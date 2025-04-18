Алёна Бронникова «Инвестиции в обучение дают быструю отдачу» Генеральный директор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников — о роли и особенностях обучения на производстве и о том, как это помогает повысить эффективность предприятия Поделиться Твитнуть

Обучение сотрудников в учебном классе

— Дмитрий Владимирович, КЗМС является одним из крупнейших предприятий по производству металлических и синтетических сеток. Как удаётся не сбавлять обороты и наращивать эффективность в условиях острой нехватки кадров на рынке труда?

— Краснокамский завод металлических сеток — уникальный случай. Наше оборудование для производства металлических сеток не имеет аналогов в России, а значит, в колледжах нет учебных программ, а на рынке нет готовых специалистов.

Мы создали собственную «школу мастеров» по принципу цеховых школ XVIII века, но с цифровыми технологиями. Как это работает? На КЗМС выстроена четырёхступенчатая система обучения. Сначала проводится отбор кандидатов: 80% составляют выпускники технических училищ, 20% — переквалифицирующиеся специалисты. Будущие специалисты в течение двух недель проходят обучение по безопасности и основам производства, как в школах фабрично-заводского ученичества 1930-х годов.

Затем в течение месяца ведётся работа с наставником (один наставник на двоих учеников). После этого в течение пяти месяцев работа выполняется самостоя­тельно, под контролем мастера. Четвёртая ступень — пожизненное повышение квалификации, как в системе кайдзен. Уровень компетенций работника оценивается по матрице навыков. Периодичность оценки вновь принятого работника: в первые пять дней после трудоустройства, после сдачи квалификационного экзамена и далее раз в год. Также существует дополнительная оценка сотрудников, которые работают на предприятии длительное время, она производится в случае повышения в должности или при длительном отсутствии сотрудника на рабочем месте. Данный метод оценки показывает проблемные места в трудовых функциях. По результатам оценки навыков составляется план обучения работника на предстоящий год.

Приведу пример. Молодой сшивальщик синтетических сеток Елизавета К. за пять месяцев прошла путь от стажёра до сшивальщика третьего разряда. Её наставник Наталья К., которая имеет стаж работы более 20 лет, использовала метод «трёх показов», как в японской концепции TPM: «я показываю — ты наблюдаешь», «делаем вместе» и «ты делаешь — я контролирую».

— Как эти программы помогают повысить эффективность работы предприятия? Можете поделиться наиболее яркими результатами?

— Наш опыт является подтверждением того, что инвестиции в обучение дают быструю отдачу. По итогам 2023 года на КЗМС время переналадки оборудования сократилось с четырёх до двух недель, что позволяет экономить до 17 млн руб. в год. Брак на одном из участков снизился с 5,7 до 0%, а это до 5,5 млн руб. экономии для всего предприятия.

Приведу ещё один пример. Каждый месяц сотрудникам участка готовой продукции периодически приходилось задерживаться после окончания рабочего дня для упаковки сеток и их отгрузки. Отгрузка производилась несвоевременно, а порой затягивалась до самого утра.

С использованием принципов и инструментов бережливого производства были разработаны и осуществлены мероприятия по устранению проблем на участке.

После стандартизации процесса были достигнуты следующие результаты:

продолжительность изготовления ящика в среднем сократилась на 23%, а данную работу теперь выполняют два человека вместо трёх;

время упаковки сетки в ящик снизилось на 60%;

продолжительность подготовки и формирования документов отгрузки сократилась на 42%.

Внедрение системы бережливого производства позволило существенно сократить сроки отгрузки готовой продукции, а высвободившихся работников отправить на освоение второй профессии.

Участок тканого шва. Работа сшивальщицы

Улучшились и кадровые показатели. Текучесть кадров среди прошедших обучение составила 3,7%, в то время как по отрасли в целом этот показатель составляет 22%. Большая часть «выпускников» программы (87%) достигают третьего разряда всего за шесть месяцев.

— Одним из способов повышения производительности предприятий, особенно при дефиците кадров, является также модернизация оборудования?

— Это отдельная тема. Производительность новых станков в четыре—шесть раз выше, чем у старого оборудования. Но без системы управления и без системы подготовки персонала новое оборудование не получится вывести на показатели максимальной производительности. Поэтому первична система управления, модернизация — естественный следующий шаг.

— Вы рассказали о системе обучения на производстве, выстроенной на КЗМС, можете дать определение этому понятию? Какова его роль и в чём его особенности?

— Обучение на производстве — это не просто «курсы на рабочем месте». Это проверенная столетия­ми система превращения новичка в профессионала. На КЗМС мы используем все преимущества этого подхода и применяем обучение прямо в процессе. Теория без практики здесь бесполезна — как струны без скрипки. В Японии на Toyota действует правило: «Один день теории = 10 дней практики». Результат — трёхкратное превосходство в производительности над средними российскими заводами.

Мы прекрасно знаем, что японцы учились в том числе и у советской школы НОТ (научной организации труда). Вспомните советские учебно-производственные комбинаты (УПК) 1980-х годов: школьники параллельно с теорией осваивали реальные профессии на заводах. В СССР готовили до 1,5 млн квалифицированных рабочих ежегодно.

Особенно ярко эффективность такого подхода проявилась в военные годы. В 1941—1945 годах на заводах Урала, в том числе и в Перми, действовала система «один станок — один мастер — три ученика». Благодаря этому время подготовки токаря сокращалось с двух лет до трёх—шести месяцев, каждый третий рабочий оборонных заводов был вчерашним школьником, на Челябинском тракторном заводе за 1942 год производительность труда выросла на 40%.

Сегодня, когда технологии меняются быстрее учебных программ, такой подход актуален как никогда. Современный фрезеровщик или оператор ЧПУ, ткацкого станка должен разбираться в материалах, как инженер, в оборудовании — как техник, в цифровых системах — как программист.

Опыт КЗМС доказывает, что лучшая инвестиция — вклад в людей. Как говорил Генри Форд: «Единственная вещь, которая становится дороже, когда её делят, — это знания».

— Как можно решить проблему кадрового голода на пермских предприятиях?

— Пермские предприятия могли бы создать консорциум по подготовке кадров — как сделали в 1941 году, когда за шесть месяцев подготовили 150 000 рабочих для «оборонки». История повторяется: сегодня нам снова нужен промышленный прорыв. И начинаться он должен с постановки управленческой задачи, вовлечения руководителей и собственников, а продолжаться — у станка в реальном производстве.

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