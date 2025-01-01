Застройка в гармонии с городом Строительная группа «Развитие» продолжает реализацию проекта комплексного развития территории на улице Плеханова в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: министерство по управлению имуществом Пермского края

Напомним, Градсовет Пермского края единогласно одобрил архитектурную концепцию застройки территории. Отмечалось, что разработчики провели инсоляционный тест, который показал оптимальную этажность домов — от четырёх до 12 этажей. В результате застройка получится очень оригинальной — дома расположатся террасами, что обеспечит хорошую освещённость всех помещений.

Несмотря на сложность проекта, которая обусловлена хаотичной существующей застройкой и находящейся рядом долиной реки Данилихи, архитекторам удалось создать проект, гармонично сочетающий все особенности территории. Поскольку зона КРТ находится с двух сторон улицы, концепция предполагает создание двух зон: с одной стороны — зоны «Лес», с другой — «Луг».

«Создатели проекта связали между собой всё: и разноэтажность, и инсоляцию с индивидуальной планировкой. Концептом дизайн-кода своих дворов — «Луг» и «Лес» — они соединились с долинами малых рек», — отмечала на заседании градсовета директор Института территориального планирования Елена Ермолина.

В зоне КРТ будет построено девять домов, общая площадь жилой застройки составит 27 тыс. кв. м. В домах будет построено 466 квартир, в том числе двухэтажные, с террасами, с открытыми и закрытыми лоджиями, а также помещения под коммерческие объекты общей площадью 1,7 тыс. кв. м. Подземная парковка рассчитана на 159 машино-мест, ещё 25 мест будет организовано на наземной. Предусмотрен детский сад на 51 место.

Дмитрий Большаков, руководитель проекта СГ «Развитие»:

— Для нас проект КРТ на улице Плеханова — это возможность применить в одной территории новые концепции и подходы. Результатом реализации проекта должно стать повышение качества жизни людей в этом микрорайоне, а также заметное улучшение архитектурного облика территории.

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