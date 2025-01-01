Кадры на перспективу Система профессионального образования в Пермском крае полностью отвечает потребностям рынка труда Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Власти Прикамья при поддержке Министерства труда РФ ведут планомерную работу по созданию в регионе новых рабочих мест. По нацпроекту «Демография» за пять лет в Пермском крае получили профессиональное образование и повысили свою квалификацию более 13 тыс. человек.

Так, по проекту Минтруда РФ в 2023 году Пермский край получил 269 млн руб. из федерального бюджета и в числе первых 17 регионов страны запустил работу кадровых центров «Работа России»: в территориях края открылись 42 современных офиса, обновилась инфраструктура Центра занятости населения. По сравнению с 2020 годом уровень безработицы в Прикамье сократился в три раза: с 5,7 до 1,8%. При этом годовой оборот вакансий за этот же период увеличился в 1,7 раз и достиг 177,3 тыс. предложений на рынке труда — это стало возможным благодаря развитию цифрового сервиса «Работа России».

С 2025 года стартовал новый национальный проект «Кадры», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, по программе трудовой мобильности регион получит федеральную поддержку в 225 тыс. руб. на каждого переехавшего в Прикамье работника — в этом проекте участвуют 30 предприятий Пермского края. Кроме того, почти 2 тыс. жителей региона, в том числе участники СВО и члены их семей, пройдут обучение по востребованным профессиям. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса из федерального бюджета выделяется 57,5 млн руб. на укрепление кадрового потенциала в рамках программы обучения своих сотрудников.

Отметим, что поддержка трудового потенциала участников СВО является одним из приоритетов в работе краевого правительства, Фонда «Защитники Отечества», общественных организаций, работодателей. Им оказывается помощь в переобучении и трудоустройстве, запущены уникальная образовательная программа «СВОё дело» и региональная программа развития «Герои Прикамья», действуют льготные займы под 1% годовых на развитие бизнеса и другие цели.

Ведётся работа и на перспективу. В ходе всероссийского опроса более 3,5 тыс. работодателей Пермского края заявили о кадровой потребности, которая к 2030 году может составить 40 тыс. человек. Спрос на рабочие профессии составит 73%.

По данным пресс-службы краевого правительства, на данный момент система профессионального образования в Прикамье полностью отвечает потребностям рынка труда. С 2021 года контрольные цифры приёма в 77 работающих на территории региона учреждений СПО увеличились на 2135 мест и составили 18 355 мест. Адресной профессиональной подготовкой будущих специалистов занимаются 12 кластеров, созданных по программе «Профессионалитет» и объединяющих 45 колледжей и почти 9 тыс. студентов.

Школы Прикамья совместно со своими индустриальными партнёрами открывают профильные классы в самых разных направлениях, идёт реализация проекта «Первая профессия». В рамках нацпроекта «Образование» в Пермском крае действуют 135 центров образования «Точка роста», центры «ИТ-куб», детский технопарк «Кванториум. Фотоника», школьные и мобильные кванториумы. При учреждениях СПО возрождаются учебно-производственные комплексы, а с 2022 года действует новый региональный проект «Профильные школы в вузах», показавший свою эффективность — в 2024 году более 80% выпускников школы при ПНИПУ поступили в Пермский политех.

Свыше 5 тыс. старшеклассников из Пермского края и ещё 24 регионов России с 2021 года охватил краевой проект по профильному образованию «Открытый университет».

Повышению престижа рабочих профессий в регионе уделяется самое пристальное внимание, Пермский край принимает участие во всех федеральных проектах и находит поддержку собственных инициатив. Так, в выходные в Прикамье завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, которую посетили более 7 тыс. жителей региона.

«Пермский край развивается благодаря нашим промышленным предприятиям. Он занимает лидирующие позиции в стране по количеству высокотехнологичных рабочих мест в робототехнике, машиностроении, информационных технологиях и других областях. К нам приезжают студенты со всей страны, чтобы получать современное образование. Прикамье входит в тройку лидеров по количеству научных исследовательских университетов. И этим мы тоже можем гордиться. Всё это означает, что вы можете найти себе достойную профессию и работу в разных отраслях. Наши предприятия ждут молодых амбициозных людей», — обратился к участникам ярмарки губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Кроме того, с 15 мая по 15 августа на ВДНХ в Москве будет проходить выставка трудовых династий регионов, где свою экспозицию представит и Пермский край. А с 24 по 26 сентября на площадке Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова в столице региона состоится федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».





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