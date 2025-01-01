Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые выставки в музее ПЕРММ, премьеры молодых театров и много музыки Афиша на неделю 28 апреля — 4 мая Поделиться Твитнуть

Инсталляция скульптора Рустама Исмагилова и архитектора Александра Леонова, посвященная лысьвенской каске СШ-40 (Стальной шлем) — легендарному защитному головному убору времён Великой Отечественной войны. Лысьвенский завод был единственным в России изготовителем стальных касок для Красной армии. Инсталляция изготовлена в виде стелы, в центре которой — увеличенная копия каски СШ-40. Подойдя ближе, зритель видит, как с помощью системы зеркал каска мультиплицируется во всех направлениях: стальных шлемов становится неисчислимо много, и они растворяются в бесконечности.

Двадцать пять живописных полотен молодых художников из 24 регионов Российской Федерации, которые были созданы в рамках арт-трека стратегической сессии «Молодёжь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Разбившись на команды, художники старались максимально ёмко представить свои регионы в визуальных образах. Так, Пермь предстаёт мистической территорией, в качестве главного символа которой — медведь в жертвенной позе из образов пермского звериного стиля. Выставка дополнена артефактами из коллекции музея ПЕРММ, а также авторскими экспозициями пермских художников Вячеслава Смирнова и Рустама Исмагилова.

Актрисы Театра-Театра Алиса Девятова и Евгения Созонова с командой непрофессиональных артистов из студии ArtFamily поставили спектакль-вербатим, основанный на записях подлинных разговоров попутчиков в поезде. Как известно, именно с попутчиками — незнакомыми людьми, с которыми вряд ли ещё когда-то доведётся увидеться, — мы особенно откровенны; с другой стороны, и приврать легче всего в разговоре с попутчиком: он ведь не сможет проверить услышанное на подлинность! Семь человек попадают в один вагон. Они движутся в одном направлении, и у каждого из них своя история, своё детство, первая любовь, мечты и надежды…

Олег и Наталья Бутман — звезды российского джаза, признанный брэнд на мировой джазовой сцене, члены Московского отделения Союза композиторов России, обладатели специальной премии журнала Billboard, послы российского джаза за рубежом. На их счету восемь сольных альбомов, четыре из которых — с авторской музыкой. Имя Олега Бутмана включено в американскую «Энциклопедию джаза», Олег и Наталья включены в российскую «Энциклопедию джаза» Владимира Фейертага. В Перми Олег и Наталья с квартетом исполнят хиты мирового джаза.

К 80-летию Победы — концерт из произведений Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра Пермской оперы под управлением Валерия Платонова. Лауреат международных конкурсов Станислав Корчагин исполнит сольную партию в Концерте № 2 для фортепиано с оркестром фа-мажор. Этот светлый, жизнерадостный концерт Шостакович посвятил сыну Максиму. Во втором отделении прозвучит Восьмая симфония Шостаковича — великая симфония военных лет, созданная всего за 40 дней летом 1943 года. Каждая часть в произведении глубоко трагична, и всё же в финале наступает лирическое просветление — будто после долгой, наполненной кошмарами ночи забрезжил рассвет.

Органист из Санкт-Петербурга, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий и певец Джозеф Лиа (баритон), уроженец Мальты, исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Франца Шуберта, Гаэтано Доницетти и других композиторов, а также неаполитанские песни. Джозеф Лиа — основатель и арт-директор Мальтийского Международного органного фестиваля, профессор Мальтийского университета. Даниэль Зарецкий — один из самых любимых пермяками органистов, постоянный участник органного фестиваля Пермской филармонии.

Спектакль по знаменитой повести Владимира Железникова поставил один из самых актуальных театральных коллективов региона — Пермский молодёжный театр. Режиссёр —художественный руководитель коллектива Илья Лямин. Повесть довольно старая, есть и известный фильм советского времени, однако тема буллинга в наши дни актуальна не меньше, а может быть, даже больше, чем полвека назад, и театр представляет собственное понимание этой проблемы. В провинциальную школу приходит новенькая ученица — Лена Бессольцева. Одноклассники дают понять, что презирают её, и только Дима Сомов оказывает новенькой поддержку…

Уже больше века люди во всём мире спорят о том, можно ли считать изображённый на холсте чёрный квадрат произведением искусства, и больше века не могут прийти к однозначному ответу. Всё ли, что называет себя искусством, им и является? Об этом в студии ток-шоу «Чёрный квадрат» будут рассуждать ведущий и его приглашённые гости: режиссёр, актриса и врач-психиатр. Каждый свидетель этого диалога, находящийся в зрительном зале, сможет высказать собственное мнение по этому вопросу.

В рамках всероссийской программы «Большие гастроли» в Перми выступит Театр имени Искандера — самый популярный абхазский русскоязычный театр со спектаклями, созданными приглашёнными режиссерами в разных стилистиках и эстетике. «Софичка» — рассказ о любви, верности и прощении, пронзительная история жизни простой абхазской девушки из села Чегем. «Отцы и дети» по повести Тургенева режиссёр Егор Раввинский поставил на основе инсценировки Адольфа Шапиро. «Пастух Махаз» — одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей, стала основой для высказывания о чести и долге, о непреложности традиций как основы жизни, об искупительной жертве во имя высшей правды, о том, какую силу имеет клятва, данная настоящим мужчиной.

В 2017 году на фестивале «Флаэртиана» фильм Евгения Ховаева получил приз зрительских симпатий. Герои фильма — четыре пианиста из разных стран. У них разные жизненные пути, но одна на всех любовь к музыке и общая цель: победить на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского. Главной героиней фильма стала музыка, тонко услышанная и мастерски выстроенная в единую драматургическую линию. Фильм снимался во время XV конкурса им. Чайковского, возможно, самого сильного в истории по уровню участников-пианистов. Знатоки и меломаны ещё долго обсуждали, почему Дмитрий Маслеев получил первую премию, а Люка Дебарг — только четвёртую; есть свои преданные поклонники и у Лукаса Генюшаса, и у Джорджа Ли… Именно эти четверо юношей, в наши дни уже ставшие легендарными пианистами, в фокусе авторов фильма.

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