В этот раз мы увеличиваем доходную часть бюджета на трехлётку на 2,7 млрд руб. по подоходному налогу. То есть основной источник дохода города Перми растёт, это нас очень радует», — сказала Мельник.

Развитие Индустриального района

В ходе пленарного заседания отдельно рассмотрели вопрос о деятельности администрации Индустриального района. С соответствующим докладом выступил глава района Алексей Полудницын, представив итоги работы и планы развития территории.

На сегодняшний день в районе живут более 168,3 тыс. человек. Здесь находятся крупнейшие предприятия краевой столицы.

Как рассказал Алексей Полудницын, с 2023 по 2024 год в районе были отремонтированы четыре участка: по ул. 9 Мая (от ш. Космонавтов до ул. Мира), ул. Геологов (от ул. Леонова до ул. Глинки), ул. Глинки (от ул. Геологов до ул. Свиязева) и ул. Леонова (от ул. Мира до ул. Рязанской).

В этом году ремонтные работы продолжатся на ул. Леонова — от ул. Рязанской до ул. Свиязева. На это выделят 77 млн руб. Планируется и благоустройство сквера на перекрёстке улиц Глинки и Геологов, ремонт пяти дворовых площадок и пяти контейнерных площадок для сбора мусора.

Сейчас в районе есть пять приоритетных проектов, которые власти должны реализовать в ближайшее время. Это новый футбольный манеж на ул. Чердынской, обустройство «Зелёного бульвара» на ул. Мира, открытие Центра молодёжной политики, обустройство парка «Патриот» и благоустройство территории у Андроновских прудов.

Во время обсуждения доклада депутат Василий Кузнецов спросил, на какой стадии находится реализация проекта «Футбол для всех», в рамках которого планируется строительство футбольного манежа на ул. Чердынской.

По словам Алексея Полудницына, работу на объекте ведёт частный инвестор, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Ранее возникли трудности с оформлением земельного участка. Кроме того, на этой территории есть сети, что влияет на скорость подготовки проекта.

Василий Кузнецов добавил, что депутаты вместе с жителями этой территории «годами боролись за то, чтобы снести рынок, который там находился, поскольку он был несанкционированным и находился на землях, принадлежащих Министерству обороны».

«Думаю, перспектива там одна. Мы эту часть района, как и многие другие, не только приведём в порядок, но и сделаем так, что она будет работать, прежде всего, на население нашего района, чтобы улучшить комфорт и качество жизни, потому что это главная задача и депутатов, и администрации района», — сказал депутат.

Алексей Полудницын пояснил, что все проекты выбраны не случайно. Они сохраняют свою актуальность, но реализуются постепенно, что позволяет грамотно распределить ресурсы.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что с интересом слушал доклад Алексея Полудницына о плюсах и проблемах, которые есть в районе.

«Пока команда работает, и хорошо. Понятно, что не всё сразу. Самое главное, что по тем приоритетным проектам, которые мы договорились выполнить, уже начата работа. Будем стараться, чтобы всё то, о чем мы договорились, было исполнено», — прокомментировал спикер думы.

Законность и соблюдение прав

Отдельно депутаты заслушали доклады прокурора краевой столицы Егора Шмырина и уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко об итогах 2024 года.

За прошлый год прокуратура Перми зафиксировала 14 тыс. нарушений и направила в суд 1,5 тыс. исков. К ответственности привлекли 3,7 тыс. лиц. По материалам прокуратуры возбуждено 107 уголовных дел.

Егор Шмырин отметил, что в Перми выросло число киберпреступлений: их удельный вес достиг уже 40%, при этом раскрывается лишь четверть.

В сфере мошенничества большинство преступления связано с такими направлениями, как демография, образование, благоустройство и развитие туризма. За год прокуратура выявила 127 нарушений законодательства. К ответственности привлекли 130 человек, было возбуждено пять уголовных дел, взыскано в доход государства 15 млн руб.

В целом же в городской прокуратуре отмечают сокращение уровня преступности.

В свою очередь, Игорь Сапко рассказал, что за год в аппарат его ведомства поступило 1436 обращений от пермяков.

По фактам нарушения социальных прав от пермяков было зарегистрировано 366 жалоб, при этом больше всего (48%) касалось нарушенных прав на жилище. Также поступали жалобы на нарушения в сфере социального обеспечения (27%), охраны здоровья и медпомощи (18%) и на защиту материнства и детства (7%).

Чаще всего пермяки жаловались на длительные сроки расселения из аварийного жилья, затягивание процедур признания домов аварийными и так далее.

Кроме этого, омбудсмен рассказал об отдельном блоке обращений от участников СВО и членов их семей. В адрес омбудсмена поступило 473 таких обращений. Они связаны с установлением местонахождения военнослужащих и возвращением их из плена, с предоставлением отпуска, получением денежного довольствия и соцвыплат, а также с оказанием медпомощи и проведением военно-врачебной комиссии.

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