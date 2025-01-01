Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выходные с Ингмаром Бергманом, Коко Шанель и Игорем Стравинским Афиша уикенда 25–27 апреля Поделиться Твитнуть

Любовь Малышева — представитель реалистичного направления в живописи, главная и любимая тема её творчества — пейзаж, в первую очередь, лирический. Почти все её пейзажи написаны с натуры, многие — результат честной борьбы художника со стихией. В экспозиции представлено более 50 живописных полотен, созданных за время многочисленных творческих путешествий по России. Пейзажи Любови Малышевой —это прославление живописных уголков родной страны, восхищение богатством и разнообразием сюжетов, относящихся как к смене ландшафтов, так и к смене времен года.

Познакомившись во время учёбы в Кунгурском художественном училище, Алексей и Елена создали семью и поселились в селе Красный Ясыл. Оба художника работают в стиле анималистики, стремящейся к натурализму, продолжая традиции знаменитых камнерезных промыслов Предуралья. В своём творчестве мастера используют мягкие и твёрдые поделочные камни: цветные гипсы, ангидрит, талькохлорит, яшму и змеевик. Помимо приемов традиционной резьбы, Елена и Алексей используют технику объёмной мозаики, соединяя в одной скульптуре детали, выточенные из различных по цвету и рисунку видов камня. В экспозиции представлено более 100 скульптур малых форм

Экспозиция представит более полусотни работ художницы в разных техниках и жанрах, выполненных за десятилетия разнообразной и плодотворной творческой деятельности. Изюминка графики Натальи Талавиры — великолепные и орнаментальные «кружевные» панно, выполненные с высочайшим уровнем детализации. Её работы отличают яркие образы и внимание к мельчайшим нюансам, многофигурные композиции и богатство элементов. Её мир полон цветов, сказочных птиц и животных. Часто в её работах природные компоненты переплетаются, повторяются, видоизменяются, складываясь в сложнейшие орнаменты. Помимо классической графики, в экспозиции представлены работы Натальи Талавира в авторской технике «текстильной формопластики» — многослойной живописи нитью.

Ингмар Бергман — одна из центральных фигур в истории мирового кинематографа. Его творчество наполнено метафизическим поиском, исследованием тем одиночества, смерти, веры и страха. Шведский классик театра и кинематографа, поэт отчаяния и поклонник красивых женщин, фантазёр, сумасброд, отшельник — слова «Ингмар Бергман» вмещают в себя множество разных смыслов. Даже спустя десятилетия его фильмы не утратили силы своих образов и универсальности высказывания. В рамках «Уикенда с Ингмаром Бергманом» будут показаны три великих фильма. «Седьмая печать» — картина о поиске человеком смысла собственного существования, которой Бергман заявил о себе как о большом авторе. «Персона» — камерная история о гранях человеческой личности, внешнем и внутреннем, истинном и фальшивом. «Земляничная поляна» — во многом автобиографическая картина, наполненная личными переживаниями и воспоминаниями режиссёра. На лекции кинокритика, исследователем кинематографа северных стран Анастасии Гончаровой «Ингмар Бергман: конфликт, катарсис и смехотерапия» речь пойдёт о сквозных мотивах творчества режиссёра, о тесной связи кино с его личной жизнью, о жанровом разнообразии и рабочем постоянстве.

Фольклористы считают, что сказки — это народная память о древних обрядах инициации, перехода из одного состояния в другое. Постановщики «Колобка» следуют этой традиции и задумали спектакль как философскую притчу для самых маленьких — о бесконечности жизни и цикличности морздания. Наталья Белоусова, режиссёр спектакля: «Для меня «Колобок» — это цикл жизни, который проходит человек, поэтому здесь возникла игра со сменой сезонов, где каждому персонажу соответствует своё время года. Действие сказки происходит за один день, но мы насытили его разными символами, чтобы история стала более универсальной и, может быть, чуточку философской». Визуальное решение постановки, основанной на фольклорных мотивах, обещает быть изящным и метафоричным. В «Колобке» будет много шуток, игровых ситуаций, лёгкости и смеха. История развернётся под аккомпанемент народных инструментов, частушечных ритмов и колыбельных напевов.

