Возвращение в детство В Перми состоялись «Космические Игры победителей» Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Кобелева

Фонд «Берегиня»

В Перми прошли VII «Игры победителей». Ребята, поборовшие онкологические заболевания, собрались на манеже СК им. В.П. Сухарева, где соревновались по шести видам спорта. Ежегодно спортивный праздник для детей организует благотворительный фонд «Берегиня».

Звуки картонных «шумелок» болельщиков, подбадривающие выкрики и счастливые улыбки на детских лицах — в СК им. Сухарева в Перми вновь встретились ребята, которым удалось когда-то побороть коварную болезнь — рак.

«Нам уже предлагали участвовать в этом событии, но были ограничения. Сейчас ребенку уже можно находиться в больших коллективах, и мы стараемся максимально социализировать его, — рассказывает мама участника игр Анастасия Гущина, — Основное лечение мы проходили не в Перми, поэтому наши первые игры стали ещё и поводом познакомиться с такими же семьями. Когда привык жить в вакууме, выходы в такую поддерживающую и понимающую среду очень ценны».

Гриша Гущин из Перми заболел лейкозом в четыре года и только сейчас возвращается к полноценному детству. А Миша Масленников два года находился на лечении в детском онкогемалогическом центре краевой больницы, причиной тому стал рак головного мозга. Без последствий для здоровья не обошлось, но каждый год Миша и его мама приезжают на «Игры победителей».

«Для нас это каждый раз целое событие. Много ребят, много знакомых, с кем мы лежали в больнице. Дети выросли, дети здоровы. И это их достижение, достижение мам, пап, врачей. Мы радуемся за детей, поэтому находиться здесь для нас просто счастье», — поделилась мама Миши Марина Масленникова.

Фото: Светлана Ермакова

Фонд «Берегиня»

Игры 2025 года собрали порядка 50 детей из 17 городов и сёл Пермского края. Впервые праздник был тематическим: оформление площадки, шоу-программа и даже названия соревнований были посвящены космосу. Ребята соревновались в беге по Млечному пути, ходьбе по звёздам, настольному теннису «Перебрось Меркурий», в стрельбе в «Звёздном тире» и «Межгалактическом футболе». Большую поддержку участникам игр оказали профессиональные спортивные клубы Перми.

Фото: Светлана Ермакова

Фонд «Берегиня»

Не просто поддерживать уровень мероприятия, но делать его еще масштабнее и ярче, из года в год помогает генеральный партнёр «Игр победителей» — компания «Метафракс Кемикалс».

«Мы вместе с «Берегиней», потому что это про будущее. Идеология «Метафракса» заключается в ключевой фразе: «В основании будущего». А что как не здоровье, дети, их благополучие, высокое качество медицины — наше будущее? Благотворительные фонды — не просто партнёры, это наши друзья, о которых мы рассказываем и в других регионах, и в столице нашей Родины. И очень ценно, что наша управляющая компания «Росхим» поддерживает такие меценатские инициативы. В этом содружестве рождаются и развиваются такие проекты как «Игры победителей», — прокомментировала директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова.

В благотворительном фонде «Берегиня» игры называют важным вдохновляющим проектом.

Фото: Светлана Ермакова

Фонд «Берегиня»

«Эти игры — доказательство того, что дети выздоравливают, побеждают онкологию, и возвращаются к своему обычному детству. Для нас очень важно чтобы ребята на играх, прежде всего, смогли преодолеть себя, чтобы их близкие видели, на что они способны, даже после перенесённого заболевания. Важно, чтобы зрители приходили и поддерживали ребят. Это вселяет в них веру в себя и надежду на будущее», — рассказала директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

По итогам игр традиционно награду получает каждый участник. Организаторы, тем временем, сообщают, что уже в следующем году «Игры победителей» могут стать межрегиональным проектом.





Фото: Алёна Кобелева

Фонд «Берегиня»

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