Очередной «Арт-ланч» с искусствоведом Ольгой Гусевой посвящён фламандскому искусству XVII века. Появившись в Италии в конце XVI века, искусство барокко быстро распространилось по территории Европы и обрело особую популярность во Фландрии. На лекции речь пойдёт о том, как сомнения в идеалах Возрождения, открытия Коперника и религиозные поиски сформировали эстетику фламандского барокко. Art Lunch — совместный проект Пермской галереи и кафе Lemon Tree: разговоры об искусстве разных стран и эпох легко и с юмором на примерах произведений мирового искусства из коллекции Пермской галереи.

Пермский кинорежиссёр Влад Кричфалуший и поэты Евгений Гусев и Игорь Ваньков представят реконструкцию поэтического слайд-фильма «В тени Кадриорга», созданного в 1981 году фотохудожником и будущим кинорежиссёром Павлом Печёнкиным и поэтами Виталием Кальпиди и Владиславом Дрожащих. Оригинальные слайды не сохранились, но сохранилась фонограмма поэмы «В тени Кадриорга», которую и использовали при подготовке своего спектакля молодые пермские авторы. Выбранная технология создания видеоряда отличается от исконной, но видео обещает быть таким же зрелищным и необычным, как и в 1980-е годы.

Камерный концерт для тех, кто помогает спасти жаб в период миграции, а также тех, кто готов поддержать экоактивистов материально. Место благотворительной акции неизвестно: организаторы вышлют координаты точки сбора лично каждому донатору. Необходимо написать в соответствующей группе ВКонтакте «Хочу на концерт для жаб», перечислить стоимость билета, и после этого желающим будут сообщены все детали. Волонтёры, которые дежурят на миграционном пути жаб и транспортируют их к Жабьему озеру, посещают событие бесплатно. Программа начнётся с прогулки-экскурсии вдоль Егошихи в сопровождении экоактивистки Надежды Баглей. Обещано много интересной информации о реке и её обитателях. Участникам рекомендуется взять с собой перчатки и ведёрки, потому что встреченные экскурсантами жабы будут эвакуироваться. После часовой экскурсии состоится чаепитие и концерт пермских музыкантов во главе с Алёной Даниловой (флейта).

Новая работа Люка Бессона, снятая на iPhone во время пандемии, предлагает зрителю нестандартный взгляд на внутренние конфликты современного человека. Главный герой Джон — классический пример взрослого, утратившего связь со своим внутренним ребёнком. Погрязший в монотонной офисной жизни, он функционирует, но не живёт по-настоящему. Встреча с Джун — яркой, импульсивной женщиной — становится катализатором внутренней трансформации, возрождая подавленную часть его личности. После просмотра состоится дискуссия, которую проведут Ольга Романова (психолог для детей и взрослых) и Татьяна Смирнова (гештальт-терапевт, семейный психолог). Они помогут исследовать многослойную психологическую структуру фильма и проанализировать, как режиссёрские приёмы Бессона отражают внутренние процессы главного героя.

«Триумф» запускает новый образовательный проект — «Арт-лекторий», в котором приглашённые лекторы будут рассказывать об истории музыки, театра, моды. Первая лекция проекта — «Стравинский и Шанель: союз музыки и моды» (12+), о том, как мода повлияла на музыку и как музыка, в свою очередь, повлияла на моду. Прочитает лекцию Виктория Кожевникова — лектор-музыковед из Нижнего Новгорода, участница образовательной программы Дягилевского фестиваля, победитель III сезона Всероссийского конкурса «Лига лекторов», лектор проектов «Усадьбы Москвы» и «Музыкальная среда в Доме архитектора». В тот же день зрители киноклуба посмотрят французский фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский» и обсудят его с Викторией Кожевниковой и дизайнером одежды Алёной Модной.

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